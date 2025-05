Update am Abend: Neue Minister und Blackout mit Fragezeichen

Guten Abend,

was haben der Mediamarkt-Chef, ein Metzgermeister und Alexander Dobrindt gemeinsam? (Nein, das wird kein Witz.) Sie werden Unionsminister der voraussichtlich neuen Bundesregierung. Ansonsten steht fest, wann ein neuer Papst gewählt wird - und in Spanien und Portugal legt ein massiver Stromausfall große Teile des Alltags lahm.

Das sind die Minister von CDU und CSU

Die CDU und CSU haben ihre Minister und Ministerinnen verkündet. Einige Namen sind keine Überraschung und haben in den vergangenen Tagen eh schon die Runde gemacht. Andere hatten viele wahrscheinlich nicht auf dem Zettel und sind bislang in der Politik auch noch nicht so bekannt.

Massiver Stromausfall in Spanien und Portugal

Züge stehen still, Ampeln funktionieren nicht - ein Stromausfall hat große Teile von Spanien und Portugal lahmgelegt. Laut spanischem Eisenbahnunternehmen gibt es seit etwa 12:30 Uhr keinen Strom. An allen Bahnhöfen in Spanien fallen demnach die Züge aus. Laut Medienberichten stehen auch viele Metros still. Fahrgäste seien in U-Bahn-Waggons eingesperrt. Telefonleitungen und Geldautomaten funktionierten nicht mehr. Die portugiesische Polizei erklärte, im ganzen Land seien Ampeln betroffen.