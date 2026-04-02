Mirko Drotschmann zu Urlaub trotz Krise : Warum Reisen 2026 teurer und komplizierter wird

02.04.2026 | 11:10 |

Preise steigen, Konflikte verunsichern und selbst die Anreise wird schwieriger. Mirko Drotschmann erklärt, wie Urlaub von Politik und Kriegen beeinflusst wird.