Schutzbrillen für die partielle Sonnenfinsternis sind schnell vergriffen. Was jetzt? Rettungsdecken und CDs bieten keinen Schutz - eine Lochkamera hingegen ist unbedenklich.

So kann man die Sonnenfinsternis ohne Brille sehen

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Wer am Mittwochabend die partielle Sonnenfinsternis beobachten möchte, braucht dafür den richtigen Augenschutz - und nein, Röntgenbilder, gefaltete Rettungsdecken oder Sonnenbrillen zählen nicht dazu.

Vielerorts sind spezielle Sonnenfinsternis-Brillen jedoch schon ausverkauft. Gibt es jetzt noch eine Möglichkeit, sich das Spektakel gefahrenlos anzusehen?

Sonnenfinsternis: Diese Alternativen zu Schutzbrillen sind keine gute Idee

Schwarze Filmstreifen, mit Kerzenruß geschwärzte Gläser, gefaltete Rettungsdecken, Sonnenbrillen, Schweißerbrillen oder Gletscherbrillen, Röntgenbilder und CDs - vor Tipps wie diesen warnt das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS). Denn sie bieten keinen zuverlässigen Schutz.

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Auch Ferngläser, Teleskope und Kameras ohne Filter seien ungeeignet. Sie bündeln Sonnenstrahlen und verstärken Augenschäden, so das BfS. In Fachgeschäften gebe es jedoch spezielle Filteraufsätze oder Folien. Eine Alternative zu Sonnenfinsternis-Brillen: Die Lochkamera.

Das ist die sicherste Methode zum Beobachten der Sonnenfinsternis

Laut BfS gilt die Lochkamera sogar als sicherste Methode zur Beobachtung, weil man nicht direkt in die Sonne schaut. Das Licht fällt dabei durch ein kleines Loch auf der ansonsten geschlossenen Seite ein und die Sonne wird auf der Projektionsfläche abgebildet.

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Schaulustige können die Kamera selbst bauen. Je größer dabei der Karton, desto geringer das Risiko, doch versehentlich in die Sonne zu schauen - besonders für Kinder.

Lochkamera selbst bauen: Eine Anleitung

Es gibt unterschiedliche Lochkameras, ein Beispiel: Ein Karton mit einem kleinen Loch auf der einen Seite und einer Projektionsfläche auf der gegenüberliegenden Seite. Geeignet ist etwa ein Schuhkarton oder eine zylinderförmige Chipsdose - Hauptsache, das Material ist nicht lichtdurchlässig.

Das Loch kann man zum Beispiel mit einer Nähnadel oder Reißzwecke stechen. Laut dem Haus der Astronomie der Uni Heidelberg sollte es circa ein bis zwei Millimeter groß sein. Größere Löcher würden zu einem unschärferen Bild führen.

An der gegenüberliegenden Seite bringt man nun Butterbrotpapier, Seidenpapier oder etwas ähnliches an. Das Material sollte nur durchscheinend, nicht durchsichtig sein.

Hält man nun die Box mit dem Loch nach oben grob - nicht direkt - in Richtung Sonne, kann man auf dem Projektionspapier die Sonnenfinsternis indirekt beobachten. Wichtig: je nach Bauart darauf achten, nicht mit dem zweiten Auge versehentlich in die Sonne zu schauen. Es kann helfen, das Auge abzudecken.

Doch noch eine "SoFi"-Brille gefunden? Darauf ist zu achten

Wer das Glück hatte, etwa beim Optiker, Elektrohändler, in einem Planetarium oder einer Sternenwarte eine Sonnenfinsternis-Brille zu ergattern, sollte auf Folgendes achten:

Nur 0,001 Prozent des Sonnenlichts dürfen durchkommen. Folien oder Gläser dürfen also keine Beschädigungen haben. Zudem müssen die Brillen das CE-Symbol der EU haben. Trägt man eine Sonnenfinsternis-Brille, sollte man nicht durch Kameras, Ferngläser und Teleskope schauen.

Sonnenfinsternis mit dem Smartphone fotografieren? Das gilt es zu beachten

Laut der Nasa kann der Sensor von Smartphones beschädigt werden, wenn er direkt auf die Sonne gerichtet wird. Das gelte insbesondere dann, wenn man eine Vergrößerungslinse nutzt. Auch hier müssen also entsprechende Filter verwendet werden.

Die einfachste Lösung: Eine Sonnenfinsternis-Brille vor das Objektiv halten - wenn man denn eine hat.

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