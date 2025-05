Update am Abend: Gedämpfte Ausblicke und rettende KI - der Tag

Guten Abend,

niedriger lassen sich Erwartungen eigentlich kaum hängen: Kremlchef Wladimir Putin macht keine Anstalten, an den Ukraine-Gesprächen in der Türkei teilzunehmen, schickt stattdessen eine Art C-Mannschaft. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kritisiert die Unterhändler als "dekorativ", auch er schickt eine Delegation. Russlands Außenminister Sergej Lawrow wiederum nannte Selenskyj einen "jämmerlichen Kerl", weil dieser Putins Anwesenheit fordere - so tickern es den Tag über die Agenturen. Nicht einmal der Beginn der Gespräche steht fest.

Unter großer Anteilnahme ist auf dem Jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer beigesetzt worden. Sie habe Unvorstellbares erlebt, sagt der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Berlin, Gideon Joffe. Trotzdem sei sie aus dieser Vergangenheit heraus jemand geworden, der nicht hassen wollte, sondern erinnern. Friedländer symbolisiere das, was einen Menschen ausmache: Wärme, Nahbarkeit und Mitgefühl.

Friedländer war als junge Jüdin in der NS-Zeit in das KZ Theresienstadt verschleppt worden. Eltern und Bruder wurden von den Nazis ermordet. Nach dem Zweiten Weltkrieg emigrierte sie in die USA, kam aber im hohen Alter zurück nach Berlin. Bis zuletzt setzte sie sich etwa an Schulen für Menschlichkeit und Demokratie ein sowie gegen das Vergessen der NS-Verbrechen und gegen Hass. Friedländer war am vergangenen Freitag im Alter von 103 Jahren gestorben.