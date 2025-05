USA: Berufungsgericht setzt Trumps Zölle wieder in Kraft

Zuvor hatte das Gericht für Internationalen Handel (ITC) in New York mit sofortiger Wirkung die meisten Zölle blockiert , mit denen Trump weltweit Handelspartner wie die Europäische Union und China zu Zugeständnissen zwingen will. Trump habe mit der Berufung auf ein Notstandsgesetz von 1977 seine Befugnisse überschritten, hieß es in dem Urteil. Trump könne sich nicht auf das Notstandsgesetz berufen, um "einen unbegrenzten Aufschlag auf Waren aus praktisch jedem Land zu verhängen", urteilten die drei Richter am ITC. Sie verwiesen auf die Zuständigkeit des Kongresses.