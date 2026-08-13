Update am Morgen: Was entscheidet über Wohlstand?

Guten Morgen,

wer arbeitet, zahlt Steuern. Wer viel verdient, zahlt mehr. Und wer sehr viel verdient, soll künftig noch stärker zur Kasse gebeten werden. Die Bundesregierung will mit ihren neuen Steuerplänen kleine und mittlere Einkommen entlasten und Spitzenverdiener stärker belasten. Über die Details wird gestritten.

Nur was ist eigentlich mit Geld, für das man nicht arbeiten muss? Jedes Jahr werden in Deutschland Vermögen in dreistelliger Milliardenhöhe vererbt und verschenkt: Häuser, Unternehmen, Aktien, Geld. Auf eine stärkere Besteuerung großer Erbschaften oder Vermögen hat sich Schwarz-Rot bislang nicht verständigt.

ZDF-Sommerinterview 02.08.2026, 19:10 Uhr 02.08.2026 | 19:26 min

Vom Tisch ist das Thema nicht. SPD-Chefin Bärbel Bas hofft, dass sich die Union bei der Erbschaftsteuer noch bewegt. SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf fordert zudem eine Vermögensteuer von einem Prozent auf Vermögen oberhalb von 100 Millionen Euro.

Es geht also um Fragen, die Schwarz-Rot in diesem Herbst noch beschäftigen dürften. Kann man sich großen Wohlstand in Deutschland überhaupt noch erarbeiten? Oder entscheidet zunehmend die Familie, in die man hineingeboren wird? Und wenn wir Einkommen besteuern: Müssten wir dann nicht auch anders über Erbschaften und große Vermögen reden? Und auch die Gegenfrage: Warum sollte der Staat stärker zugreifen, wenn Eltern ihr bereits versteuertes und erarbeitetes Vermögen ihren Kindern hinterlassen?

ZDF, 28.04.2026, 20:15 Uhr 28.04.2026 | 43:48 min

Was zählt also mehr: Leistung oder Herkunft? Wenn Sie Lust haben, diese Diskussion mit uns weiterzuführen, können wir das heute Abend tun: bei "Sarah Tacke", meinem politischen Talk in diesem ZDF-Sommer. Mit dabei ist unter anderem Kevin Kühnert von der Bürgerbewegung Finanzwende. Heute ausnahmsweise ein bisschen später, um 23:30 Uhr im ZDF.

Ich freue mich, wenn Sie dabei sind! Bis dahin: einen guten Start in diesen Donnerstag,

Ihre Sarah Tacke, Leiterin der ZDF-Redaktion Recht und Justiz

ZDF, Sarah Tacke, 06.08.2026, 22:15 Uhr 06.08.2026 | 60:15 min

Was im Nahen Osten passiert ist

Iran widerspricht Trump - Hormus bleibt blockiert: US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt immer wieder erklärt, die USA hätten die Kontrolle über die Straße von Hormus. Doch Iran widerspricht - und fordert eine Entschädigung.

USA zweifelten an iranischer Bedrohung für Trump: Die USA hatten einem Bericht der Washington Post zufolge Zweifel an einer iranischen Bedrohung für US-Präsident Trump. Dennoch entschieden sie sich für das Täuschungsmanöver auf seinem Heimweg vom Nato-Gipfel in der Türkei.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Russland sucht neue Exportrouten: Das russische Landwirtschaftsministerium arbeitet nach eigenen Angaben daran, Exportströme auf andere Routen umzuleiten. Zuletzt hatte die Ukraine den russischen Schwarzmeer-Hafen Noworossijsk massiv angegriffen.

Selenskyj meldet Befreiung von 26 Ortschaften: Ukrainische Truppen haben nach Angaben von Präsident Selenskyj in diesem Jahr 745 Quadratkilometer russisch besetztes Gebiet im Südosten des Landes befreit. Dies entspricht etwa der Fläche Hamburgs. Der ukrainischen Beobachtergruppe DeepState zufolge befindet sich ein Großteil des Areals jedoch in einem Niemandsland, das von keiner Seite vollständig kontrolliert wird.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

heute journal update, 13.08.2026, 00 Uhr 13.08.2026 | 0:53 min

Deutschlands größter Batteriespeicherverbund wird eingeweiht: Heute wird in Leuna Deutschlands größter Batteriespeicherverbund mit 500 Megawatt Kapazität eröffnet. Damit sollen der nahe gelegene Chemiestandort aber auch Anwohner stabiler mit grünem Strom versorgt werden können.

UN-Sicherheitsrat berät über Lage im Jemen: Nach der jüngsten Eskalation im Konflikt zwischen jemenitischen Huthi-Rebellen und Saudi-Arabien fordern die Vereinten Nationen eine Rückkehr zur Diplomatie. Heute soll die Lage in dem krisengeschüttelten Land Thema im UN-Sicherheitsrat sein.

Mauerbau vor 65 Jahren: Mit zahlreichen Veranstaltungen und Ausstellungen wird heute in Berlin an den Mauerbau vor 65 Jahren und an die Mauertoten erinnert. Evelyn Zupke, SED-Opferbeauftragte des Bundestags, warnt vor einer zunehmenden Verklärung der DDR.

ZDF heute in Deutschland, 12.08.2026, 14:00 Uhr 12.08.2026 | 2:06 min

Ausführlich informiert

Die anhaltende Dürre und das resultierende Niedrigwasser im Rhein wirken sich schon jetzt auf Transportketten aus. ZDFheute live ordnet ein, was das für die Wirtschaft bedeutet.

ZDFheute live, 12.08.2026, 18:00 Uhr 12.08.2026 | 38:13 min

Sportlich in den Tag

Leichtathletik-EM: Leo Neugebauer ist der Topfavorit im Zehnkampf der Männer. Wie schneidet er bei den 110 Meter Hürden, beim Diskuswerfen und im Stabhochsprung ab? Verfolgen Sie den Zehnkampf ab 11:15 Uhr im Livestream.

ZDF Sportstudio, Livestream 13.08.2026

Schwimm-EM: Bei der Schwimm-EM in Paris hat die deutsche Mannschaft schon zahlreiche Medaillen gewonnen. Schwimmt das Team weiter auf der Erfolgswelle? Die Vorläufe heute ab 09:20 Uhr hier live im Stream.

ZDF Sportstudio Livestream, 13.08.2026 13.08.2026

Zahl des Tages

100

Während die Kommunistische Partei in Kuba heute Fidel Castros 100. Geburtstag groß feiert, stellen viele Kubaner angesichts der dramatischen Versorgungskrise im Land die Versprechen der sozialistischen Revolution von 1959 infrage. Der Revolutionsführer verstarb im November 2016 mit damals 90 Jahren.

ZDFheute, 13.08.2026, 06:30 Uhr 13.08.2026 | 2:04 min

Ein Lichtblick

Der Himmel über Mallorca ist zum Schauplatz eines seltenen Spektakels geworden: eine totale Sonnenfinsternis bei Sonnenuntergang. Und die Menschen? Sind begeistert. Sehen Sie hier den Höhepunkt im Video.

heute journal, 12.08.2026, 21:45 Uhr 12.08.2026 | 2:30 min

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 13.08.2026 | 1:58 min

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So wird das Wetter heute

Am Donnerstag gibt es viel Sonne und nur wenige Wolken im Norden. Die Temperatur steigt auf Werte von 27 bis 36 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Nicola Frowein