Krankenkassen: Millionenverlust durch Immobilien-Investments?

Bericht über Millionenverlust:Verzockten sich Krankenkassen mit Immobilien-Investments?
Mindestens 17 Krankenkassen und Kassenärztliche Vereinigungen haben offenbar Geld durch riskante Immobilien-Investments verloren. Es geht um mindestens 170 Millionen Euro.
Mindestens 17 Krankenkassen und Kassenärztliche Vereinigungen (KV) haben einem Medienbericht zufolge millionenschwere Verluste mit Investments in Immobilienfonds erlitten.
Sie sollen insgesamt mindestens 170 Millionen Euro über Umwege in Immobilienfonds gesteckt haben, berichteten NDR, WDR und die "Süddeutsche Zeitung" ("SZ") am Freitag. Diese Fonds seien später in Schieflage geraten. Der allergrößte Teil des investierten Geldes ging mutmaßlich verloren. Geld, das nun bei Kassen und KVen fehlt.
Den Recherchen von NDR, WDR und "SZ" zufolge haben die KKH, die Pronova BKK, die BKK Gildemeister Seidensticker, die Novitas BKK, die MKK Meine Krankenkasse, die IKK Südwest, die AOK Bremen, die Bahn BKK, die BKK Pfalz, die Siemens BKK und die Viactiv Krankenkasse investiert.
Hinzu kämen die KVen aus Baden-Württemberg, Hessen, Schleswig-Holstein, Berlin, Bremen und Westfalen-Lippe.
Quelle: AFP
Schadenssumme könnte noch höher liegen
Insgesamt beläuft sich die Summe der bestätigten Verluste der Recherche der drei Medien zufolge auf mindestens 170 Millionen Euro, wobei die tatsächliche Summe noch höher liegen könnte. Viele der Krankenkassen und KVen verweigern dem Bericht zufolge eine konkrete Aussage zu ihren Investments und den verlorenen Geldern.
Krankenkassen und Kassenärztliche Vereinigungen unterliegen strengen Regeln, wie sie das Geld der Beitragszahler investieren dürfen. Im Sozialgesetzbuch IV ist geregelt, dass die Anlage besonders risikoarm sein muss.
Fraglich sei, ob das bei diesen Investments zutreffe, führen NDR, WDR und "SZ" aus. Die Fonds investierten demnach über eine komplizierte Struktur in riskante Immobiliendeals, die trotz Niedrigzinsphase nach Angaben der beteiligten Finanzinstitute angeblich bis zu sieben Prozent an Rendite auszahlten.
Bericht: Kassen und KVen verklagen beteiligte Finanzinstitute
Die Kassen und KVen verklagen die beteiligten Finanzinstitute laut Bericht auf Schadensersatz. Die den Medien vorliegenden Klageschriften lesen sich demnach nahezu identisch. Der Anwalt der Kläger argumentiert darin, die Kassen und KVen seien "vorsätzlich getäuscht" worden. Betroffenen sei in Telefonkonferenzen immer wieder ein risikoarmes Investment versprochen worden.
Die beteiligte Bank wies nach Angaben der Medien den Vorwurf der Täuschung zurück, will sich aber zu Einzelfällen nicht äußern.
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