Wetter: Sommer-Feeling im Herbst - bis zu 31 Grad möglich

Das Wochenende winkt mit Sonnenstunden: Bis zu 31 Grad werden am Sonntag am Oberrhein erwartet. Und auch in der neuen Woche bleiben die warmen Temperaturen.

Sommer-Feeling im Herbst - bis zu 31 Grad möglich

Die Wettervorhersage aus der 19 Uhr-heute-Sendung 24.09.2026 | 1:15 min

Bis zu 31 Grad werden am Wochenende in Deutschland erwartet. Dieser Spitzenwert kann am Sonntag am Oberrhein erreicht werden, wie der Deutsche Wetterdienst vorhersagt.

Im übrigen Südwesten sind demnach 25 bis 29 Grad möglich. Im Norden sollen die Sonntags-Temperaturen höchstens 18 bis 23 Grad erreichen - auch das ziemlich mild für die Jahreszeit.

Warme Temperaturen auch zu Wochenbeginn

Am Samstag kann es im Norden beim Durchzug von Wolkenfeldern noch etwas Regen geben. Über der Mitte und dem Süden des Landes wird es nach Nebelauflösung heiter oder sonnig und trocken. Die Höchsttemperaturen erreichen im Norden 17 bis 21 Grad, sonst meist 22 bis 26, am Oberrhein örtlich bis 29 Grad.

In der neuen Woche bleiben die für September sehr warmen Temperaturen erst einmal: So sind - Stand jetzt - auch für Dienstag und Mittwoch im Südwesten bis zu 31 Grad drin.

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Quelle: dpa