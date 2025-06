Los Angeles: Was hinter Trumps "Insurrection Act"-Drohung steckt

Trump macht Dinge, als ob sie nicht gesetzwidrig wären. Selbst wenn sie von einem Gericht gestoppt werden, hat er in der Zwischenzeit seine Ziele erreicht, sagt Kirk Junker.

Seit mehr als zwei Jahrhunderten existiert das Gesetz, mit dem Donald Trump nach eigenen Angaben immer wieder liebäugelt: der sogenannte "Insurrection Act". Es handelt sich um eine Notstandsbefugnis, die es dem US-Präsidenten erlaubt, in Ausnahmefällen das Militär im Inland einzusetzen - ein drastisches Mittel.

Auf die Frage, ob er das Gesetz nutzen würde, um gegen die Proteste in Los Angeles vorzugehen, sagte Trump:

Auch im Wahlkampf sprach Trump immer wieder davon, das Gesetz anwenden zu wollen. Die Protestierenden in Kalifornien bezeichnete er jüngst bereits als "Insurrectionists" - also Aufrührer. Am Montag behauptete er, ein Aufstand sei durch die Entsendung der Nationalgarde verhindert worden.