Update am Morgen: Brisanter Staatsbesuch

Guten Morgen,

Kleider machen Leute, heißt es. Seit seinem Amtsantritt als Übergangspräsident von Syrien trägt der frühere Dschihadistenführer Ahmed al-Scharaa gern Anzug mit Krawatte. Das soll wohl auch beim Staatsbesuch in Deutschland heißen: Macht Euch keine Sorgen, ich bin kein Terrorist!

Der Mann, auf den die USA einst zehn Millionen Dollar Kopfgeld aussetzten, gibt sich gemäßigt. Zugleich macht ein Anzug noch keinen Demokraten, das wissen jene, die für und gegen den Staatsgast protestierten - und die Bundesregierung weiß es auch.

Nur braucht sie al-Scharaa, um Abschiebungen zu ermöglichen. "Vorrangig von Straftätern", hieß es gestern aus dem Bundesinnenministerium. Aber Alexander Dobrindt will auch die sogenannte "Abschiebeoffensive" im Ganzen angehen: Geflüchtete sollen, sobald die Herkunftsländer als "sicher" gelten, konsequent dorthin zurückgebracht werden.

Doch was heißt "sicher" im Fall von Syrien? Er habe Angst um seine Familie in Aleppo, wenn er offen über al-Scharaa und sein Regime rede, erklärt ein syrischer Flüchtling gegenüber ZDFfrontal.

Die Kurden im Nordosten, religiöse Minderheiten wie die Drusen - sie alle fürchten die Gewalt. Gerade haben mehrere christliche Kirchen Osterprozessionen abgesagt, weil sie mit bewaffneten Angriffen von Islamisten rechnen (mehr zum Thema heute um 21 Uhr im ZDF).

80 Prozent der mehr als 900.000 Syrer in Deutschland sollen in den nächsten drei Jahren in ihr Heimatland zurückkehren, meint der Bundeskanzler. Womöglich war Friedrich Merz die Botschaft im Kampf gegen die AfD wichtig. Aber einfach mal eine unrealistische Zahl raushauen - das reicht nicht.

Herzliche Grüße

Ilka Brecht, Moderatorin und Leiterin des ZDF-Magazins frontal

Was im Iran-Krieg passiert ist

US-Präsident Trump prüft offenbar Einsatz von Bodentruppen in Iran: Sie könnten eingesetzt werden, um Uran zu bergen oder einen Knotenpunkt des Ölexports einzunehmen.

Die UN zeichnen ein düsteres Szenario: Wenn der Krieg in Nahost noch länger andauert, steigt die Zahl der Hungernden dramatisch. Erste Folgen spüren die Betroffenen schon jetzt.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie hier.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Die Ukraine hat erneut wichtige russische Ostseehäfen mit Drohnen angegriffen und schwer beschädigt. Die Verladung wurde mehrfach gestoppt, die Ölkapazitäten sind zurückgegangen.

Die Bedrohung durch russische Spionage im Zuge des Ukraine-Kriegs wächst: Die Bundesanwaltschaft hat einen weiteren mutmaßlichen Spion festnehmen lassen. Der Mann ist in U-Haft.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

Was heute wichtig wird - der Ausblick im heute journal update. 31.03.2026 | 1:01 min

Kallas mit EU-Außenministern in der Ukraine: Mehrere Außenminister der EU und die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas gedenken heute bei einem Besuch im ukrainischen Butscha des dortigen Massakers nach Beginn des russischen Angriffskriegs. Die Zusammenkunft soll nach Angaben der EU-Kommission zudem dafür genutzt werden, "erneut Unterstützung für die Ukraine zu mobilisieren".

Prozess wegen Polizisten-Tötung in Völklingen: Der Angeklagte soll am 21. August 2025 in Völklingen auf mehrere Polizisten geschossen haben, um seine Beteiligung an einem vorangegangenen Raubüberfall auf eine Tankstelle zu verdecken. Die Anklage fordert 13 Jahre Haft. Heute könnte das Urteil fallen.

Neuer US-Heimatschutzminister tritt Amt an: Markwayne Mullin soll heute das Amt als US-Heimatschutzminister antreten. US-Präsident Donald Trump hatte das Datum bei Mullins Nominierung genannt. Der designierte Nachfolger von Kristi Noem wurde in der vergangenen Woche mit einer Mehrheit von 54 zu 45 Stimmen vom US-Senat bestätigt.

Zahl des Tages

48: In Brasilien erlaubt ein Gesetz, eine Haftstrafe durch Lesen zu reduzieren. Für jedes gelesene Buch und eine geprüfte Zusammenfassung gibt es bis zu vier Tage Strafnachlass. Bis zu 48 Tage Haftverkürzung pro Jahr sind damit möglich. Zehntausende nehmen teil, Medienberichten zufolge auch Ex-Präsident Jair Bolsonaro.

Über dieses Thema berichtete ZDFheute am 30.03.2026 um 17:34 Uhr. 30.03.2026 | 1:03 min

Ein Lichtblick

Borussia Dortmund macht sich für Hodenkrebsvorsorge stark: Für den kostenlosen Medizincheck im Stadion gibt es einen signierten Ball. "Balls for Balls" heißt die Initiative des BVB und des Dortmunder Klinikums.

Über dieses Thema berichtete das gemeinsame Mittagsmagazin von ARD und ZDF am 30.02.2026 ab 12 Uhr. 30.03.2026 | 2:20 min

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 31.03.2026 | 2:02 min

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So wird das Wetter heute

Heute nehmen die Sonnenanteile im Norden immer mehr zu und die Schauer klingen rasch ab. Sonst bleibt es beim Aprilwetter mit Gewitter, Schnee-, Regen- und Graupelschauer. Direkt am Alpenrand schneit es anhaltend weiter. Die Temperatur erreicht Werte von 3 bis 11 Grad.

Quelle: ZDF

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

Zusammengestellt von Torben Heine.