Vorschlag des Gesundheitsministers:Weniger Kinderkrankentage? SPD kritisiert Linnemanns Pläne
Gesundheitsminister Linnemann rüttelt an den sogenannten Kinderkrankentagen. Die sollen auf zehn Tage pro Kind und Elternteil reduziert werden. Bei der SPD stößt das auf Kritik.
Fünf Kinderkrankentage weniger - das hatte Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) vergangene Woche vorgeschlagen und ruft nun den Koalitionspartner SPD auf den Plan. Die familienpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Jasmina Hostert, sagte der "Augsburger Allgemeinen": "Die SPD steht für eine familienfreundliche Politik, die Familien konkret unterstützt und ihnen die notwendige Zeit für ihre Kinder ermöglicht."
Genau das Gegenteil verfolge der Gesundheitsminister mit seinen Plänen zur Kürzung der Kinderkrankentage, so Hostert.
Aktuell können Eltern 15 Kinderkrankentage geltend machen
Linnemann hatte sich in der jüngsten Regierungsbefragung dagegen ausgesprochen, die bisherige Regelung zu verlängern. Sie gilt nur noch bis Ende des Jahres.
Während der Corona-Pandemie war die Zahl der Kinderkrankentage auf 20 verlängert, später dann auf 15 verkürzt worden. Nach Ende von Sonderregelungen war die längere Spanne von 15 Tagen bereits für 2024 und 2025 per Gesetz fortgeschrieben worden. Zuvor waren es zehn Kinderkrankentage pro Jahr und Elternteil gewesen.
Linnemann betonte, die Politik täte gut daran, dass Corona-Sonderregeln wieder zurückgenommen werden.
SPD: Familien brauchen Entlastung
Die SPD kritisiert: Familien bräuchten Entlastung statt neuer Belastungen. Wer kranke Kinder versorgen müsse, benötige Zeit und Unterstützung, keine Kürzungen. Hostert sagte:
Die geplante Kürzung der Kinderkrankentage setze "diese falsche Logik nun fort", so Hostert. Auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hatte die mögliche Reduzierung von Kinderkrankentagen kritisiert. "Das geht gar nicht", sagte die SPD-Politikerin jüngst.
Grünen-Politiker: Linnemanns Argument "zynisch"
Kritik an Linnemanns Vorschlag kommt auch aus Reihen der Opposition. "Die Regelung von 15 Kinderkrankentagen wurde bewusst auch Jahre nach dem Ende der Corona-Pandemie weitergeführt, weil sie sich bewährt hat", sagte der Grünen-Abgeordnete Johannes Wagner zur "Augsburger Allgemeinen". Wagner weiter:
Kinderkrankengeld: Anspruch nur für gesetzlich Versicherte
Wenn Eltern Kinderkrankentage nehmen, haben sie laut Gesundheitsministerium einen Anspruch auf Freistellung. Die Regelung gilt für erkrankte Kinder unter zwölf Jahren. Maximal sind 15 Tage pro Jahr drin, bei Alleinerziehenden sind es 30 Arbeitstage. Die Krankenkasse übernimmt dann einen Großteil des Verdienstausfalls und zahlt Kinderkrankengeld - in der Regel 90 Prozent des Nettoverdienstes.
Der Anspruch auf Kinderkrankengeld gilt nur für gesetzlich Krankenversicherte, also wenn der Elternteil und das Kind in der gesetzlichen Krankenkasse sind. "Ist das Kind mit dem anderen Elternteil privat versichert, besteht kein Anspruch auf Kinderkrankengeld", schreibt das Gesundheitsministerium auf seiner Webseite.
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