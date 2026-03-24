Spione für Russland? Zwei Personen in NRW und Spanien festgenommen

Die Bundesanwaltschaft hat in NRW und Spanien zwei mutmaßliche Russland-Spione festnehmen lassen. Sie sollen in Deutschland jemanden ausgespäht haben, der Drohnen an Kiew liefert.

Festnahme (Symbolbild) Quelle: dpa

In einem neuen mutmaßlichen Spionagefall hat die Bundesanwaltschaft in Nordrhein-Westfalen und in Spanien eine Frau und einen Mann festnehmen lassen. Sie sollen im Auftrag eines russischen Geheimdiensts in Deutschland einen Unternehmer ausgespäht haben, der Drohnen und dazugehörige Bauteile in die Ukraine liefert, wie es in einer Mitteilung der Karlsruher Behörde heißt.

Es geht um eine Rumänin und einen Ukrainer.

Seit Dezember 2025 soll der ukrainische Staatsbürger Sergey N. im Auftrag eines russischen Geheimdienstes den Betreffenden ausgespäht haben. Dazu soll er den Angaben zufolge Informationen im Internet gesammelt und Videos gemacht haben. N. sei dann nach Spanien gezogen.

Spätestens ab März habe die Rumänin Alla S. den Auftrag übernommen. Sie sei zur Meldeanschrift des Unternehmers gefahren und habe diese mit ihrem Handy gefilmt, führte die Bundesanwaltschaft aus. Die Ausspähaktionen sollten demnach mutmaßlich dazu dienen, weitere Aktionen des Geheimdiensts gegen ihn vorzubereiten.

Die Beschuldigten sollen dem Haftrichter vorgeführt werden

N. wurde aufgrund eines Europäischen Haftbefehls des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs in Elda/Alicante (Spanien) durch spanische Beamte festgenommen. Er soll nach seiner Überstellung aus Spanien dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden, der über die Untersuchungshaft entscheidet.

Spezialkräfte der nordrhein-westfälischen Polizei und Beamte des Bayerischen Landeskriminalamts haben Alla S. in Rheine, NRW festgenommen. Die Wohnräume der Beschuldigten wurden durchsucht.

Die Bundesanwaltschaft arbeitete in dem Verfahren mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz zusammen, wie sie weiter mitteilte. Die polizeilichen Ermittlungen führe das bayerische Landeskriminalamt.

Mehr in Kürze.

Nachrichten | In eigener Sache : Bleiben Sie auf Stand mit dem ZDFheute Update Das Aktuellste zum Krieg in der Ukraine und weitere Nachrichten kompakt zusammengefasst als Newsletter - morgens und abends.

Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog:

Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kiew hat eine Gegenoffensive gestartet, die Kämpfe dauern an. News und Hintergründe im Ticker. Liveblog