Manche Weisheitszähne bleiben ein Leben lang unauffällig, andere stören oder verursachen Probleme. Wann die Backenzähne bleiben dürfen und wann sie entfernt werden sollten.

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Weisheitszähne gelten als die Problemzähne schlechthin. Kaum sind sie durchgebrochen, stellt sich die Frage, ob sie entfernt werden müssen. Bei Schmerzen ist die Sache klar. Doch was ist mit Weisheitszähnen, die unauffällig sind? Wichtige Fragen und Antworten im Überblick.

Was sind Weisheitszähne?

Weisheitszähne sind die letzten Backenzähne im Gebiss. In der Regel hat jeder Mensch vier Weisheitszähne, jeweils einen im rechten und linken Ober- und Unterkiefer. Allerdings können einzelne Weisheitszähne fehlen oder sind von Natur aus gar nicht angelegt.

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Woher kommt der Name Weisheitszahn? Die hinteren Backenzähne heißen Weisheitszähne, weil sie normalerweise erst sehr spät durchbrechen, meist zwischen dem 17. und 25. Lebensjahr. Im Mittelalter galt man in diesem Alter als deutlich reifer und "weiser" als Kinder oder Jugendliche. Der Begriff geht damit auf die Vorstellung zurück, dass diese Zähne erst erscheinen, wenn ein Mensch bereits Lebenserfahrung und damit Weisheit erlangt hat. Auch die wissenschaftliche Bezeichnung "dens serotinus", lateinisch für "der spät kommende Zahn", weist auf das späte Erscheinen dieser bleibenden Zähne hin.

Müssen Weisheitszähne immer entfernt werden?

Lange Zeit haben Zahnärzte dazu geraten, Weisheitszähne vorsorglich zu ziehen. Heute hat sich der Blick darauf gewandelt, erklärt Bilal Al-Nawas von der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie der Universitätsmedizin Mainz.

Wenn Weisheitszähne gut durchbrechen, gibt es keinen Grund sie zu entfernen. „ Prof. Dr. Dr. Bilal Al-Nawas, Zahnarzt und Kieferchirurg

Weisheitszähne müssen nicht gezogen werden, solange sie ausreichend Platz haben, korrekt positioniert sind und keine Beschwerden verursachen. Da sich der menschliche Kiefer im Laufe der Evolution verkleinert hat, führen Weisheitszähne jedoch oft zu Problemen.

Es ist schlichtweg häufig kein Platz für die Weisheitszähne da. „ Prof. Dr. Dr. Bilal Al-Nawas, Universitätsmedizin Mainz

Dadurch können sie schief wachsen, nur teilweise durchbrechen oder vollständig im Kieferknochen verbleiben. Dies kann zu Entzündungen des Zahnfleisches oder Schäden an benachbarten Zähnen führen.

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Wann sollten Weisheitszähne gezogen werden?

Laut Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde sollten Weisheitszähne entfernt werden, wenn sie Zahn- oder Kieferfehlstellungen begünstigen, beim Zubeißen Probleme bereiten oder wenn sie Zysten und/oder Entzündungen verursachen.

Besonders problematisch sind Weisheitszähne, die nicht vollständig durchbrechen. Dort bilden sich Zahnfleischtaschen, in denen sich Bakterien ansammeln, erklärt Andreas Bemsch, niedergelassener Kieferchirurg.

Hinten im Kiefer kommt die Zahnbürste oft schlecht hin. „ Dr. Andreas Bemsch, Facharzt für Oralchirurgie

In dem Bereich würden sich Essensreste festsetzen, was zu Karies und Entzündungen des Zahnhalteapparates führen könne, so Bemsch.

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Wie werden Weisheitszähnen entfernt?

Bei der Operation wird das Zahnfleisch vorsichtig eröffnet, um den Weisheitszahn freizulegen. Sitzt der Zahn ungünstig, wird er vor dem Entfernen in mehrere Stücke geteilt. Nach Reinigung der Wunde wird das Zahnfleisch mit wenigen Stichen vernäht. Bemsch empfiehlt, Weisheitszähne - falls erforderlich - im Teenageralter zu entfernen.

Im Teenageralter sind die Wurzeln der Weisheitszähne noch nicht voll ausgebildet. „ Dr. Andreas Bemsch, Kieferchirurg

Das Ziehen der Weisheitszähne sei dann meist einfacher als im höheren Erwachsenenalter, erklärt Bemsch.

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Wird der Eingriff unter Narkose durchgeführt?

Weisheitszähne werden meist ambulant unter örtlicher Betäubung entfernt. Eine Vollnarkose ist möglich, wird von den Krankenkassen aber nur in Ausnahmefällen bezahlt. Das kann bei einer ausgeprägten Angststörung und bestimmten Vorerkrankungen der Fall sein oder wenn der Eingriff unter örtlicher Betäubung nicht möglich ist. Ein Krankenhausaufenthalt ist nur bei besonderen Risiken erforderlich oder wenn Komplikationen zu erwarten sind.

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Was ist nach der Operation zu beachten?

Nach der Operation sind Schonung und Kühlung wichtig. Schwellungen und leichte Schmerzen sind nach dem Eingriff normal. Beides lässt sich mit Kühl-Pads und Schmerzmitteln lindern. In den ersten Tagen dürfen keine harten Speisen, Koffein, Alkohol und Nikotin konsumiert werden. Auch körperliche Anstrengung sollte vermieden werden.

Bei der Kontrolluntersuchung wird die Wundheilung überprüft. Die Fäden werden meist nach einer Woche entfernt. Mundhygiene ist wichtig, beim Zähneputzen ist aber Vorsicht geboten. Die Stellen der entfernten Weisheitszähne sollten in den ersten Tagen ausgespart werden.

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