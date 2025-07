Update am Morgen: Trumps Deal und Deutschlands Aufrüstung

Guten Morgen,

er werde den Krieg in der Ukraine innerhalb eines Tages beenden, hatte Donald Trump im Wahlkampf getönt. Das ist schon eine Weile her. Eine Weile, in der Trump mal Selenskyj kritisierte, mal Putin pries - und insgesamt mal so, mal so tönte. Jetzt schöpfen die Ukraine und ihre Unterstützer Hoffnung, dass sich der erratische US-Präsident eindeutig auf ihre Seite stellt. Denn die USA wollen der Ukraine wieder Waffen liefern, eine dringend benötigte Hilfe im Abwehrkampf gegen Russland. Nur: Bezahlen sollen dafür andere.

14.07.2025 | 3:03 min

Bundeskanzler Friedrich Merz hatte Trump bereits Anfang Juli den Kauf von zwei Patriot-Abwehrsystemen inklusive Raketen angeboten. Ein Waffen-Deal, der Trump schon aus wirtschaftlichem Interesse gut ins Narrativ passt. "Für uns wird das ein Geschäft sein", meinte der US-Präsident gestern. "Wir zahlen sie nicht, aber wir werden sie herstellen", so Trump weiter. Womöglich eine Art "America First"-Botschaft an den anreisenden Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius.

Aber auch in Deutschland geht es um Geschäfte. Beispiel Baden-Württemberg: Weil die Autobranche schwächelt, möchte so mancher Autozulieferer jetzt auch für die Rüstungsindustrie arbeiten. Und nicht nur die. frontal war vor Ort in Stuttgart, als die IHK zu einer Infoveranstaltung einlud. Bundeswehr und Nato stellten ihre Anliegen vor, erklärten, wie ihre Vergabeverfahren funktionieren. Noch vor einigen Jahren gab es für die gleiche Veranstaltung gerade mal zehn Anmeldungen, diesmal waren es 350.

Sendehinweis: ZDF frontal Quelle: ZDF Mehr zu den Themen sehen Sie bei ZDF frontal heute ab 21 Uhr.

Kurbeln die Rüstungsmilliarden die deutsche Wirtschaft an? Eine Studie der Universität Mannheim macht skeptisch. "Dass man die Verteidigungsfähigkeit stärken muss, daran besteht überhaupt kein Zweifel", sagt der Politökonom Patrick Kaczmarczyk im Interview mit frontal. Aber ein Geschäft, bei dem nur die großen Konzerne profitieren, koste gesellschaftliche Akzeptanz, wenn bei der Allgemeinheit zugleich gespart werde. So einfach ist das eben nicht mit Deals, wenn es um Krieg und Frieden geht.

Kommen Sie gut durch den Tag

Ilka Brecht, Moderatorin und Leiterin des ZDF-Magazins frontal

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Können Trumps Drohungen Putin einschüchtern? Der US-Präsident droht mit Zöllen und verschärft die Rhetorik gegenüber Wladimir Putin. Doch die markigen Worte aus Washington dürften in Moskau vorerst kaum für Unruhe sorgen.

"Wird sich zeigen": Donald Trump will der Ukraine nun doch Patriot-Raketen liefern. Doch markiert das wirklich eine Kehrtwende der USA? Verteidigungsminister Boris Pistorius bleibt skeptisch.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Was heute noch wichtig ist

Stellungnahme von Brosius-Gersdorf: Es wird damit gerechnet, dass die SPD-Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht, Frauke Brosius-Gersdorf, heute eine Erklärung abgeben will. Laut dem Nachrichtenportal "Politico" will die Rechtsprofessorin in einer Stellungnahme auf Vorwürfe ihrer Kritiker eingehen und Irritationen ausräumen. An ihrer Kandidatur hält sie demnach aber weiter fest.

EU-Außenminister beraten in Brüssel: Die Außenministerinnen und Außenminister der EU treffen sich in Brüssel, um über das 18. Sanktionspaket gegen Die Außenministerinnen und Außenminister der EU treffen sich in Brüssel, um über das 18. Sanktionspaket gegen Russland und den Krieg im Gazastreifen zu diskutieren. Der ukrainische Außenminister Andrej Sybiha nimmt per Videoschaltung an dem Treffen teil, das unter Vorsitz der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas stattfindet.

Urteil zu US-Drohnen via Ramstein erwartet: Das Das Bundesverfassungsgericht will heute sein Urteil zu einer Verfassungsbeschwerde gegen die Nutzung der US-Air-Base Ramstein für Drohneneinsätze der amerikanischen Streitkräfte im Ausland verkünden. Die Beschwerdeführer sind zwei Jemeniten, deren Verwandte 2012 bei einem US-Drohneneinsatz in ihrer Heimat getötet wurden. Der Fall beschäftigt die deutsche Justiz seit mehr als zehn Jahren.

China veröffentlicht Wachstumszahlen: veröffentlicht seine Wachstumszahlen für das zweite Quartal. Im ersten Vierteljahr 2025 war die zweitgrößte Volkswirtschaft um 5,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gewachsen. China veröffentlicht seine Wachstumszahlen für das zweite Quartal. Im ersten Vierteljahr 2025 war die zweitgrößte Volkswirtschaft um 5,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gewachsen.

Zahl des Tages

Leckere Kekse waren es nicht, die der Zoll in Köln entdeckte. Sondern rund 1.500 junge Vogelspinnen, die aus Vietnam ins Sauerland geschmuggelt werden sollten. In Röhrchen und Keksverpackungen gesteckt fanden die Beamten die Tiere. Gegen den Paketempfänger läuft nun ein Strafverfahren.

Ein Lichtblick

Quelle: dpa/Patrick Pleul

Der heutige Lichtblick ist vor allem einer für Bauern und viele von Trockenheit bedrohte Wälder: Denn die kommenden Tage bringen Schauer und Gewitter. In der zweiten Wochenhälfte wird es zwar wieder wärmer, aber es bleibt unbeständig. Gute Nachrichten also für alle, die auf Regen warten. Für Sonnenanbeter und Freibadgänger eher nicht.

Hier warnt der DWD vor Gewittern ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

So wird das Wetter heute

Zunächst scheint im Südwesten, später im gesamten Westen länger die Sonne. Sonst gibt es viele Schauer und Gewitter. Am Nachmittag sind nach Osten hin Unwetter mit Hagel und Starkregen möglich. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 20 und 28 Grad.

Quelle: ZDF

Gesagt

Den Krankenkassen sollen bis 2028 zwölf Milliarden Euro fehlen. DAK-Chef Andreas Storm warnt im ZDFheute-Interview:

Die gesetzliche Krankenversicherung und die Pflegeversicherung sind zum Notfall geworden. Sie brauchen eine Not-Operation und eine Behandlung auf der Intensivstation. „ Andreas Storm, DAK-Chef

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 14.07.2025 | 1:54 min

ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo. Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrerunter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Zusammengestellt von Katia Rathsfeld