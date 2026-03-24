Update am Abend: Steinmeier wird deutlich und Sorge um Wal

Guten Abend,

anders als die schwarz-rote Regierung in Berlin findet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier klare Worte zum Vorgehen Israels und der USA in Iran. Israels Verteidigungsminister kündigt derweil an, größere Gebiete im Libanon kontrollieren zu wollen. Und an der Ostsee bangen Menschen um einen Buckelwal - ist der noch zu retten?

Steinmeier zu Iran-Krieg: "Völkerrechtswidrig"

Das ist passiert: Frank-Walter Steinmeier hat den Iran-Krieg als "völkerrechtswidrig" und "politisch verhängnisvollen Fehler" kritisiert. Das sagte der Bundespräsident in seiner Festrede zum 75. Jahrestag der Wiedergründung des Auswärtigen Amts.

Frank-Walter Steinmeier hat den Iran-Krieg als "völkerrechtswidrig" und "politisch verhängnisvollen Fehler" kritisiert. Das sagte der Bundespräsident in seiner Festrede zum 75. Jahrestag der Wiedergründung des Auswärtigen Amts. Das ist der Hintergrund: Während die Bundesregierung eine rechtliche Einordnung bisher meidet, sieht Steinmeier im Vorgehen der USA einen klaren Völkerrechtsbruch. Mit seiner Positionierung geht Steinmeier auf direkten Distanzkurs zur Bundesregierung.

Während die Bundesregierung eine rechtliche Einordnung bisher meidet, sieht Steinmeier im Vorgehen der USA einen klaren Völkerrechtsbruch. Mit seiner Positionierung geht Steinmeier auf direkten Distanzkurs zur Bundesregierung. Darum ist das wichtig: Es ist höchst ungewöhnlich, dass das Staatsoberhaupt der eigenen Regierung so deutlich widerspricht. Steinmeier, der von 2005 bis 2009 und von 2013 bis 2017 selbst Außenminister war, forderte in der deutschen Außenpolitik eine fundamentale Neuorientierung.

heute Xpress, 24.03.2026, 11:20 Uhr 24.03.2026 | 0:30 min

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie hier.

Israel kündigt Kontrolle des Südlibanon an

Das ist passiert: Israels Verteidigungsminister Israel Katz hat eine Besetzung des südlichen Libanons bis zum Litani-Fluss angekündigt. Die Streitkräfte würden eine Verteidigungspufferzone schaffen und noch vorhandene Brücken sowie eine Sicherheitszone bis zum Litani unter ihre Kontrolle bringen. Das ist der Hintergrund: Damit äußert Israel erstmals klar die Absicht, Gebiete einzunehmen, die fast ein Zehntel des Libanons ausmachen. Katz hatte der libanesischen Regierung bereits zuvor mit Gebietsverlusten gedroht, sollte sie die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz nicht entwaffnen.

heute Xpress, 24.03.2026, 15:17 Uhr 24.03.2026 | 0:28 min

Buckelwal vor Timmendorfer Strand weiter in Not

Das ist passiert: An der Ostseeküste in Schleswig-Holstein ist am Montag ein etwa zehn Meter langer Buckelwal auf einer Sandbank vor Niendorf gestrandet, einem Ortsteil von Timmendorfer Strand. Bisherige Rettungsversuche bei Hochwasser blieben ohne Erfolg, weshalb nun die Sandbank selbst abgetragen wird.

An der Ostseeküste in Schleswig-Holstein ist am Montag ein etwa zehn Meter langer Buckelwal auf einer Sandbank vor Niendorf gestrandet, einem Ortsteil von Timmendorfer Strand. Bisherige Rettungsversuche bei Hochwasser blieben ohne Erfolg, weshalb nun die Sandbank selbst abgetragen wird. Das ist der Hintergrund: Normalerweise ist die Ostsee keine Heimat für große Wale. Der wahrscheinlichste Grund für ihr vermehrtes Auftauchen dort sei, dass sie auf der Suche nach Nahrung Fischschwärmen folgen, erklärt Almut Neumeister vom Deutschen Meeresmuseum.

Normalerweise ist die Ostsee keine Heimat für große Wale. Der wahrscheinlichste Grund für ihr vermehrtes Auftauchen dort sei, dass sie auf der Suche nach Nahrung Fischschwärmen folgen, erklärt Almut Neumeister vom Deutschen Meeresmuseum. Das sagt ZDF-Reporter Timm Kruse: "Im Moment weiß eigentlich niemand, wie es weitergeht", so Kruse, doch es gebe nun die Theorie, dass der Wal freiwillig gestrandet sei. "Wir befürchten, dass er sterben wird."

ZDF-Mittagsmagazin, 24.03.2026, 12:00 Uhr 24.03.2026 | 1:50 min

Grafik des Tages

Kuba leidet unter einer schweren Wirtschaftskrise - das Grafikvideo erklärt die schwierige Lage dort:

ZDFheute, 24.03.2026, 14:00 Uhr 24.03.2026 | 1:21 min

Ratgeber: Bargeld auf Echtheit prüfen

Volle Kanne, 05.03.2026, ab 09:05 Uhr 05.03.2026 | 0:46 min

Gefälschte Scheine sind seltener geworden, doch kleine Stückelungen tauchen inzwischen häufiger auf. Wie man Blüten erkennt und warum Bargeld aus dem Supermarkt recht sicher ist.

Sport

Die Fußballfrauen des VfL Wolfsburg sind seit Jahren abhängig von Alexandra Popp. Jetzt ist die Torjägerin verletzt und verlässt den Verein. Heute geht es für Wolfsburg im Champions-League-Viertelfinale gegen Olympique Lyon.

Und die deutsche Nationalmannschaft der Männer bereitet sich auf die Länderspiele gegen die Schweiz und Ghana vor. Schon im Vorfeld gibt es einige Ausfälle:

ZDF-Mittagsmagazin, 24.03.2026, ab 12:00 Uhr 24.03.2026 | 3:24 min

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Kurz vor den Feiertagen werden Eier offenbar knapp. Warum das Angebot sinkt und was das für Verbraucher bedeutet - ein Blick auf die Lage im Handel kurz vor Ostern:

ZDF-Mittagsmagazin, 24.03.2026, ab 12:00 Uhr 24.03.2026 | 2:30 min

Streaming-Tipp für den Abend

Ein neuer Botschafter in Washington, Gespräche im Pentagon, scharfe Töne bei der UN. Parallel bereiten Diplomaten in Damaskus die Rückkehr deutscher Präsenz vor. Die ZDF-Serie "Die Diplomaten" blickt hinter die Kulissen des Auswärtigen Amts - vier Folgen.

24.03.2026 | 37:57 min

Rezept des Tages: Marokkanische Fleischbällchen

Volle Kanne, 24.03.2026, ab 09:05 Uhr 24.03.2026 | 5:43 min

Es geht auf eine kulinarische Reise nach Marokko: Die würzigen Fleischbällchen gart Mario Kotaska in einer Tomatensoße mit Ingwer, Kardamom und Zimt und serviert sie mit Juwelenreis. Das Rezept zum Download.

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