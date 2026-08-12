Millionen Menschen werden heute Abend die Sonnenfinsternis verfolgen. Wo und wann man sie am besten beobachten kann - und wie man seine Augen schützt. Ein Überblick.

Wo und wann man heute am besten zum Himmel schaut

In Europa wird es gegen 19 Uhr zu einer Sonnenfinsternis kommen. Die Sonne sollte unbedingt nur mit Spezialbrille beobachtet werden. Das Ereignis kann bei TerraX im Livestream verfolgt werden. 12.08.2026 | 0:24 min

Vollkommen dunkel wird es in Deutschland nicht, aber die mit Spannung erwartete Sonnenfinsternis ist am Mittwochabend auch hierzulande gut zu sehen. Laut Astronomen werden während des Maximums je nach Standort etwa zwischen 84 und 90 Prozent der Sonne verdeckt - es bleibt also eine schmale Sichel. Auch das Wetter spielt wohl mit.

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Wo und wann kann ich beobachten?

Grundsätzlich ist die partielle Sonnenfinsternis hierzulande überall zu sehen. Das Ereignis wird insgesamt fast zwei Stunden dauern und mit dem beginnenden Sonnenuntergang zusammenfallen. Der Mond schiebt sich in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern ab 19:11 Uhr allmählich vor die Sonne. In den Bundesländern weiter südlich beginnt das kosmische Spektakel einige Minuten später, in Bayern etwa um 19:19 Uhr.

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Wann ist der Höhepunkt?

Der Höhepunkt mit der maximalen Sonnenbedeckung wird etwa eine Stunde später erreicht, wobei es ebenfalls wieder eine leichte Zeitverzögerung in Nord-Süd-Richtung gibt. Das Maximum stellt sich nach Angaben des Heidelberger Hauses der Astronomie in Kiel und Rostock um 20:07 Uhr ein, in Berlin um 20:09 Uhr, in Dresden um 20:11 Uhr, in Köln um 20:13 Uhr, in München und Stuttgart um 20:16 Uhr und in Freiburg um 20:18 Uhr.

Danach gibt der Mond nach und nach die Sonne wieder frei, bis die partielle Finsternis zwischen 20:48 Uhr und 21:03 Uhr überall in Deutschland beendet sein wird. Dies fällt mit dem Sonnenuntergang zusammen - das heißt: Die Sonne geht noch teilweise verfinstert unter.

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Spielt das Wetter mit?

Der Deutsche Wetterdienst ist optimistisch. Bei oft wolkenlosem Himmel herrschten "fast überall optimale Wetterbedingungen zum Beobachten der Finsternis", teilte dieser in Offenbach mit. Nur im Norden zögen ein paar Wolken durch. Auch dort sollten die Sichtbedingungen aber "recht gut, wenn auch nicht ganz ungestört sein".

Ist die Blickrichtung egal?

Wegen des Zeitpunkts kurz vor Sonnenuntergang brauchen Beobachter unbedingt einen freien Blick auf den Horizont in Richtung Westen. Zu Beginn der partiellen Finsternis steht die Sonne dem Haus der Astronomie zufolge noch etwa zwölf Grad über dem Horizont, während des Höhepunkts der Verfinsterung aber nur noch etwa vier Grad. Häuser, Bäume oder Hügel können schnell einen Strich durch die Rechnung machen.

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Wie schütze ich die Augen?

Auch bei weitgehender Verfinsterung sowie einsetzender Dämmerung darf keinesfalls ungeschützt mit bloßem Auge in die Sonne geschaut werden. Laut Experten bündelt die Augenlinse das Licht wie ein Brennglas, es drohen in kürzester Zeit bleibende Schäden an der lichtempfindlichen Netzhaut. Wenn Betroffene diese bemerken, ist es bereits zu spät.

Quelle: ZDF

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Eine sichere Beobachtung ist laut Bundesamt für Strahlenschutz nur mit genormten und entsprechend gekennzeichneten Spezialbrillen für Sonnenfinsternisse möglich. Auch indirekte Beobachtung durch Projektion auf eine Fläche etwa mittels Lochkamera ist geeignet. Eindringlich gewarnt wird vor improvisierten Hilfsmitteln wie gefalteten Rettungsdecken, Gletscherbrillen oder schwarzen Filmstreifen. Auf keinen Fall darf mit Ferngläsern oder Kameras in die Sonne geschaut werden, die Optik bündelt das Licht und verstärkt Augenschäden.

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Quelle: AFP, ZDF