Update am Abend: Anspannung in den USA und Entspannung in Polen

Anspannung in den USA und Entspannung in Polen

Guten Abend,

US-Präsident Donald Trump gießt Öl ins Feuer - doch nicht außenpolitisch, sondern seit fünf Tagen auch innenpolitisch. Nach Protesten gegen seine Ausweisungspolitik und Razzien der Behörden in Los Angeles entsendete er Tausende Soldaten, darunter auch Mitglieder der Nationalgarde.

Nun folgte eine nächtliche Ausgangssperre für einen kleineren Teil des Zentrums - verhängt von der demokratischen Bürgermeisterin Karen Bass. Wer sich nicht dran hielt, wurde Medien zufolge festgenommen. Und es scheint, als würde die Ausgangssperre noch einige Tage bleiben.

11.06.2025 | 1:17 min

Aber nicht nur in Kalifornien sind die Proteste Thema - auch in New York oder Chicago gingen Menschen auf die Straßen. Und in Texas übernahm der republikanische Gouverneur Greg Abbott kurzerhand Trumps Vorgehen und kündigte an, die Nationalgarde bei Protesten einsetzen zu wollen.

Ganz anders als sein demokratischer Kollege in Kalifornien, Gavin Newsom. Er legte sich mit Trump an, wehrte sich gegen die Entsendung der Nationalgarde. Der Ton wird immer schärfer, die Lage schaukelt sich hoch. Welche Rolle der "Insurrection Act" in Trumps Politik spielen könnte, erklärt der Kölner Professor Kirk Junker

10.06.2025 | 10:18 min

In Polen spielte heute ein anderer Donald die Hauptrolle - nämlich Donald Tusk . Der proeuropäische Regierungschef stellte die Vertrauensfrage - und überstand sie. Das ist keine Überraschung, denn Tusks Koalition hat 242 der 460 Sitze im Unterhaus des Parlaments - er bekam 243. Und zum Überstehen der Vertrauensfrage reicht eine einfache Mehrheit.

Quelle: EPA

Nach dem Sieg des Nationalkonservativen Karol Nawrocki bei der Präsidentenwahl hatte Tusk Konflikte erwartet. Mit der Vertrauensfrage wollte er sichergehen, dass alle Koalitionspartner in seinem Mitte-Links-Bündnis wirklich hinter ihm stehen. Für Juli kündigte er nun einen Umbau seiner Regierung und "neue Gesichter" an.

In Deutschland sorgt indes ein Grundsatzpapier prominenter SPD-Politiker für Schlagzeilen, in dem eine Neuausrichtung der deutschen Russlandpolitik gefordert wird - in dem "Manifest" ist von einer Abkehr von der Aufrüstungspolitik und von direkten Gesprächen mit Moskau die Rede. Unterzeichner wie der ehemalige Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich, Außenpolitiker Ralf Stegner oder auch Ex-Parteichef Norbert Walter-Borjans greifen damit nicht nur die schwarz-rote Bundesregierung an, sondern auch ihre eigene Parteispitze.

Zu dem Thema sendet ab 19.30 Uhr die ZDFheute live mit Hauptstadtkorrespondentin Diana Zimmermann und dem Friedens- und Konfliktforscher Thorsten Bonacker von der Uni Marburg.

11.06.2025 | 1:54 min

Lage im Nahost-Konflikt

Tote bei Angriffen im Gazastreifen: Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind den örtlichen Gesundheitsbehörden zufolge mindestens 35 Palästinenser getötet worden. Die meisten Opfer gab es demnach in der Nähe eines Hilfszentrums. Dort seien mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen und Dutzende weitere verletzt worden. Zehn weitere Menschen wurden den Angaben zufolge bei israelischen Angriffen in Chan Junis im südlichen Gazastreifen getötet. Das israelische Militär äußerte sich zunächst nicht dazu.

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit auf unserer Themenseite zum Nahost-Konflikt und hier im Liveblog

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Tote bei Drohnenangriffen auf Charkiw: In der Nacht zu heute haben russische Drohnenangriffe drei Menschen das Leben gekostet. Ukrainischen Angaben zufolge wurden zudem 60 weitere verletzt. Der ukrainische Notdienst veröffentlichte Bilder brennender Wohnungen, zerbrochener Fensterscheiben und von Feuerwehrleuten, die gegen die Flammen kämpften.

11.06.2025 | 1:53 min

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Weitere Schlagzeilen

11.06.2025 | 2:35 min

Ein Lichtblick

Quelle: ZDF

Nach dem wechselhaften Pfingsten wird das Wetter in den kommenden Tagen gut - richtig gut. Bis mindestens Samstag scheint die Sonne viel - bis Gewittter dazwischenfunken können. Schon am Donnerstag liegen die Temperaturen zwischen 24 und 32 Grad, am Freitag und Samstag dann bei bis zu 34 Grad. Im Norden und Osten werden am Freitag "nur" bis zu 30 Grad erwartet. Badehandtuch also endlich raus und ab ins kühle Nass, wenn's geht.

Ein Blick in die Nacht

Quelle: dpa

Schon Rio Reiser sang wehmütig vom "Junimond" - heute Nacht ist er tatsächlich am Himmel zu sehen. Der Junivollmond wird deshalb auch Erdbeermond genannt , weil er blassrot am Himmel erscheint. Ein Blick nach oben lohnt sich also nicht nur bei dem tollen Wetter tagsüber, sondern auch nachts. Bevor es schon wieder rum ist. Oder wie Reiser sagen würde: "Es ist vorbei - Bye bye."

Zahl des Tages

134.000.000

134 Millionen US-Dollar - so viel fällt für die Entsendung von Soldaten der Nationalgarde und von Marineinfanteristen nach Los Angeles laut US-Verteidigungsministerium in 60 Tagen an.

Gesagt

Quelle: dpa/Fabian Strauch, Archivbild

Seine Nagelbilder machten den gebürtigen Mecklenburger einst weltberühmt: Günther Uecker. Nun starb der Künstler im Alter von 95 Jahren. Über die Motivation seines Schaffens sagte er einmal:

Das Thema meiner künstlerischen Arbeit ist die Verletzbarkeit des Menschen durch den Menschen. „ Günther Uecker, Künstler

ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo. Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrerunter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Streaming-Tipp für den Feierabend

Diese Dokus sind nichts für schwache Nerven: In sechs Teilen zeigt ZDFinfo die dramatischsten Flugzeugkatastrophen in Großbritannien, geschildert von Passagieren, Piloten und Kabinenpersonal, die sie durchlebt - und überlebt haben. (ZDFinfo, Dokumentation, jeweils etwa 44 Minuten)

Doku | ZDFinfo Doku : Höllenflüge - Panik über den Wolken Die dramatischsten Flugzeugkatastrophen in Großbritannien, geschildert von Passagieren, Piloten und Kabinenpersonal, die sie durchlebt - und überlebt haben.

Genießen Sie Ihren Abend!

Katia Rathsfeld und das gesamte ZDFheute-Team