Die Bilder des Krieges in Nahost sind überall: Ölraffinerien und Tanker werden angegriffen. MrWissen2go Mirko Drotschmann erklärt, was Krieg für Mensch, Umwelt und Klima bedeutet.

Öl, Feuer, Giftstoffe: Was Krieg für die Umwelt bedeutet

Ölraffinerien und Tanker werden angegriffen, schwarzer Rauch über der Golfregion: Die Bilder des Krieges in Nahost sind überall zu sehen. Aber was bedeutet das für die Menschen, die Umwelt und das Klima? MrWissen2go Mirko Drotschmann erklärt: Wie umweltschädlich ist Krieg?

Wie schadet Krieg der Umwelt?

Krieg zerstört nicht nur Städte, sondern auch die Natur. Angriffe auf Raffinerien, Pipelines oder Militäranlagen setzen giftige Stoffe frei. Brände entstehen, Rauch verteilt sich über große Gebiete - und kann sogar als schwarzer, belasteter Regen wieder auf die Erde zurückfallen. Luft, Wasser und Böden werden verschmutzt.

Welche Folgen hat das für Menschen?

Die Schäden wirken oft lange nach. Giftstoffe können ins Trinkwasser gelangen, Böden verseuchen und so auch in Lebensmitteln landen. Das gefährdet die Gesundheit - und die Landwirtschaft. Viele Folgen zeigen sich erst Jahre später.

Warum ist Krieg auch ein Problem fürs Klima?