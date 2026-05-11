Update am Abend: Spahn, Merz, Macron und ein Schaf-Versuch

Guten Abend,

Unionsfraktionschef Jens Spahn steht in der Kritik in Sachen Leihmutterschaft, Frankreich und Deutschland versuchen es mit pragmatischen Schritten und die britischen Sozialdemokraten ebnen ihrem Hoffnungsträger den Weg.

Leihmutterschaft: Spahn in der Kritik

Das ist passiert: Nachdem Unionsfraktionschef Jens Spahn und sein Mann bekanntgaben, mit Hilfe einer Leihmutter aus den USA Eltern geworden zu sein, wächst der Druck auf den CDU-Politiker - auch in den eigenen Reihen. "Jens Spahn ist als Vorsitzender der Unionsfraktion nicht mehr tragbar und muss zurücktreten", forderte Daniel Peters, Chef der CDU Mecklenburg-Vorpommern.

Nachdem Unionsfraktionschef Jens Spahn und sein Mann bekanntgaben, mit Hilfe einer Leihmutter aus den USA Eltern geworden zu sein, wächst der Druck auf den CDU-Politiker - auch in den eigenen Reihen. "Jens Spahn ist als Vorsitzender der Unionsfraktion nicht mehr tragbar und muss zurücktreten", forderte Daniel Peters, Chef der CDU Mecklenburg-Vorpommern. Das ist der Hintergrund: Spahn und sein Mann sind in den USA als Väter anerkannt worden, was die Anerkennung in Deutschland nach sich zieht - auch wenn hierzulande Leihmutterschaft verboten ist. Die CDU hatte sich erst im Februar gegen eine Legalisierung ausgesprochen - in der Vergangenheit auch Spahn selbst.

Spahn und sein Mann sind in den USA als Väter anerkannt worden, was die Anerkennung in Deutschland nach sich zieht - auch wenn hierzulande Leihmutterschaft verboten ist. Die CDU hatte sich erst im Februar gegen eine Legalisierung ausgesprochen - in der Vergangenheit auch Spahn selbst. Das sagen die Kritiker: Spahn sieht sich nun mit Vorwürfen konfrontiert, er handele als Privatmann anders, "als er als CDU-Mandatsträger abstimmt", wie Landesparteichef Peters kritisiert. Unverständnis kommt auch aus anderen Parteien. Die SPD-Abgeordnete Carmen Wegge kritisierte im "Spiegel": "Wer es sich finanziell leisten kann, wählt den Weg über eine Leihmutter im Ausland, anstatt sich beispielsweise für ein Pflege- oder Adoptivkind zu öffnen."

17.07.2026 | 2:01 min

Deutsch-französische Beratungen

Das ist passiert: Eine strategisch engere Zusammenarbeit bei der nuklearen Abschreckung, eine gemeinsame Linie beim europäischen Haushalt, zumindest kleinere Teile des geplatzten Kampfjet-Projekts FCAS möglichst weiterführen - es gab viel zu bereden bei den deutsch-französischen Regierungsgesprächen. "Wir zählen auf Euch und Ihr könnt auf uns zählen", sagte Bundeskanzler Friedrich Merz bei einer Pressekonferenz mit Staatschef Emmanuel Macron in Brühl.

Eine strategisch engere Zusammenarbeit bei der nuklearen Abschreckung, eine gemeinsame Linie beim europäischen Haushalt, zumindest kleinere Teile des geplatzten Kampfjet-Projekts FCAS möglichst weiterführen - es gab viel zu bereden bei den deutsch-französischen Regierungsgesprächen. "Wir zählen auf Euch und Ihr könnt auf uns zählen", sagte Bundeskanzler Friedrich Merz bei einer Pressekonferenz mit Staatschef Emmanuel Macron in Brühl. Das ist der Hintergrund: Bei den deutsch-französischen Beziehungen lief es zuletzt nicht ganz rund. Auch war es das erste Treffen in diesem Format seit dem Aus des gemeinsamen Kampfjet-Projekts. Beide Seiten bemühten sich entsprechend um Harmonie.

Bei den deutsch-französischen Beziehungen lief es zuletzt nicht ganz rund. Auch war es das erste Treffen in diesem Format seit dem Aus des gemeinsamen Kampfjet-Projekts. Beide Seiten bemühten sich entsprechend um Harmonie. Das sagt Korrespondent Thomas Walde: Man versuche, "mit kleineren, praktikablen und pragmatischen Schritten" die Phase der Irritationen zu überwinden. Beide Länder wollten auch darauf drängen, dass der EU-Haushalt noch in diesem Jahr festgezurrt werde. Grund: Im Frühjahr sind Wahlen in Frankreich - "und man weiß nicht, wer dann an die Macht kommt".

heute in Europa am 17.07.2026 17.07.2026 | 2:05 min

Labour macht Weg frei für Burnham

Das ist passiert: Die Labour-Partei hat Andy Burnham zum neuen Chef ernannt - und ihm damit den Weg bereitet in die Downing Street 10. König Charles III. wird den 56-Jährigen am Montag voraussichtlich zum britischen Regierungschef machen. Das Amt des Premiers ist traditionell an den Vorsitz der Regierungspartei gekoppelt.

Die Labour-Partei hat Andy Burnham zum neuen Chef ernannt - und ihm damit den Weg bereitet in die Downing Street 10. König Charles III. wird den 56-Jährigen am Montag voraussichtlich zum britischen Regierungschef machen. Das Amt des Premiers ist traditionell an den Vorsitz der Regierungspartei gekoppelt. Das ist der Hintergrund: Wegen miserabler Umfragewerte und der Labour-Schlappe bei den Regionalwahlen hatte Burnhams Vorgänger Keir Starmer im Juni seinen Rücktritt vom Parteivorsitz angekündigt. Burnham - Spitzname "König des Nordens" - gilt für Labour als Hoffnungsträger: Dreimal hintereinander wurde er zum Bürgermeister des Großraums Manchester gewählt, Ende Juni zog er ins Unterhaus ein. Die Rechtspopulisten um Nigel Farage hängte er dabei deutlich ab.

Wegen miserabler Umfragewerte und der Labour-Schlappe bei den Regionalwahlen hatte Burnhams Vorgänger Keir Starmer im Juni seinen Rücktritt vom Parteivorsitz angekündigt. Burnham - Spitzname "König des Nordens" - gilt für Labour als Hoffnungsträger: Dreimal hintereinander wurde er zum Bürgermeister des Großraums Manchester gewählt, Ende Juni zog er ins Unterhaus ein. Die Rechtspopulisten um Nigel Farage hängte er dabei deutlich ab. Das sagen Experten: Burnham müsse zeigen, dass er ein "optimistisches Projekt" hat, "das Wachstum schaffen und Veränderungen bringen kann", sagt der Politologe Tony Travers. Allerdings sei der designierte Premier hier "ziemlich vage geblieben". Er werde rasch Maßnahmen vorlegen müssen, "die die Menschen verstehen".

17.07.2026 | 0:36 min

Fußball-WM 2026

Spanien oder Argentinien? Das WM-Finale am Sonntag wird nicht nur sportlich eine große Nummer. Die FIFA fährt ein üppiges Rahmenprogramm auf. Allein die etlichen Stars der Halbzeitshow passen unmöglich in die üblichen 15 Minuten Pause. Für den Kollegen Frank Hellmann stellt sich die Frage: Mehr Show als Spiel beim WM-Finale?

Das Finale der WM 2026 zeigt das ZDF am Sonntag ab 19:30 Uhr live, Anpfiff ist um 21 Uhr.

16.07.2026 | 0:36 min

Und die XXL-WM ist noch nicht rum, da denkt FIFA-Boss Gianni Infantino schon laut über eine XXXL-Version nach - mit bis zu 64 Teams. Kollege Tobias Bluhm wägt ab, was für und gegen eine Erweiterung spricht.

Weitere News zur Fußball-Weltmeisterschaft erhalten Sie jederzeit in unserem Liveblog zur Fußball-WM. Alle Berichte finden Sie außerdem auf unserer Themenseite. Hier gibt es außerdem Spielplan, Ergebnisse und Tabellen.

ZDFsportstudio Update : Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026 Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren! Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Weitere Schlagzeilen

17.07.2026 | 1:51 min

Ratgeber: Cyberkriminalität im Urlaub - so beugen Sie vor

Vermeintliche Hotelrechnungen, Smartphone-Klau, Datendiebstahl, unsicheres WLAN: Wer in den Urlaub fährt, muss an vieles denken - vergisst aber oft die digitale Sicherheit. Denn Kriminelle nutzen die Ferienzeit gezielt aus. Mit diesen sieben Tipps beugen Sie vor.

25.06.2026 | 0:54 min

Gesagt

Ursprünglich habe ich mir gedacht: Das ist ein Aprilscherz. „ Sabine Grebner, Direktorin Zoo Salzburg

Kein verspäteter Aprilscherz: In Kärnten hat Rudolph Schaubach ein Kettenhemd aus Kunststoff und Gummispitzen entwickelt, um seine Schafe vor Wolfsangriffen zu schützen. Ein Versuchsschaf läuft mit dem zwei Kilo schweren Netz über die Wiese. Experten und Tierschützer sind wenig begeistert. Die Behörden prüfen, ob ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz vorliegt.

17.07.2026 | 2:12 min

Streaming-Tipp für den Abend

Zahlreiche Schiffsunglücke werden ihnen zugeschrieben: turmhohen Monsterwellen. Die Terra X-Doku "Schrecken der Meere" begleitet Meeresforscher. Im Labor und auf hoher See versuchen sie zu verstehen, wie die Giganten entstehen und wo sie auftreten. (43 Minuten)

09.07.2025 | 43:15 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Genießen Sie Ihren Abend!

Thorsten Duin und das gesamte ZDFheute-Team