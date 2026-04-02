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SpaceX: Musk-Firma stellt offenbar Antrag für Börsengang

Musks Weltraumfirma:Berichte: SpaceX meldet Rekord-Börsengang an

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An der US-Börse könnte ein Rekord bevorstehen: Wie Insider berichten, plant Elon Musk, seine Firma SpaceX an die Börse zu bringen. Es könnte die höchste Erstnotierung werden.

Eine Statue von Elon Musks Oberkörper steht entlang der Straße zur SpaceX-Startbasis in Texas.

SpaceX hat offenbar vertraulich einen Antrag für einen Gang an die US-Börse gestellt. Mit einer Bewertung von über 1,75 Billionen Dollar könnte es der größte Börsengang aller Zeiten werden.

02.04.2026 | 0:30 min

Elon Musks Weltraumfirma SpaceX nimmt offenbar Kurs auf die Börse. Das Unternehmen habe einen vertraulichen Antrag auf einen US-Börsengang gestellt, berichten übereinstimmend mehrere US-Medien unter Berufung auf Insider. Mit einer Firmenbewertung von bis zu 1,75 Billionen Dollar könnte es damit die größte Erstnotierung aller Zeiten werden.

Der exzentrische Unternehmer Musk, der als reichster Mensch der Welt gilt, betreibt ein weit verzweigtes Geschäftsimperium. Es umfasst E-Autos von Tesla, Raumfahrzeuge, Internet-Satelliten, KI und Social Media. SpaceX spielt mit seinen Raketen eine Schlüsselrolle für das amerikanische Raumfahrtprogramm.

Das Unternehmen betreibt zudem den Satelliten-Internetdienst Starlink. Musk hatte die Raketenfirma zudem mit seinem Startup xAI für künstliche Intelligenz fusioniert.

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SpaceX: Börsengang mit Rekord?

Den Berichten zufolge will SpaceX am 21. April einen Analystentag veranstalten. Das Unternehmen will den Analysten außerdem am 23. April einen Besuch im Rechenzentrum von xAI in Memphis ermöglichen und plant für den 4. Mai einen Termin mit Bankenvertretern zur Erörterung von Finanzmodellen.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Starbase im US-Bundesstaat Texas könnte bei einem Börsengang mehr als 50 Milliarden Dollar einnehmen und damit den bisherigen Rekord-Börsengang von Saudi Aramco im Jahr 2019 mit einem Platzierungsvolumen von 25,6 Milliarden Dollar in den Schatten stellen.

Mehrere andere hochkarätige Startups, darunter der ChatGPT-Hersteller OpenAI und der Konkurrent Anthropic, sollen ebenfalls große Börsengänge in Erwägung ziehen.

Quelle: Reuters, dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress am 02.04.2026 um 12:21 Uhr.
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Elon MuskKünstliche IntelligenzBörse Aktienmarkt

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