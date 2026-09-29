Höchstes Windrad der Welt in der Lausitz steht

Fast so hoch wie der Berliner Fernsehturm: Im brandenburgischen Schipkau steht jetzt das höchste Windrad der Welt. Ein Vorteil gegenüber kleineren Anlagen liegt im Energieertrag.

In der Lausitz hat das weltweit höchste Windrad seine Endhöhe von 365 Metern erreicht. Die Anlage ist fast so hoch wie der Berliner Fernsehturm und soll 7.500 Haushalte versorgen können. 29.09.2026 | 0:57 min

Das höchste Windrad der Welt hat im brandenburgischen Schipkau in der Lausitz seine endgültige Höhe von 365 Metern erreicht. Das teilte das Unternehmen Gicon mit.

Mit einer Nabenhöhe von 300 Metern ist die Anlage die höchste Windenergieanlage der Welt und zugleich das zweithöchste Bauwerk Deutschlands. „ Mitteilung Unternehmen Gicon

Mit den Rotorblättern erreicht das Windrad die Rekordhöhe von 365 Metern.

Bundesverband Windenergie bestätigt Weltrekord

Auch nach Einschätzung des Bundesverbands Windenergie handelt es sich dabei um das größte Windrad der Welt. Zum Vergleich: Der Berliner Fernsehturm ist 368 Meter hoch und somit nur wenige Meter höher.

Quelle: ZDF/Leontura/iStock/Illustrationen

Die letzten für das Erreichen der Höhe benötigten Arbeiten bestanden im Hub des Innenturms durch einen Teleskopmechanismus. "Das Verfahren erforderte präzise technische Abläufe und die sorgfältige Abstimmung aller Arbeiten. Nach dem Erreichen der Zielhöhe wurde der Innenturm in seiner ausgefahrenen Position fixiert", so das Unternehmen.

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Ausrufung des Rekords zunächst wegen Starkwind verschoben

Die Arbeiten waren wegen starker Windböen in den vergangenen Tagen gestoppt worden. Die Ausrufung eines Weltrekords wurde entsprechend verschoben. "Sicherheit geht vor Geschwindigkeit", sagte Geschäftsführer Jochen Großmann. Ursprünglich sollte der Riese schon am Sonntag vor einer Woche fertig sein. Nun sollen abschließende Arbeiten am Höhenwindturm noch einige Tage in Anspruch nehmen.

Die offizielle Inbetriebnahme des Höhenwindturms ist für November geplant. „ Mitteilung Unternehmen Gicon

Die weltweit höchste Serien-Windenergieanlage stand bisher nach Angaben des Windradherstellers Vestas und des Bauunternehmens Max Bögl in Winnberg in der Oberpfalz in Bayern. Das Projekt hat eine Nabenhöhe von 199 Metern und eine Gesamthöhe von 285 Metern.

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Neuer Höhenwindturm soll bis 7.500 Haushalte versorgen

Der Höhenwindturm in der Kohleregion in Brandenburg soll künftig Strom für bis zu 7.500 Haushalte produzieren können. Das Windrad besteht aus einer Art Gitterturm und einer Stahlkonstruktion und gilt als Innovation.

Der Höhenwindturm nutzt für die Gewinnung erneuerbarer Energie die in größeren Höhen stärkeren und gleichmäßigeren Windverhältnisse. Dadurch kann er laut Erbauer Gicon bei gleichem Rotordurchmesser mehr als den doppelten Energieertrag einer konventionellen Windenergieanlage erzielen.

Die Gicon Gruppe mit Hauptsitz in Dresden baut den Koloss von Schipkau im Auftrag der 2019 gegründeten Bundesagentur für Sprunginnovationen. Deren Manager Martin Chaumet sieht noch weitere Vorteile des Projekts: Windenergie könne so viel gleichmäßiger über das Land verteilt werden. Und da das Höhenwindrad inmitten eines bestehenden Windparks stehe, könne damit der Netzausbau in Teilen gespart "und dadurch der Strom für alle billiger" werden.

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Quelle: dpa, ZDF