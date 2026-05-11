Update am Abend: Tankrabatt, Sorge vor Wehrpflicht, Auto-Rückruf

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jetzt ist es sicher: Der Tankrabatt hat die letzten politischen Hürden genommen und tritt zum 1. Oktober in Kraft. Er soll eine spürbare Entlastung bringen. Belastet fühlen sich dagegen zahlreiche Schülerinnen und Schüler durch das neue Wehrdienst-Gesetz. Landesweit protestierten heute zahlreiche von ihnen - aus Sorge vor der Einführung einer Wehrpflicht für junge Menschen. Außerdem: Vielen VW- und Audi-Fahrern steht ein Werkstatt-Termin bevor, weil mehrere Modelle zurückgerufen wurden.

Grünes Licht für den Tankrabatt

Das ist passiert: Der neue Tankrabatt kommt. Die von der schwarz-roten Regierung beschlossene Entlastungsmaßnahme gegen die hohen Spritpreise wurde heute sowohl vom Bundestag als auch vom Bundesrat bestätigt. Damit tritt sie am kommenden Donnerstag, dem 1. Oktober, in Kraft.

Der neue Tankrabatt kommt. Die von der schwarz-roten Regierung beschlossene Entlastungsmaßnahme gegen die hohen Spritpreise wurde heute sowohl vom Bundestag als auch vom Bundesrat bestätigt. Damit tritt sie am kommenden Donnerstag, dem 1. Oktober, in Kraft. Das ist der Hintergrund: Der Tankrabatt soll die Steuern auf Benzin und Diesel um knapp 17 Cent senken. Das gelingt, indem der Bund die Energiesteuern senkt und zudem die darauf entfallende Mehrwertsteuer wegfällt. Die Reduzierung soll bis Ende Dezember gelten. Wie schnell der Tankrabatt wirkt, ist allerdings nicht ganz klar. Wird der Rabatt komplett an Verbraucher weitergegeben? Und sollten Sie am 1. Oktober schnell tanken? Unsere Übersicht hilft mit Einordnungen.

Der Tankrabatt soll die Steuern auf Benzin und Diesel um knapp 17 Cent senken. Das gelingt, indem der Bund die Energiesteuern senkt und zudem die darauf entfallende Mehrwertsteuer wegfällt. Die Reduzierung soll bis Ende Dezember gelten. Wie schnell der Tankrabatt wirkt, ist allerdings nicht ganz klar. Wird der Rabatt komplett an Verbraucher weitergegeben? Und sollten Sie am 1. Oktober schnell tanken? Unsere Übersicht hilft mit Einordnungen. Das sagen Kritiker: Schon die Wirkung des Tankrabatts im Mai und Juni war umstritten. Die Bundesregierung bekam für die Neuauflage daher heftigen Gegenwind. Der Ökonom Henning Vöpel sagte etwa bei ZDFheute live, die Maßnahme sei "kein gutes Signal an die Bürger". Und auch die Opposition ärgerte sich: Die Grünen kritisierten die Pläne als "Wahnsinn", die Linke forderte langfristige Lösungen für bezahlbare Energie. Was Deutschland von seinen Nachbarländern lernen kann, erklärt Mirko Drotschmann.

heute in Deutschland, 25.09.2026, ab 14 Uhr 25.09.2026 | 1:31 min

Schüler demonstrieren gegen Wehrpflicht

Das ist passiert: Bundesweit sind Schülerinnen und Schüler gegen eine mögliche Wehrpflicht auf die Straße gegangen. Die Initiative "Schulstreik gegen Wehrpflicht" spricht von mehr als 45.000 Teilnehmern in rund 100 Städten in ganz Deutschland. Die Polizei notierte nur regionale Zahlen, etwa 2.400 in Berlin und 700 in München. Die Protestierenden warnten davor, dass die Bundesregierung sich "schrittweise" einer Wehrpflicht nähere.

Bundesweit sind Schülerinnen und Schüler gegen eine mögliche Wehrpflicht auf die Straße gegangen. Die Initiative "Schulstreik gegen Wehrpflicht" spricht von mehr als 45.000 Teilnehmern in rund 100 Städten in ganz Deutschland. Die Polizei notierte nur regionale Zahlen, etwa 2.400 in Berlin und 700 in München. Die Protestierenden warnten davor, dass die Bundesregierung sich "schrittweise" einer Wehrpflicht nähere. Das ist der Hintergrund: Im Januar trat das Gesetz über den neuen Wehrdienst in Kraft. Teil davon ist die verpflichtende Musterung für junge Männer ab dem Jahrgang 2008, die im Juli 2027 flächendeckend starten soll. Werden danach nicht genügend Freiwillige für die Bundeswehr gewonnen, kann der Bundestag über eine Wehrpflicht entscheiden. Diese ist seit 2011 in Deutschland ausgesetzt.

heute Xpress, 25.09.2026, ab 13 Uhr 25.09.2026 | 0:20 min

Großer Rückruf bei VW und Audi

Das ist passiert: Laut dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) müssen Volkswagen und Audi mehrere Auto-Modelle in die Werkstätten zurückrufen. Ein Schraubenabriss könne zu einem Lenkungsausfall in den betroffenen Pkw führen, heißt es. Die Werkstätten müssten eine "korrosionsresistentere Schraube" einsetzen. Fast eine Million Fahrzeuge dürften allein in Deutschland betroffen sein.

Laut dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) müssen Volkswagen und Audi mehrere Auto-Modelle in die Werkstätten zurückrufen. Ein Schraubenabriss könne zu einem Lenkungsausfall in den betroffenen Pkw führen, heißt es. Die Werkstätten müssten eine "korrosionsresistentere Schraube" einsetzen. Fast eine Million Fahrzeuge dürften allein in Deutschland betroffen sein. Das müssen VW- und Audifahrer jetzt wissen: Welche Modelle laut KBA von dem Rückruf betroffen sind, lesen Sie hier. Laut einem VW-Sprecher könne man ein betroffenes Auto zunächst bis zum Werkstatttermin weiterfahren. Es bestehe keine "heiße Gefahr". In einigen Tagen oder Wochen sollen betroffene Besitzer Post erhalten und anschließend einen Werkstatt-Termin vereinbaren können.

heute Xpress, 25.09.2026, ab 12 Uhr 25.09.2026 | 0:31 min

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Grafik des Tages

Quelle: ZDF

Eine deutliche Mehrheit der Menschen in Deutschland (67 Prozent) zweifelt daran, dass es Bundeskanzler Friedrich Merz gelingen wird, seinen Reformkurs fortzusetzen. Sogar in der Union glauben 43 Prozent nicht, dass Merz Kurs halten wird. Weitere Erkenntnisse aus dem aktuellen ZDF-Politbarometer finden Sie hier:

Ratgeber: Wann Sie Ihre Weisheitszähne entfernen lassen sollten

Manche Weisheitszähne bleiben ein Leben lang unauffällig, andere stören oder verursachen Probleme. Wann die Backenzähne bleiben dürfen und wann sie entfernt werden sollten, erklärt Ihnen Gunnar Fischer hier.

Volle Kanne, 23.02.2026, ab 09:05 Uhr 23.02.2026 | 5:15 min

Sport

Fußball: Jürgen Klopp erkannte zum Einstand gestern viele positive Ansätze, aber auch Spielraum für Verbesserung. Der Bundestrainer fühlte sich nach dem 1:1 gegen die Niederlande bestätigt. Über den Anfang eines langen Weges berichtet mein Kollege Frank Hellmann. Was Fans zum Debüt sagen, sehen Sie hier:

ZDFheute Xpress, 25.09.2026, 13:15 Uhr 25.09.2026 | 1:04 min

Noch ein Umbruch: Nach der dritten verpassten WM in Folge geht Italien den nächsten Neustart an - mit schweren Gegnern wie Belgien heute Abend (20:45 Uhr, DAZN) in der Nations League, einem alten Bekannten und einer offenen Grundsatzfrage. Claudio Palmieri berichtet.

ZDFsportstudio, 25.09.2026, 12:06 Uhr 25.09.2026 | 2:20 min

Grundsätzliche Fragen stellen sich auch im Fußball-Weltverband. Der angekündigte Reformwille von Gianni Infantino reicht den vier Topligen in Europa nicht aus. Sie kritisieren die FIFA-Führung scharf, nicht aber den Präsidenten direkt.

Radsport: Auf die Starterinnen wartet im WM-Straßenrennen in Montreal morgen (ab 14:10 Uhr im Livestream auf sportstudio.de) eine äußerst anspruchsvolle Strecke. Ein Kurs, der auch den Qualitäten des deutschen Trios entgegenkommt, wie mein Kollege Stephan Klemm berichtet.

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Rund 30 Jodelfans ziehen singend durch eine Grazer Tiefgarage - auf der Suche nach dem besten Nachhall. Mit dem Angebot will das steirische Volksliedwerk die Jodeltradition lebendig halten:

ZDFheute Xpress, 25.09.2026, 14:05 Uhr 25.09.2026 | 1:38 min

Zum Hören

"Militär und Macht": Taiwan, Iran-Krieg und KI - trotz etlicher Streitpunkte zwischen den USA und China haben sich Trump und Xi bei ihrem Treffen sehr bemüht, Einigkeit zu zeigen. Entsteht nun eine neue Allianz zwischen Washington und Peking, oder droht die neue Stabilität zu kippen?

"heute journal - der Podcast: Wohnen wird für immer mehr Menschen unbezahlbar. Muss der Staat mehr eingreifen? Darüber sprechen Host Helene Reiner und heute-journal-Moderatorin Marietta Slomka mit Christine Hannemann, Professorin für Architektur- und Wohnsoziologie an der Universität Stuttgart, und dem Architekten und Bau-Influencer Maxim Winkler ("bauherr_werden").

24.09.2026 | 41:59 min

Streaming-Tipps für den Abend

"Das Institut": Der 14-jährige Luke wird wegen seiner telekinetischen Fähigkeiten verschleppt und im Institut gefangen gehalten. Dort werden Kinder wegen ihrer besonderen Begabungen für finstere Zwecke ausgebeutet. (Thriller-Serie, 8 Folgen à 45 Min., Jugendschutz: frei verfügbar ab 22 Uhr oder jederzeit nach Anmeldung)

Sehen Sie hier Folge 1: "Die Entführung" 24.09.2026 | 56:31 min

"Feindbild Queer": Woher kommt Queerfeindlichkeit? Wie gehen queere Menschen mit Anfeindungen und Ausgrenzung um? Die Doku zeigt Menschen, die sich ihre Sichtbarkeit und Freiheit nicht nehmen lassen wollen. (2 Folgen à 45 Min.)

Sehen Sie hier Folge 1: "Kampf für die Vielfalt" 28.09.2026 | 44:00 min

Rezept des Tages: Kürbis-Ricotta-Cannelloni

Herbstzeit ist Kürbiszeit. Der Hokkaido ist besonders leicht zu verarbeiten, weil er nicht geschält werden muss. Die Cannelloni von Mario Kotaska werden mit Tomaten- und Käsesauce überbacken. Für das Rezept finden Sie hier den Download.

Volle Kanne, 25.09.2026, ab 09:05 Uhr 25.09.2026 | 5:55 min

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