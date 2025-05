Musk-Unternehmen kassierten EU-Millionen - Kritik

Die Unternehmen des US-Milliardärs Elon Musk haben in den vergangenen Jahren EU-Gelder in Millionenhöhe erhalten. Das geht aus einer Antwort der EU-Kommission auf eine Anfrage des EU-Abgeordneten Daniel Freund (Grüne) hervor, die AFP und dpa vorliegt. So zahlte die Kommission im Jahr 2023 knapp 159 Millionen Euro an Musks Autobauer Tesla aus einem EU-Fördertopf für den Bau von Ladesäulen für Elektroautos.