Update am Morgen: Deutsche in der Nato: Zögerlich, nun gefordert?

während das politische Berlin an diesem Montag auf die Kabinettsliste schaut, die CDU und CSU heute veröffentlichen wollen, feiert die Nato in Brüssel einen Bündnis-Beitritt, der sich dieser Tage zum 70. Mal jährt: den der Bundesrepublik Deutschland.

Erinnerungs-Splitter: Unterschrift von Kanzler Adenauer im Jahre 1955 - Westbindung, Gründung der Bundeswehr - Auslandseinsätze vom Balkan bis nach Afghanistan - Demonstrationen gegen den Nato-Doppelbeschluss - Joschka Fischer, der mit einem Farbbeutel am Ohr vehement zum Kosovo-Einsatz aufrief - 2003 Gerd Schröders 'Nein' zum Irak-Krieg.

Dann, nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine , die Zeitenwende mit mehr Verantwortung für Deutschland. Sieben Jahrzehnte Nato-Mitglied Deutschland. Ein zögerlicher, wenn auch zuverlässiger Partner im Bündnis. Einer, der nicht unbedingt an der vordersten Frontlinie stand, eher die Sanitäter schickte.

Nun aber, da sich ein Rückzug der USA als wichtigster Partner der Allianz andeutet - sei es im Zuge eines Komplett-Ausstiegs oder schlicht aufgrund einer Vernachlässigung des Bündnisses durch Präsident Donald Trump - wirft das die Frage auf, ob Europa, gerade auch Deutschland, diese Lücke füllen könnte.

Der wahrscheinlich nächste Kanzler Friedrich Merz hat noch in der Wahlnacht dazu aufgerufen, eine europäische Verteidigung aufzubauen, sich von den USA loszusagen. Doch schnell und einfach ist das nicht realisierbar, schließlich fehlen Europa zentrale Fähigkeiten, von Aufklärung bis Flugabwehr. Dennoch scheint klar: Die anderen Europäer erwarten eine neue, größere Rolle der Deutschen. Und wir schauen gespannt darauf, wie sich Schwarz-Rot dazu stellen wird.

Heute erfahren wir die Minister der Union, bis Anfang nächster Woche dann die der SPD . Es wird Zeit angesichts der unruhigen Welt um uns herum.

Wahl in Kanada: Bei den Parlamentswahlen zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Die regierenden Liberalen mit ihrem Spitzenkandidaten Mark Carney haben Umfragen zufolge knapp die Nase vorn, dicht gefolgt von den Konservativen um Parteichef Pierre Poilievre. Angesichts der aggressiven Politik von US-Präsident Trump legten die Liberalen in den vergangenen Wochen deutlich zu.

Weltweite Ausgaben für Rüstung steigen: 2024 gaben die Staaten fast zehn Prozent mehr für das Militär aus als noch im Jahr davor - insgesamt waren es umgerechnet knapp 2,4 Billionen Euro. Das geht aus dem jüngsten Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri hervor. Deutschland gehörte neben den USA, China, Russland und Indien demnach zu den fünf Ländern mit den höchsten Investitionen ins Militär. Die Ausgaben der Bundesrepublik seien um 28 Prozent auf fast 78 Milliarden Euro gestiegen.

Sicherheit in der Ostsee: Minister der nordischen und baltischen Länder sowie aus Deutschland, Polen und Frankreich treffen sich auf der dänischen Insel Bornholm, um unter anderem über Sicherheit und Zusammenarbeit in der Ostsee zu sprechen.

Prozess um Raubüberfall auf Kardashian: Vor achteinhalb Jahren drangen die bewaffneten Täter in einer Pariser Luxusresidenz in das Zimmer von Kim Kardashian ein, fesselten und knebelten den US-Star und raubten Schmuck im Wert von rund neun Millionen Euro. Heute beginnt der Prozess gegen die Bande. Die Angeklagten im Durchschnittsalter von rund 60 Jahren werden in der französischen Presse auch "Opa-Gangster" genannt.

Heute Morgen mal ein Blick in die hochspannende 2. Liga und zur Frage, ob denn da niemand aufsteigen will? Am 31. Spieltag lassen nahezu alle Topteams Punkte liegen. Insbesondere der Hamburger SV gibt auf der Zielgeraden der Saison mal wieder Rätsel auf und kassiert gegen den Karlsruher SC die zweite Heimpleite in Serie. Hier können Sie die Zusammenfassung der Partie sehen:

Die Immobilienpreise an der Nord- und Ostseeküste ziehen nach einer kurzen Pause wieder deutlich an - im ersten Quartal teils um mehr als zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie die Agentur dpa aus einem Report der Maklerfirma Von Poll Immobilien zitiert. Unangefochtener Spitzenreiter: Sylt. Ein Quadratmeter Wohnfläche kostete dort zuletzt im Schnitt 14.597 Euro.

Kuh Hilda stammt aus der Petrischale und ihr Erbgut wurde genetisch so verändert, dass sie weniger Methan ausstößt - die allererste Niedrigemissionskuh im schottischen Dumfries. Dort wird an der "Cool Cow" geforscht - Kühe für ein kühleres Klima, wenn man so will. Damit sollen Treibhausgase verringert und die Umwelt geschont werden, wie Hilke Petersen berichtet:

Der Photovoltaikausbau in Deutschland erreicht neue Rekorde. Warum der Solarboom nicht nur dem Klima hilft, sondern auch Chancen für die Wirtschaft bietet, erklärt Volker Quaschning, Professor für Regenerative Energiesysteme an der HTW Berlin, in der Terra-X-Kolumne

An diesem Montag gibt es viel Sonnenschein. Nur ganz im Norden und im Südwesten ziehen einige Wolken durch. Am Nachmittag sind an den Alpen einzelne Schauer möglich. Bei schwachem Wind liegt die Höchsttemperatur zwischen 15 und 23 Grad.

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion.