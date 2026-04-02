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Warum Urlaub 2026 teurer und komplizierter wird

Mirko Drotschmann zu Urlaub trotz Krise:Warum Reisen 2026 teurer und komplizierter wird

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Auf der linken Seite zu sehen ist der Host Mirko Drotschmann; im Hintergrund zu sehen ist eine Hängematte und ein Warnschild

Preise steigen, Konflikte verunsichern und selbst die Anreise wird schwieriger. Mirko Drotschmann erklärt, wie Urlaub von Politik und Kriegen beeinflusst wird.

Thema
Urlaub
  1. Auf dem Bild zu sehen ist im Hintergrund eine Explosion, Feuer und Rauchwolken. Auf der rechten Seite zu sehen ist Host Mirko Drotschmann.

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  2. Rechts im Bild zu sehen ist Host Mirko Drotschmann. Im Hintergrund sieht man eine Produktionshalle der Automobilbranche.

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  3. Auf der rechten Seite des Bildes zu sehen ist Host Mirko Drotschmann. Im Hintergrund zu sehen ist dürrer, ausgedrockneter Boden, mittig zu erkennen ist ein Wald in Form der BRD. Inmitten der BRD ist ein Fußabdruck sichtbar.

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  4. Auf der rechten Seite des Bildes zu erkennen ist eine protestierende Person aus dem Iran, auf der linke Seite zu sehen ist Host Mirko Drotschmann

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