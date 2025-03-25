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Rauchen

Rauchen

Rauchen ist lebensgefährlich und erhöht unter anderem das Risiko für Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen sowie mehr als 20 Krebsarten deutlich. Jedes Jahr sterben in Deutschland rund 127.000 Menschen an den Folgen des Tabakkonsums, wovon rund ein Drittel auf das Konto von Herz-Kreislauf-Erkrankungen geht. Tipps für einen Rauchstopp - und wie andere Länder mit einem Tabakverbot umgehen: ZDFheute informiert.

Aktuelle Nachrichten zu Rauchen

  1. Vapen

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Vapen nimmt bei Jugendlichen zu

    von Thadeus Parade
    Video1:46
  2. Ein Aschenbecher mit gerauchten Zigaretten

    Studie zur Drogenaffinität:Rauchen bei jungen Menschen wieder im Trend

    Video0:25
  3. Junge Frau vor künstlichem Hintergrund, welche während dem Rauchen gezeigt wird.
    Grafiken

    E-Zigaretten animieren zum Konsum:Jugendliche rauchen wieder mehr

    von Luisa Billmayer
    mit Video1:25
  4. Nikotinbeutel

    logo! erklärt:Nikotinbeutel: cool oder gefährlich?

    Video1:29
  5. Eine Frau öffnet eine Dose mit tabakfreiem weißen Snus.

    WHO warnt vor "Snus":Nikotinbeutel sorgen für Gesundheitsrisiken

    Video1:00
  6. Rauchfrei: So klappt der Ausstieg

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Rauchfrei: So klappt der Ausstieg

    von Jutta Müller
    Video2:43
  7. Ein Aschenbecher mit konsumierten Zigaretten und Tabaksticks steht auf einem Tisch.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Tabakverbot in Großbritannien

    von Hilke Petersen
    Video1:45
  8. Eine Frau raucht eine Zigarette. (Symbolbild)

    Gesetz für "rauchfreie Generation":Großbritannien verbietet jungen Menschen Kauf von Tabak

    mit Video0:23
  9. Eine Frau raucht eine Zigarette. (Symbolbild)

    "Rauchfreie Generation":Großbritannien will Tabakprodukte verbieten

    Video0:23
  10. Ein Mann raucht eine Zigarette.

    Gesellschaft | Volle Kanne:Lungenkrebs-Screening für Raucher

    Video5:05
  11. Ein Mann raucht eine Zigarette.

    Neues Angebot ab April:Starke Raucher dürfen zum kostenlosen Lungenkrebs-Check

    mit Video0:38
  12. Kind sitzt im Auto; hält sich Nase zu; Erwachsenenhand hält rauchende Zigarette; Autofahren

    Im Auto:Unfreiwillig rauchen

  13. Passivrauchen; Zigarette; Zigarettenrauch; viele erstaunte Männchen

    logo! erklärt:Zigarettenrauch ist immer extrem ungesund

    Video1:37
  14. karl-lauterbach

    Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:"Mir geht es darum, Menschen zu schützen"

    Video4:13
  15. Einweg-E-Zigaretten im Regal eines Geschäfts

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Mögliches Verbot von Einweg-E-Zigaretten

    von Axel Konrad
    Video1:32
  16. Eine Hand greift nach einer Packung Einweg-E-Zigaretten, die auf der Verkaufstheke eines Tabakladens stehen.

    Rechtliche Fragen noch offen:Umweltminister will Verbot von Einweg-E-Zigaretten

    mit Video1:32

Studie zu Rauchverhalten

Junge Frau vor künstlichem Hintergrund, welche während dem Rauchen gezeigt wird.

Jugendliche rauchen wieder mehr

Grafiken
Studie zur Drogenaffinität
Rauchen bei jungen Menschen im Trend

Krebsrisiko durch Zigaretten

90% der Lungenkrebsfälle sind auf Rauchen zurückzuführen, Alkohol ist ein weiterer Risikofaktor für Krebserkrankungen. (Auf dem Bild zu sehen: Eine Hand, die ein Glas mit Alkohol hält und eine Zigarette)

Alkohol & Rauchen – Wann riskierst du Krebs?

Lungenkrebs-Screening für Raucher

  1. Ein Mann raucht eine Zigarette.

    Neues Angebot ab April:Starke Raucher dürfen zum kostenlosen Lungenkrebs-Check

    mit Video0:38
  2. Eine medizinisch-technische Radiologieassistentin, spricht mit einem Mann in einem mobilen Computertomographen CT, bevor er sich einem Lungencheck unterzieht.

    Kassenleistung ab April:Für wen das neue Lungenkrebs-Screening sinnvoll ist

    von Petra Otto
    mit Video1:34
  3. Lungenkrebsscreening

    Service:Lungenkrebsscreening

    Video2:43

Schluss mit Rauchen: Tipps

Rauchfrei: So klappt der Ausstieg

Rauchfrei: So klappt der Ausstieg

E-Zigaretten in der Kritik

  1. Ein Mann bläst den Rauch einer E-Zigarette aus.

    Vapes "wahrscheinlich krebserregend":Neue Studie: Wie gefährlich sind E-Zigaretten wirklich?

    von Oliver Klein
  2. Einweg-E-Zigaretten im Regal eines Geschäfts

    Süße Aromen statt Teer:Vapes: Ausstieg-Chance oder süßes Gift für die Sucht?

    von Andreas Singler
    mit Video44:54
  3. Vapes

    Suchtbeauftragter Streeck warnt:Vapes: Keine harmlosen Lifestyleprodukte

    mit Video1:50
  4. Bearbeitetes Bild: Michelle und Kimberley stehen mit Vapes vor einem dunklen Hintergrund. Aus ihrem Mund dringt Dampf, in dem bunte Fruchtsymbole tanzen.

    ZDF-Doku:Vapes - Chinas süßes Gift

    Video44:54

Tabak: Verbote in anderen Ländern

  1. Eine Frau raucht eine Zigarette. (Symbolbild)

    Gesetz für "rauchfreie Generation":Großbritannien verbietet jungen Menschen Kauf von Tabak

    mit Video0:23
  2. Mailänder Dom

    Hohe Bußgelder drohen:Rauchfreies Mailand

    von Barbara Lueg
    Video2:09
  3. Schachtel Zigaretten an einem Strand in Saint-Nic, Westfrankreich

    Verbot verschärft:Rauchen an Frankreichs Stränden jetzt tabu

    mit Video1:34