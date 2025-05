Oldtimer-Schwemme: H-Kennzeichen für die Massen

Feinstaubschleudern in den Umweltzonen

Ein Problem gibt es bei der Sache: Die Zahl der Oldtimer ist stark gewachsen . 888.000 mit und ohne H-Kennzeichen zählte das Kraftfahrtbundesamt zu Jahresbeginn. Darunter sind auch immer mehr alte Diesel, die mit dem Sonderkennzeichen in die Umweltzonen der Innenstädte fahren dürfen - obwohl sie keinerlei Feinstaub-Vorgaben entsprechen.

Wie gefährlich sind Feinstaub und Stockstoffdioxid? Wie gut oder schlecht ist der Diesel wirklich? Was ist dran am Vorwurf, die Grenzwerte würden willkürlich festgelegt?

Dennis Böling vom Classic Center Köln sieht das anders: In seiner Garage stehen Mercedes 300 SL Flügeltürer von anno 1958. Oder alte Porsche 911er von 1963. Aber Golf III und Ford Focus?

Schon der Blick ins handgearbeitete Leder-Interieur des 300 SL macht den Unterschied zum Plastik-Cockpit des Sierra brutal klar. Doch wer weiß, wie man den Ford in 20 Jahren sieht? Böling stellt auch einen Peugeot 403 aus: Der war in den 60ern eine stinknormale Mittelklasse-Limousine. Die weichen Formen des weinroten Franzosen, das verspielte Interieur - wer fände den heute nicht klassisch? Und wer weiß, wie man den Ford Sierra in 20 Jahren sieht?