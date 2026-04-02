Update am Abend: Moskau verurteilt Tilly, Preisrekord bei Diesel

Guten Abend,

der Kreml mag keinen Karneval - jedenfalls nicht, wenn es auf Kosten Moskaus geht. Das hat der Düsseldorfer Wagenbauer Jacques Tilly jetzt zu spüren bekommen - er wurde zu einer Haftstrafe verurteilt. Deutsche Tankstellen mögen - möglicherweise - die neue Spritpreisbremse nicht. Ihre Antwort darauf ist jedenfalls ein Allzeithoch bei den Dieselpreisen. Und die kleine Stadt Treuchtlingen mag die Aldi-Tochter Altmühltaler nicht sonderlich. Das Unternehmen fördert dort seit Jahren kostenlos köstliches Grundwasser.

Wegen Karnevalswagen: Moskau verurteilt Tilly

Das ist passiert: Der Wagenbauer Jacques Tilly ist zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Ein Moskauer Gericht verhängte außerdem eine Geldstrafe und Arbeitsverbot.

Das ist der Hintergrund: Vor allem eine Arbeit Tillys hat Russland verärgert. 2024 hatte der Bildhauer einen Karnevalswagen kreiert, der Putin und den Patriarchen Kirill beim Oralverkehr zeigt. Aber auch andere Motivwagen spielten in dem Prozess eine Rolle. Verurteilt wurde Tilly schließlich wegen Verunglimpfung russischer Staatsorgane, zu denen auch Präsident Putin zählt.

Satire wirkt, Satire tut weh. „ Wagenbauer Jacques Tilly im ZDFheute-Interview

Das sagt unser Korrespondent: Russland-Korrespondent Sebastian Ehm hält es für sehr unwahrscheinlich, dass Deutschland, die EU oder andere westliche Länder Tilly an Moskau ausliefern werden - auch wenn Russland theoretisch noch Mitglied von Interpol sei.



Die Reisefreiheit Tillys sieht Ehm trotzdem eingeschränkt. Es gebe eine beträchtliche Anzahl von Staaten, mit denen Moskau ein Auslieferungsabkommen abgeschlossen habe. Während jedoch bei einigen, wie Belarus beispielsweise, die Gefahr einer Auslieferung groß sei, wisse man nicht, wie etwa die Türkei, Indien oder China reagierten. Denn "eine Auslieferung brächte ein beträchtliches Risiko für die Beziehungen zu Deutschland", sagt Ehm.

heute in Europa, 02.04.2026, 16:00 Uhr. 02.04.2026 | 1:40 min

Dieselpreis auf Allzeithoch

Das ist passiert: Seit gestern gilt die neue Spritpreisregel, die Autofahrer von den hohen Preisen an den Tankstellen entlasten soll. Prompt rutscht der Dieselpreis auf sein Allzeithoch, auch der Preis für Super E10 landete auf seinem Jahreshöchststand.

Das ist der Hintergrund: Im bundesweiten Tagesdurchschnitt kostete ein Liter am Mittwoch 2,327 Euro und übertraf damit den alten Rekord aus dem März 2022 um 0,6 Cent. Das zeigen Daten des ADAC. Der bundesweite Durchschnittspreis für E10 lag demnach bei 2,129 Euro je Liter.

Das sagt der ADAC: Der Automobilclub kritisierte die Preiserhöhungen als unangemessen, zumal der Rohölpreis nach dem 31. März gesunken sei. Ein ADAC-Preisexperte sah die Befürchtungen bestätigt, "dass Mineralölkonzerne im Zweifel einen Risikoaufschlag machen, weil sie Kraftstoffpreise nur noch einmal täglich erhöhen können".

Aldi-Tochter fördert Wasser zum Nulltarif

Das ist passiert: Die Aldi-Tochter Altmühltaler pumpt in Bayern Millionen Liter Mineralwasser aus der Erde. Bezahlen muss das Unternehmen für die Ressource bislang nichts.

Das ist der Hintergrund: Wie viel Nutzer für entnommenes Wasser zahlen müssen, regelt der Wassercent. Allerdings gibt es dieses Wasserentnahmeentgelt bislang erst in 13 von 16 Bundesländern, zudem variiert es sehr stark. In Bayern, Hessen und Thüringen gilt es nicht. Für Bayern soll sich das bald ändern.

Darum ist das wichtig: Nicht nur ist es für Gemeinden ärgerlich, wenn bei ihnen Wasser zum Nulltarif gefördert wird, Unternehmen damit aber ordentlich Kasse machen. Die Grundwasserbestände in Deutschland zeigen bedenkliche Trends - auch wenn der Verband Deutscher Mineralbrunnen darauf hinweist, dass die Branche nur für rund 0,6 Prozent aller Grundwasserentnahmen verantwortlich sei. Bergbau und die Chemieindustrie seien da viel stärker in Verantwortung.

ZDF WISO, 23.03.2026, 19:25 Uhr. 23.03.2026 | 16:55 min

Tanzverbot am Karfreitag: Wo es wie lange gilt

02.04.2026 | 0:23 min

Am Karfreitag gilt in ganz Deutschland ein Tanzverbot. Doch Dauer und Regeln unterscheiden sich je nach Bundesland deutlich: Während Feierfreudige in dem einen Land nur 15 Stunden die Füße still halten müssen, sind es woanders gleich 84 Stunden. Ein Überblick zum stillen Feiertag vor Ostern.

Tanzverbot um Ostern in Deutschland ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Sport

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg wollen es dem FC Bayern nachtun und ins Halbfinale der Champions League einziehen. Wolfsburg geht mit einem knappen 1:0-Polster ins Rückspiel bei Olympique Lyon. Anstoß ist heute um 21 Uhr. Mit dem ZDF-Liveticker verpassen Sie nichts!

Liveticker und Statistiken: Alle Spiele und alle Tore der Champions League. 01.04.2026

Auch am langen Oster-Wochenende rollt der Ball: Der 29. Spieltag in der Männer-Bundesliga steht an, unter anderem mit dem Topspiel VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund. Erste Bilder im Free-TV sehen Sie am Samstag im aktuellen sportstudio mit Gast Vincenzo Grifo vom SC Freiburg.

Die Frauen ermitteln die Teilnehmer am DFB-Pokalendspiel. Carl Zeiss Jena hat den VfL Wolfsburg zu Gast, am Montag spielt der FC Bayern gegen die SGS Essen.

Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Hallo Deutschland, 02.04.2026, 14:45 Uhr 02.04.2026 | 1:26 min

Im Tiergarten Nürnberg gibt es Nachwuchs bei den Schabrackentapiren, die als stark gefährdete Tierart gelten. Umso erfreulicher: Es ist bereits das zweite Baby der Tapire.

Das sollten Sie sich mal anschauen

ZDFheute Xpress, 02.04.2026, 01:05 Uhr. 02.04.2026 | 0:57 min

Vier Astronauten auf dem Weg zum Mond: Die Weltraummission Artemis 2 ist erfolgreich gestartet. Der historische Moment im Video.

Streaming-Tipps für den Abend

Rückkehr zum Mond: Mehr als 50 Jahre nach der letzten bemannten Mondlandung durch Apollo 17 ist jetzt Artemis II gestartet. An Bord der Raumkapsel kreisen vier Astronauten rund zehn Tage lang um den Mond. Diese Mission dient als Generalprobe: Lebenserhaltung, Navigation, Kommunikation und Rückkehr zur Erde - alle Systeme werden unter realen Bedingungen im Universum getestet. Damit wird der Grundstein gelegt für die nächste große Etappe (ZDF, Terra X, 44 Minuten).

ZDF, Terra X, 16.01.2026, 10:00 Uhr 16.01.2026 | 43:41 min

Ausgebrannt an der Nordsee. Sechs "Fast perfekte Frauen" suchen Ruhe und Perspektiven. Zwischen Strandkörben und Gesprächen entstehen Freundschaften - bis ein Geheimnis alles verändert

Filme : Fast perfekte Frauen Ausgebrannt an die Nordsee: Sechs Frauen suchen Ruhe und Perspektiven. Zwischen Strandkörben und Gesprächen entstehen Freundschaften – bis ein Geheimnis alles verändert.

Rezept des Tages: Radieschenbratlinge mit Rucola-Joghurt-Dip

Volle Kanne, 31.04.2026, 09:05 Uhr. 31.03.2026 | 5:39 min

Knackige Radieschen und dazu ein frischer Joghurt-Dip - das macht Lust auf Frühlingsküche. Für ein wenig Knusper sorgen gesalzene und frittierte Radieschenblätter.

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Genießen Sie Ihren Abend!

Nicola Frowein und das gesamte ZDFheute-Team