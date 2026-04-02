Mirko Drotschmann zu Urlaub trotz Krise:Warum Reisen 2026 teurer und komplizierter wird
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Preise steigen, Konflikte verunsichern und selbst die Anreise wird schwieriger. Mirko Drotschmann erklärt, wie Urlaub von Politik und Kriegen beeinflusst wird.
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