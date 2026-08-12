Wie ein Goldhändler mit Krisen-Ängsten Millionen verdient

Enteignungen, Währungskollaps: YouTuber Dominik Kettner warnt vor angeblichen Systemcrashs - und verkauft Gold als Lösung. So wurde er einer der einflussreichsten Polit-Influencer.

In Videos warnt Dominik Kettner vor einem drohenden Kollaps von Wirtschaft und Finanzsystem. Doch hinter den Warnungen steckt ein Business, das von der Angst der Menschen profitiert. 12.08.2026 | 28:57 min

"Deutschland am Abgrund", "Sie nehmen uns alles", "Alles bricht zusammen" - die Thumbnails der Videos von Dominik Kettner kommen in dicken Buchstaben auf apokalyptischen Hintergründen daher.

Erst die Warnung, dann das Produkt

"Kettner-Edelmetalle (Gold und Silber)" heißt der YouTube-Kanal. Und doch geht es um weit mehr als die seltenen Metalle: In Tausenden Videos warnt Kettner dort vor angeblich drohenden Schreckensszenarien wie der "größten Enteignung der Geschichte" oder "totaler staatlicher Überwachung" sowie bevorstehende Finanz- und Systemcrashs. So heißt es unter anderem:

Wenn du wartest, riskierst du, dass dein Vermögen über Nacht kontrolliert wird. „ Dominik Kettner am 30.12.2025

Zuschauerinnen und Zuschauern, die diesen Crash-Warnungen Glauben schenken, bietet Kettner auch gleich die Lösung an: Nur wer jetzt Edelmetalle kaufe, schütze sein Vermögen. Kettner gilt daher als ein sogenannter "Crash-Prophet", also jemand, der Panik verbreitet und daraus Kapital schlägt.

Der Preis für Gold steigt weiter. Getrieben wird der Höhenflug durch Krisenangst, Zinsunsicherheit und Sorgen über die Stabilität der Finanzmärkte. 18.10.2025 | 1:29 min

Experte: "Ängste des Bürgertums" werden angesprochen

"In gewisser Weise sprechen Crash-Propheten vor allen Dingen Befürchtungen und Ängste des Bürgertums an, gerade dahingehend, was den Erhalt ihres Privateigentums angeht", sagt Jan Rathje, Politikwissenschaftler am Center for Monitoring and Analysis, kurz CeMas.

Er forscht zu Rechtslibertarismus, einer politischen Strömung, die den Staat ablehnt und wirtschaftliche Freiheit und Privateigentum über alles stellt. "Crash-Propheten" bewegen sich häufig in diesem politischen Spektrum. Rathje sagt:

Wir leben in Zeiten, wo multiple Krisen permanent stattfinden und dadurch Verunsicherung ausgelöst wird. Und sie präsentieren gerade auch im Bereich Social Media und in Onlinemedien dann mutmaßliche Lösungen. „ Jan Rathje, Politikwissenschaftler am Center for Monitoring and Analysis

Schriftlich erklärt Dominik Kettner gegenüber ZDF "Die Spur": "Den Begriff 'Crashprophet" verwenden Medien, nicht wir selbst. Unsere Beiträge ordnen wirtschaftliche Risiken ein. (...) Der Vorwurf, ein Geschäftsmodell beruhe auf der Erzeugung von Angst, ließe sich gegen jeden Anbieter von Vorsorge oder jede Versicherung richten."

Mit seinen Videos ist der 36-jährige Edelmetallhändler Kettner inzwischen eine Art Star der rechten Szene. Auf YouTube folgt ihm mittlerweile über eine halbe Million Menschen. Seit Beginn des Jahres produziert er an der Seite des umstrittenen Finanzinfluencers Philip Hopf den Podcast Hopf & Kettner.

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Gäste verbreiten Verschwörungstheorien

Hopf ist außerdem immer wieder auf dem YouTube-Kanal und in sogenannten "Live-Webinaren" auf der Webseite von Kettner Edelmetalle zu Gast. Und er ist damit nicht allein. In seinen Videos versammelt er unter anderem Akteure aus dem rechtskonservativen, rechtslibertären und rechtsextremen Spektrum: Von Gloria von Thurn und Taxis über Leonard Jäger, im Netz bekannt als "Ketzer der Neuzeit" bis zu AfD-Chef Tino Chrupalla.

Sendehinweis "Die Spur" Quelle: ZDF/finally Die Dokumentation "Vergoldete Angst: Das System Dominik Kettner" des ZDF-Dokuformats "Die Spur" sehen Sie am 12.08.2026 ab 18:00 Uhr im ZDF-Streaming-Portal und ab 22:45 Uhr im ZDF.

Viele von ihnen sind bekannt dafür, Verschwörungstheorien zu verbreiten. Etwa der Mediziner Sucharit Bhakdi, der in der Corona-Pandemie Falschinformationen verbreitete. Oder Ken Jebsen, dessen Portal "KenFM" bis zur Abschaltung vom Berliner Verfassungsschutz als extremistischer Verdachtsfall geführt wurde. Auch der rechtsextreme Influencer Timm Kellner war bereits mehrfach zu Gast.

Auf Anfrage des ZDF dazu antwortet Kettner: Mit einer Person zu sprechen, bedeute nicht, ihre Auffassungen zu teilen.

Prominente im Netzwerk

Derweil werden die Gesichter auf dem Edelmetall-Kanal immer bekannter: Seit Ende 2025 ist Musikproduzent Dieter Bohlen regelmäßig zu Gast und fungiert sogar als Werbegesicht. Das ZDF erhielt auf eine Anfrage an Bohlen keine Antwort.

Der Musiker Joey Kelly trat ebenfalls auf - distanzierte sich aber später von Kettner und kritisierte seine Inhalte öffentlich:

Die Gedankenwelt von Herrn Kettner teile ich in keiner Weise und lehne sie klar ab. „ Joey Kelly, Musiker