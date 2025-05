Update am Morgen: Ohne die USA auf den Mond?

Guten Morgen,

haben Sie gerade auch den Überblick verloren - welche Zölle von Donald Trump jetzt gelten, welche vorübergehend ausgesetzt sind, und welche gestern von einem US-Gericht vorerst gestoppt wurden, nur um dann von einem Berufungsgericht gestern Abend wieder in Kraft gesetzt zu werden? Dann kann ich Sie trösten: Damit sind Sie nicht allein. Und stellen Sie sich jetzt mal vor, was das für Unternehmen heißt, die weltweit ihren Handel mit den USA planen. Was kann, was sollte man jetzt exportieren? Wo sollte man investieren? Oder vielleicht lieber erstmal abwarten?

Das Zoll-Zickzack verwirrt maximal - was sich im Übrigen auch wissenschaftlich belegen lässt. Der Index der handelspolitischen Unsicherheit, der eben jene Unsicherheit wissenschaftlich zu messen versucht, hat sich nach einem totalen Hoch im April rund um den so genannten "Liberation Day" von Trump zwar ein kleines bisschen erholt. Im langjährigen Vergleich aber liegt er 2025 immer noch so hoch wie nie zuvor. Und vielleicht haben Sie diesen Satz schon mal gehört (ich selbst habe ihn vermutlich schon zu oft im Fernsehen formuliert, aber er stimmt halt nun einmal): Unsicherheit ist Gift für die Wirtschaft.

Sicherheit und Verlässlichkeit, das wäre übrigens auch für eine Behörde hilfreich, die heute ihren 50. Geburtstag feiert: die europäische Weltraumorganisation Esa. Wie in so vielen anderen Bereichen ist Europa nämlich auch in der Raumfahrt bisher auf die Zusammenarbeit mit den USA angewiesen. Doch unter Donald Trump sieht es so aus, dass die USA mit ihrer Raumfahrtbehörde Nasa langsam, aber sicher aus der internationalen Kooperation aussteigen.

Noch hofft Europa, bis 2030 eine Frau oder einen Mann zum Mond bringen zu können. Doch ohne die Hilfe der Nasa ist Europa dazu aktuell nicht in der Lage. Und so stellt sich die Frage: Schaffen wir es auch ohne die USA auf den Mond?

Alles Gute, liebe Esa - und Ihnen einen schönen Freitag!

Florian Neuhann, Leiter des ZDF-Teams Wirtschaft und Finanzen

Lage im Nahost-Konflikt

Israel hat nach Angaben des Weißen Hauses einen US-Vorschlag für eine zeitlich begrenzte Waffenruhe im Gazastreifen angenommen. Eine Zustimmung der Hamas steht noch aus.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Droht eine russische Offensive auf Sumy? Russland steht offenbar vor einer Großoffensive in der Region Sumy. Dies könnte darauf hindeuten, dass Russland mehr territoriale Ambitionen hat als bisher.

Was heute noch wichtig ist

Kritische Lage nach Bergsturz in der Schweiz: Die Behörden befürchten, dass ein See überläuft, der sich hinter den herabgestürzten Gesteinsmassen im Lötschental gebildet hat.

Sicherheitskonferenz Shangri-La-Dialog: Hunderte Minister, Militärs und Experten aus aller Welt diskutieren in Singapur über aktuelle Bedrohungslagen. Veranstalter ist das Internationale Institut für Strategische Studien (IISS). Die Keynote-Speech soll in diesem Jahr der französische Präsident Emmanuel Macron halten.

Inflationsdaten für Deutschland: Das Statistische Bundesamt veröffentlicht heute die neuesten Inflationszahlen. Billigere Energie hatte die deutsche Inflationsrate im April bereits auf 2,1 Prozent und damit den niedrigsten Stand seit einem halben Jahr gedrückt.

Zahl des Tages

2,9 Millionen

Multiple-Sklerose ist eine chronisch entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems. In Deutschland leiden rund 280.000 Menschen an der Krankheit, weltweit etwa 2,9 Millionen. Am heutigen Welt-MS-Tag soll Aufmerksamkeit und Verständnis für diese Krankheit geweckt werden.

Ein (blumiger) Lichtblick

Blumenpracht in Garten und auf dem Balkon will jeder - aber was muss man mindestens dafür tun? Richtig: Gießen. Daran erinnert heute der "National Water a Flower Day" - der "Gieß-eine-Blume-Tag". Also ab an die Gießkanne.

Gesagt

Vor 60 Jahren wurde Modeschöpfer Harald Glööckler geboren - bekannt durch sein Label "Pompöös" und sein exzentrisches Äußeres. Auch mit markigen Sprüchen wurde er in Deutschland bekannt.

Mit meinem Äußeren ist es wie mit einem in die Jahre gekommenen Schloss. Das muss man eben alle paar Jahre renovieren, sonst ist der Lack ab und irgendwann möchte man nicht mehr darin wohnen. „ Harald Glööckler, Modeschöpfer

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

So wird das Wetter heute

Am Freitag regnet es im Norden und Nordosten, ganz im Süden scheint lange die Sonne. Dazwischen wechseln Sonne und Wolken. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 18 Grad an der Nordsee und 30 Grad im Südwesten.

