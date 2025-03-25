Rauchen
Rauchen ist lebensgefährlich und erhöht unter anderem das Risiko für Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen sowie mehr als 20 Krebsarten deutlich. Jedes Jahr sterben in Deutschland rund 127.000 Menschen an den Folgen des Tabakkonsums, wovon rund ein Drittel auf das Konto von Herz-Kreislauf-Erkrankungen geht. Tipps für einen Rauchstopp - und wie andere Länder mit einem Tabakverbot umgehen: ZDFheute informiert.
Aktuelle Nachrichten zu Rauchen
Nachrichten | heute - in Deutschland:Vapen nimmt bei Jugendlichen zuvon Thadeus ParadeVideo1:46
Studie zur Drogenaffinität:Rauchen bei jungen Menschen wieder im TrendVideo0:25
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E-Zigaretten animieren zum Konsum:Jugendliche rauchen wieder mehrvon Luisa Billmayermit Video1:25
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WHO warnt vor "Snus":Nikotinbeutel sorgen für GesundheitsrisikenVideo1:00
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Rauchfrei: So klappt der Ausstiegvon Jutta MüllerVideo2:43
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Tabakverbot in Großbritannienvon Hilke PetersenVideo1:45
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"Rauchfreie Generation":Großbritannien will Tabakprodukte verbietenVideo0:23
Gesellschaft | Volle Kanne:Lungenkrebs-Screening für RaucherVideo5:05
Neues Angebot ab April:Starke Raucher dürfen zum kostenlosen Lungenkrebs-Checkmit Video0:38
Im Auto:Unfreiwillig rauchen
logo! erklärt:Zigarettenrauch ist immer extrem ungesundVideo1:37
Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:"Mir geht es darum, Menschen zu schützen"Video4:13
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Mögliches Verbot von Einweg-E-Zigarettenvon Axel KonradVideo1:32
Rechtliche Fragen noch offen:Umweltminister will Verbot von Einweg-E-Zigarettenmit Video1:32
Studie zu Rauchverhalten
Jugendliche rauchen wieder mehr
Grafiken
Krebsrisiko durch Zigaretten
Lungenkrebs-Screening für Raucher
Neues Angebot ab April:Starke Raucher dürfen zum kostenlosen Lungenkrebs-Checkmit Video0:38
Kassenleistung ab April:Für wen das neue Lungenkrebs-Screening sinnvoll istvon Petra Ottomit Video1:34
Service:LungenkrebsscreeningVideo2:43
Schluss mit Rauchen: Tipps
E-Zigaretten in der Kritik
Vapes "wahrscheinlich krebserregend":Neue Studie: Wie gefährlich sind E-Zigaretten wirklich?von Oliver Klein
Süße Aromen statt Teer:Vapes: Ausstieg-Chance oder süßes Gift für die Sucht?von Andreas Singlermit Video44:54
Suchtbeauftragter Streeck warnt:Vapes: Keine harmlosen Lifestyleproduktemit Video1:50
ZDF-Doku:Vapes - Chinas süßes GiftVideo44:54
Tabak: Verbote in anderen Ländern
Gesetz für "rauchfreie Generation":Großbritannien verbietet jungen Menschen Kauf von Tabakmit Video0:23
Hohe Bußgelder drohen:Rauchfreies Mailandvon Barbara LuegVideo2:09
Verbot verschärft:Rauchen an Frankreichs Stränden jetzt tabumit Video1:34