Update am Morgen: Regime-Change oder Geschäftsinteressen

Guten Morgen,

was hat die Karibikinsel Kuba mit Golfstaaten wie Katar oder den Arabischen Emiraten gemein? Richtig: Sie steht im Fokus von Donald Trumps Interessen. Welche Interessen das sind, lässt sich, wie so oft beim amtierenden Präsidenten der Vereinigten Staaten, nicht eindeutig bestimmen - was nicht zuletzt an seinen eigenen Aussagen liegt.

Ähnlich wie im Krieg gegen den Iran könnte das Leid der Bevölkerung die Triebfeder für Trumps Handeln sein - oder der politische Wille, ein autoritäres Regime zu beseitigen. "Wir werden bald etwas mit Kuba machen," ließ er kürzlich wissen. Was genau, blieb Trump-typisch offen.

Derweil leiden die mangelerprobten Menschen auf Kuba unter den Auswirkungen der aktuellen amerikanischen Politik. Die schneidet mit einer Total-Blockade das Land seit Wochen gezielt von Öllieferungen ab und bringt das schon vorher marode System zum Bröckeln. Die Folgen: landesweite Stromausfälle und zunehmend Engpässe bei der Versorgung mit Lebensmitteln und medizinischen Gütern.

Das Grafikvideo erklärt die schwierige Lage in Kuba:

ZDFheute, 24.03.2026, 14:00 Uhr 24.03.2026 | 1:21 min

Nicht ausgeschlossen, dass Donald Trump nur das Beste will, für jene, die jetzt auf Kuba zwischen Misswirtschaft und Korruption im Dunkeln sitzen - und weder von ihrer Regierung in Havanna noch vom Herrn im Weißen Haus Hilfe erwarten können. Eine wirtschaftliche Öffnung, wie der US-Präsident sie anscheinend erzwingen will, und wie sie Kubas Regierung nun ankündigt, könnte den rund zehn Millionen Einwohnern schließlich tatsächlich eine bessere Zukunft bescheren.

Doch genauso wenig ist auszuschließen, dass für den US-Präsidenten und manchen einflussreichen Freund oder Verwandten auch im Fall Kuba die politischen Ziele recht nah an privaten Geschäftsinteressen liegen.

Welche Rolle spielen die Interessen des Trump-Clans im Iran-Krieg:

auslandsjournal, 24.03.2026, 18:30 Uhr 24.03.2026 | 6:16 min

Im "auslandsjournal" schauen wir heute auf die Lage der Menschen in Kuba, und Gert Anhalt hat für uns die engen Verflechtungen in Nahost durchleuchtet. Ähnlichkeiten mit künftigen Ereignissen in der Karibik oder an anderen Krisen-Hot-Spots dieser Welt - höchstwahrscheinlich reiner Zufall.

Einen guten Tag wünscht Ihnen

Shakuntala Banerjee, Leiterin der Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen

Was im Iran-Krieg passiert ist

USA legen Iran offenbar Plan für Kriegsende vor: Die US-Regierung hat der iranischen Regierung Medienberichten zufolge einen 15-Punkte-Plan zur Beendigung des Iran-Krieges vorgelegt. Der Vorschlag sei Teheran über die pakistanische Regierung übermittelt worden, berichtete die "New York Times". Der Plan sieht demnach strikte Beschränkungen für Teherans Atomprogramm und die Wiedereröffnung der Straße von Hormus vor.

Tote bei israelischen Angriffen im Libanon: Israelische Angriffe im Süden des Libanon haben libanesischen Angaben zufolge mehreren Menschen das Leben gekostet. Bei den Angriffen am Dienstagabend seien zudem Dutzende verletzt worden, teilte das libanesische Gesundheitsministerium mit. Zuvor hatte die israelische Armee die Bewohner der südlichen Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut zur Evakuierung aufgerufen und vor bevorstehenden Angriffen gewarnt.

Teheran lobt Steinmeiers Kritik am Krieg: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bekommt für seine Kritik am Iran-Krieg erwartbare Unterstützung der iranischen Führung. Das Staatsoberhaupt hatte den von Israel und den USA begonnenen Krieg als völkerrechtswidrig eingestuft. Irans Außenminister Abbas Araghtschi erklärt auf der Plattform X, Steinmeier gebühre Anerkennung dafür, "dass er die Verstöße gegen die Iraner verurteilt hat". Wer Rechtsstaatlichkeit schätze, solle ebenfalls seine Stimme erheben.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie hier.

Was heute noch wichtig ist

Bundesregierung legt Klimaschutzprogramm vor / Neue Studie zu Deutschlands Jugend / Erste Frau an der Spitze der Kirche Englands 25.03.2026 | 0:59 min

Neue Pläne für die Klimaziele: Das Kabinett will ein neues Klimaschutzprogramm beschließen. Darin führt die Bundesregierung aus, wie sie ihre Klimaziele erreichen will. Bislang ist dies nicht gewährleistet. Probleme machen insbesondere der Gebäude- und Verkehrsbereich.

Abgeordnete befragen den Bundeskanzler: Zum ersten Mal in diesem Jahr stellt sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bei der Regierungsbefragung den Abgeordneten des Bundestags. Der Iran-Krieg und die Folgen für die Spritpreise in Deutschland dürften eine wichtige Rolle spielen. Auch zu den von der Koalition anpeilten Reformen der Sozialsysteme und im Steuerrecht wird es wohl viele Fragen geben.

Urteil im Prozess gegen mutmaßliche Hamas-Mitglieder:

Im Prozess gegen vier mutmaßliche Mitglieder der radikal-islamistischen Hamas wird in Berlin ein Urteil erwartet. Aus Sicht der Bundesanwaltschaft haben sich die Vorwürfe gegen die Männer im Alter von 36 bis 58 Jahren im Wesentlichen bestätigt. Deutschlands oberste Anklagebehörde hat Haftstrafen zwischen sieben und fünf Jahren beantragt.

Ausführlich informiert

Ungarns Regierung soll jahrelang vertrauliche EU-Informationen an Russland weitergegeben haben. Was würde das für die EU bedeuten? ZDFheute live analysiert.

ZDFheute live, 24.03.2026, 19:30 Uhr 24.03.2026 | 26:01 min

Podcast-Tipp: "Der Trump-Effekt"

Die Ukraine braucht internationale Unterstützung - doch Ungarn legt sich quer. Gleichzeitig gibt es möglicherweise neue Bewegung in den USA-Iran-Gesprächen. Was bedeutet das für beide Konflikte?

24.03.2026 | 58:21 min

Sport

Für die Frauen des FC Bayern geht es gegen Manchester United darum, endlich mal wieder das Halbfinale der Champions League zu erreichen. Georgia Stanway spricht sogar vom Titel.

Auch wegen des Ausfalls von Alexandra Popp ist der VfL Wolfsburg im Viertelfinale der Champions League gegen Lyon Außenseiter. Auch die Bayern müssen eine harte Nuss knacken. 23.03.2026 | 1:01 min

Zahl des Tages

Sarah Mullally wird erste weibliche Erzbischöfin von Canterbury: Nach der offiziellen Ernennung im Januar 2026 wird sie heute bei einer Amtseinführungszeremonie in der Kathedrale von Canterbury inthronisiert. Die Anglikanische Kirche hat damit erstmals in ihrer Geschichte eine Frau als ihr geistliches Oberhaupt. Vor ihr hatten 105 Männer das Amt innegehabt.

Quelle: Action Press

Ein Lichtblick

Die Tulpe, Nationalblume der Niederlande, kommt ursprünglich aus der Türkei. Im Keukenhof kann man nun wieder rund sieben Millionen Frühlingsblumen bewundern:

heute in europa, 24.03.2026, 16:00 Uhr 24.03.2026 | 2:06 min

Gesagt

Ich habe nur ein Comeback in meinem Kopf. Genauso wie jeder Ukrainer und Europäer: das Comeback der russischen Truppen zurück nach Russland. „ Wladimir Klitschko in der ARD-Sendung "Maischberger"

Nach einer großen Karriere kämpfte die ukrainische Box-Ikone Wladimir Klitschko zuletzt vor allem für die kriegsgebeutelte Heimat. Heute hat er seinen 50. Geburtstag.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 24.03.2026 | 2:02 min

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So wird das Wetter heute

Am Mittwoch gibt es wechselhaftes Wetter mit Schauern und Gewittern. Im höheren Bergland kann es schneien. Bei sehr lebhaftem Wind aus Nordwest werden maximal 8 bis 17 Grad erreicht.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von David Metzmacher