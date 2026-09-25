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Wetter: Sommer-Feeling im Herbst - bis zu 31 Grad möglich

Wetteraussichten fürs Wochenende:Sommer-Feeling im Herbst - bis zu 31 Grad möglich

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Das Wochenende winkt mit Sonnenstunden: Bis zu 31 Grad werden am Sonntag am Oberrhein erwartet. Und auch in der neuen Woche bleiben die warmen Temperaturen.

Symbolbild: Ein Mann und eine Frau sitzen unter einem in herbstlich gefärbten Kastanienbaum an einem See in der Sonne.

Die Wettervorhersage aus der 19 Uhr-heute-Sendung

24.09.2026 | 1:15 min

Bis zu 31 Grad werden am Wochenende in Deutschland erwartet. Dieser Spitzenwert kann am Sonntag am Oberrhein erreicht werden, wie der Deutsche Wetterdienst vorhersagt.

Im übrigen Südwesten sind demnach 25 bis 29 Grad möglich. Im Norden sollen die Sonntags-Temperaturen höchstens 18 bis 23 Grad erreichen - auch das ziemlich mild für die Jahreszeit.

Warme Temperaturen auch zu Wochenbeginn

Am Samstag kann es im Norden beim Durchzug von Wolkenfeldern noch etwas Regen geben. Über der Mitte und dem Süden des Landes wird es nach Nebelauflösung heiter oder sonnig und trocken. Die Höchsttemperaturen erreichen im Norden 17 bis 21 Grad, sonst meist 22 bis 26, am Oberrhein örtlich bis 29 Grad.

In der neuen Woche bleiben die für September sehr warmen Temperaturen erst einmal: So sind - Stand jetzt - auch für Dienstag und Mittwoch im Südwesten bis zu 31 Grad drin.

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25.08.2026 | 1:25 min
Quelle: dpa
Über das Wetter berichtet das ZDF regelmäßig, etwa in der heute-Sendung am 24.09.2026 ab 19:00 Uhr.
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