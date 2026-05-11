Update am Abend: Union droht Linken, Renten-Warnung und Siegmund

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die Union baut mitten in der schwierigen Frühphase der Regierungsbildung in Berlin eine Drohkulisse auf: Mithilfe zweier Werkzeuge will sie einer möglichen Regierung unter Führung der Linkspartei den Geldhahn zudrehen. Und auch die Bundesregierung gerät weiter unter Druck: Renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fordern ein Festhalten am geplanten Rentenpaket mit allen Einzelmaßnahmen. Außerdem: Sachsen-Anhalts AfD-Wahlsieger Ulrich Siegmund will im Dezember zur Ministerpräsidentenwahl antreten.

Union droht möglicher Linksregierung in Berlin

Das ist passiert: Die Union bereitet sich auf einen möglichen linksgeführten Berliner Senat vor. Für den Fall, dass die Linke mit ihrer Spitzenkandidatin Elif Eralp ins Rote Rathaus der Hauptstadt einziehen wird, drohen die unionsgeführten Bundesländer mit Geldentzug. Darauf haben sich die Länder-Fraktionschefs von CDU und CSU in Bayern verständigt.

Die Union bereitet sich auf einen möglichen linksgeführten Berliner Senat vor. Für den Fall, dass die Linke mit ihrer Spitzenkandidatin Elif Eralp ins Rote Rathaus der Hauptstadt einziehen wird, drohen die unionsgeführten Bundesländer mit Geldentzug. Darauf haben sich die Länder-Fraktionschefs von CDU und CSU in Bayern verständigt. Das ist der Hintergrund: Die Linke hat die Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin vor anderthalb Wochen mit 25,7 Prozent deutlich vor der CDU (18,8 Prozent) gewonnen. Mit der SPD und den Grünen will sie jetzt Wege zu einer möglichen rot-rot-grünen Landesregierung sondieren. Die Partei steht jedoch wegen mehrerer antisemitischer Vorfälle in ihren Reihen und möglichen Verbindungen zur organisierten Kriminalität in der Kritik, nicht nur aus der Union.

Die Linke hat die Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin vor anderthalb Wochen mit 25,7 Prozent deutlich vor der CDU (18,8 Prozent) gewonnen. Mit der SPD und den Grünen will sie jetzt Wege zu einer möglichen rot-rot-grünen Landesregierung sondieren. Die Partei steht jedoch wegen mehrerer antisemitischer Vorfälle in ihren Reihen und möglichen Verbindungen zur organisierten Kriminalität in der Kritik, nicht nur aus der Union. Das sagt meine Kollegin Eva Schiller: Es sei bei dem Treffen "um allgemeine Weichenstellungen nach dem Wahlschock" gegangen, aber eben auch um Berlin, so die ZDF-Landesstudioleiterin in München. Die unionsgeführten Länder wollten etwa "an den Länderfinanzausgleich ran - ein Lieblingsthema von Ministerpräsident Markus Söder" und außerdem den "gerade verhandelten Hauptstadtfinanzierungsvertrag wieder aufschnüren". Laut Schiller ist beides aber "erstmal nur eine Drohkulisse der Union und die CSU will sich da federführend präsentieren".

heute in Deutschland, 29.09.2026, ab 14 Uhr 29.09.2026 | 1:36 min

Führende Wissenschaftler drängen auf Rentenreform

Das ist passiert: In einem gemeinsamen Appell an die Bundesregierung warnen 46 Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft davor, das vieldiskutierte Rentenpaket noch einmal aufzuschnüren. Die "große Chance", die sich durch die von einer Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen biete, dürfe nicht "verspielt" werden. Der Appell trägt die Überschrift: "Rentenreform: Nur das ganze Paket entfaltet die notwendige Wirkung!"

In einem gemeinsamen Appell an die Bundesregierung warnen 46 Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft davor, das vieldiskutierte Rentenpaket noch einmal aufzuschnüren. Die "große Chance", die sich durch die von einer Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen biete, dürfe nicht "verspielt" werden. Der Appell trägt die Überschrift: "Rentenreform: Nur das ganze Paket entfaltet die notwendige Wirkung!" Das ist der Hintergrund: Die schwarz-rote Koalition ist sich beim diskutierten Rentenpaket nicht mehr so einig, wie sie es noch vor Wochen demonstriert hatte. Vor allem bei der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren, der sogenannten Rente mit 63, gibt es Uneinigkeit. Mein Kollege Johannes Lieber hat vor wenigen Tagen einen Überblick über den Stand der Reformen und die aktuellen Streitpunkte gegeben, den Sie hier nachlesen können.

Die schwarz-rote Koalition ist sich beim diskutierten Rentenpaket nicht mehr so einig, wie sie es noch vor Wochen demonstriert hatte. Vor allem bei der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren, der sogenannten Rente mit 63, gibt es Uneinigkeit. Mein Kollege Johannes Lieber hat vor wenigen Tagen einen Überblick über den Stand der Reformen und die aktuellen Streitpunkte gegeben, den Sie hier nachlesen können. Das sagt mein Kollege Wulf Schmiese: "Dieser Aufruf der klügsten Köpfe Deutschlands zum Thema Rente verrät deren echte Sorge", so der stellvertretende Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios. "Sie halten für möglich, dass die SPD allen Ernstes das Konzept zersägen will - aus populistischen Gründen. Um bei jenen zu punkten, die sagen: 45 Jahre Schuften müssen das Maximum bleiben." Vor drei Monaten seien die 33 Maßnahmen noch als "Gesamtkunstwerk" bezeichnet worden. "Würde nun das Kernelement herausgebrochen, das Ende der abschlagsfreien Frühverrentung, bräche alles in sich zusammen. Möglicherweise sogar die schwarz-rote Koalition. Diese 46 ausgezeichneten Rentenfachleute, jede und jeder namhaft, sehen hier Gefahr im Verzug."

heute in Deutschland, 28.09.2026, ab 14 Uhr 28.09.2026 | 2:02 min

Siegmund will sich im Dezember zur Wahl stellen

Das ist passiert: Der Spitzenkandidat der AfD in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, will sich nach seinem Sieg bei der Landtagswahl im Dezember zur Wahl als Ministerpräsident stellen. "Wir sind weiterhin in konstruktiven Gesprächen mit einer anderen Landtagsfraktion und mit einzelnen anderen Abgeordneten dieses Landtages anderer Fraktionen", sagte der AfD-Co-Fraktionschef.

Der Spitzenkandidat der AfD in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, will sich nach seinem Sieg bei der Landtagswahl im Dezember zur Wahl als Ministerpräsident stellen. "Wir sind weiterhin in konstruktiven Gesprächen mit einer anderen Landtagsfraktion und mit einzelnen anderen Abgeordneten dieses Landtages anderer Fraktionen", sagte der AfD-Co-Fraktionschef. Das ist der Hintergrund: Nachdem die AfD die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit 43,8 Prozent sehr deutlich vor der CDU (17,2 Prozent) gewonnen hatte, lehnten mit Ausnahme des BSW alle Parteien im Landtag eine Zusammenarbeit mit ihr ab. Die AfD hofft nun, eine vom BSW tolerierte Minderheitsregierung organisieren zu können - oder sogenannte "Überläufer" aus anderen Fraktionen zur Unterstützung einer AfD-geführten Landesregierung bewegen zu können.

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Grafik des Tages

Das höchste Windrad der Welt steht jetzt in Brandenburg: Es hat in Schipkau in der Lausitz seine endgültige Höhe von 365 Metern erreicht. Der Mittelpunkt des Rotors liegt 300 Meter über der Erdoberfläche. Nach Angaben des Unternehmens Gicon und nach Einschätzung des Bundesverbands Windenergie ist es damit die höchste Windenergieanlage der Welt - und das zweithöchste Bauwerk Deutschlands.

Quelle: ZDF/Leontura/iStock/Illustrationen

Ratgeber: Schwangerschaft mit Endometriose

Endometriose und Kinderwunsch - für betroffene Frauen oft ein schwieriges Thema. Doch eine Schwangerschaft kann trotz der Erkrankung möglich sein. Was Betroffene wissen sollten, berichtet meine Kollegin Corinna Klee.

Volle Kanne, 29.09.2026, ab 09:05 Uhr 29.09.2026 | 4:52 min

Sport

Fußball: Der Machtkampf im Weltfußball geht weiter. Jetzt schießt die FIFA gegen die UEFA, um eine Herausgabe von Beweismitteln zu verhindern. Der Weltverband spricht sogar von einer "Desinformationskampagne". Gleichzeitig versucht FIFA-Präsident Gianni Infantino, die Wogen zu glätten. Er zeigt sich wohl bereit, Gelder an die Mitgliedsverbände auszuschütten:

Laut Jürgen Klopp braucht Fußball-Deutschland etwas Geduld. Nach den ersten beiden Nations-League-Spielen kommt gegen Serbien am Donnerstag der zweite Kader mit vielen Neulingen zum Einsatz. Lili Engels analysiert:

ZDF-Morgenmagazin, 29.092.2026, ab 05:30 Uhr 29.09.2026 | 2:16 min

Heute Abend treffen in der Nations League dann Tschechien und England sowie Spanien und Kroatien aufeinander (Anstoß jeweils um 20:45 Uhr). Die Zusammenfassungen finden Sie ab 0 Uhr bei ZDFheute.

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

In Deutschland landen jedes Jahr circa 10,8 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Retter bewahren gute Lebensmittel vor der Tonne und verteilen sie:

heute in Deutschland, 29.09.2026, ab 14 Uhr 29.09.2026 | 1:45 min

Ein Lichtblick

Die Bertha-von-Suttner-Schule in Mörfelden-Walldorf hat den mit 100.000 Euro dotierten Deutschen Schulpreis gewonnen. Was diese Schule anders als andere macht, berichtet meine Kollegin Isabel de la Vega.

heute in Deutschland, 29.09.2026, ab 14 Uhr 29.09.2026 | 1:43 min

Streaming-Tipps für den Abend

"Solo für Weiss" ist zurück mit einer neuen Staffel: Der Ex-Fußballer und Fitness-Influencer Sören Paulitz wird ermordet in seinem Schleswiger Haus aufgefunden. Die auf den Fall angesetzte LKA-Zielfahnderin Nora Weiss kennt das Opfer, denn sie haben gemeinsam am Vortag die Nacht verbracht. (Krimi-Serie, 90 Min. pro Folge)

Sehen Sie hier Folge 1 der zweiten Staffel: "Blackout" 19.09.2026 | 88:50 min

"Terra Xplore: Angstthema Krieg - kämpfst du?": Die Angst vor einem Krieg in Europa zählt laut aktuellen Studien zu den größten Sorgen junger Menschen. Seit Russland die Ukraine angegriffen hat, wirkt eine militärische Bedrohung für viele weniger abstrakt. Der Psychologe Leon Windscheid geht der Frage nach: Würdest du kämpfen? (Doku, 44 Min.)

28.09.2026 | 43:23 min

Rezept des Tages: Birnen-Gorgonzola-Quiche

Süße Birnen gesellen sich bei dieser Quiche zu kräftigem Gorgonzola. Mario Kotaska verbindet in seinem Rezept für Birnen-Gorgonzola-Quiche süße und würzige Aromen zu einem besonderen Herbstgericht. Für das Rezept finden Sie hier den Download.

Volle Kanne, 28.09.2026, ab 09:05 Uhr 28.09.2026 | 5:34 min

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