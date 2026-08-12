Sonnenfinsternis: So bestaunten Millionen das Himmelsschauspiel

Großes Interesse am Himmelsspektakel:"Magisch": Wie Millionen die Sonnenfinsternis verfolgten
Am Abend ging der Blick zum Himmel: Hierzulande konnten die Menschen eine partielle Sonnenfinsternis beobachten. Spanien erlebte sogar die erste totale Sonnenfinsternis seit 1905.
Am frühen Abend war es so weit: Kurz vor 19 Uhr hat sich nach Angaben der russischen Weltraumagentur Roskosmos im Norden Russlands der Mond vor die Sonne geschoben. Das seltene Himmelsspektakel erstreckte sich dann über die nördliche Hemisphäre bis nach Grönland und wanderte später über den Atlantik weiter.
In Deutschland war eine partielle Sonnenfinsternis zunächst im Norden zu beobachten, im Süden des Landes einige Minuten später. Das Interesse an dem Himmelsereignis war groß.
Von Berlin über Hessen bis nach Bayern: Menschen beobachten Sonnenfinsternis
In Berlin versammelten sich Hunderte Menschen vor dem Planetarium im Prenzlauer Berg. Die Polizei versuchte die Menschenmasse zu koordinieren. Es seien einfach "wahnsinnig viele Menschen zu dem Planetarium gekommen", sagte ein Sprecher der Polizei.
Auch zum Tempelhofer Feld kamen tausende Menschen. Um kurz nach 20:00 Uhr begannen sie immer wieder zu klatschen und zu jubeln, als von der Sonne nur noch eine schmale Sichel zu sehen war. "Das ist verrückt. Ich habe so was noch nie gesehen", sagte ein junger US-Tourist einem AFP-Journalisten.
Der Parkplatz am Großen Feldberg in Hessen war bereits etwa eine Stunde vor der Sonnenfinsternis voll. Die Zufahrt oben am Berg sei gesperrt, sagte eine Polizeisprecherin am Abend. Sie riet den Menschen, die Sonnenfinsternis von anderen Orten unterhalb des Berges zu betrachten. Auch im Olympiapark in München herrschte großer Andrang.
Totale Sonnenfinsternis über Spanien
In Spanien zog es viele Menschen in die sogenannte Totalitätszone, in der der Mond am Abend ab kurz vor halb neun die Sonne vollständig verdeckte. Tausende Menschen beobachteten etwa in der Hafenstadt A Coruña im äußersten Nordwesten des Landes, wie sich der Mond langsam von rechts unten vor die Sonne schob.
Um 20:27 Uhr und 41 Sekunden war es dann so weit. Zum ersten Mal seit 1905 verschwand die Sonne in Spanien komplett hinter dem Mond. Für eine Minute und 18 Sekunden wurde der Tag zur Nacht. Ein Moderator des spanischen TV-Senders RTVE war sichtlich bewegt: "Das ist magisch, ein unvergesslicher Moment für uns alle", sagte er.
Das spektakuläre Himmelsereignis einer kompletten Sonnenfinsternis war in einem knapp 300 Kilometer breiten Streifen vom Nordwesten Spaniens Richtung Südosten bis zu den Balearen mit Mallorca zu sehen. Auch einen kleinen Zipfel Portugals streifte der Kernschatten des Mondes.
Das Ereignis lockte Hunderttausende Besucher aus dem In- und Ausland an. Die Behörden hatten mit bis zu 1,5 Millionen zusätzlichen Autofahrten in die Totalitätszone gerechnet. Hotels entlang der Totalitätszone waren vielerorts seit langem ausgebucht, Privatleute vermieteten Balkone und Dachterrassen mit freier Sicht auf den westlichen Horizont für mehrere Hundert Euro. Auch auf Mallorca, das ebenfalls in der Totalitätszone liegt, herrschte Hochbetrieb.
Nächste partielle Sonnenfinsternis in Deutschland im August 2027
Auf dem europäischen Festland hatte es seit zwanzig Jahren keine totale Sonnenfinsternis mehr gegeben. Die spanische Wissenschaftsministerin Diana Morant hatte im Vorfeld gesagt, das Himmelsschauspiel sei wie "ein Weihnachtstag, der nur alle hundert Jahre kommt".
Die nächste partielle Sonnenfinsternis in Deutschland ist am 2. August 2027 zu sehen. Eine totale Sonnenfinsternis wird es an diesem Tag in Teilen von Spanien und Nordafrika geben. Und Spanien bekommt gleich noch ein drittes Himmelsschauspiel innerhalb von drei Jahren: Eine ringförmige Finsternis am 26. Januar 2028, die unter anderem auch in Südamerika zu beobachten sein wird.
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