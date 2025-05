Korruption und Geldwäsche: Nato-Mitarbeiter unter Verdacht

Im Zuge der Ermittlungen waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Belgien am Montag zwei Verdächtige festgenommen und Durchsuchungen in der Gemeinde Bredene in Westflandern durchgeführt worden. Gegen einen der Verdächtigen sei ein Haftbefehl erlassen worden, hieß es. In anderen Ländern gab es nach Nato-Angaben weitere Festnahmen.