Update am Morgen: Rente und die unausgesprochene Vertrauensfrage

Quelle: ZDF

Guten Morgen,

heute gegen 15 Uhr wird es voraussichtlich wieder sehr eng werden vor dem Fraktionssaal von CDU und CSU. Oft holen sich Abgeordnete noch schnell eine Tasse Kaffee für die anstehende Sitzung. Um wach zu bleiben, dürfte heute allerdings niemand Koffein brauchen.

Vergangenen Freitag hatte die Junge Gruppe an derselben Stelle deutlich gemacht, wie tiefgreifend ihre Ablehnung gegenüber dem Rentenpaket und wie gering ihr Vertrauen ist, dass unverbindlich in Aussicht gestellte Reformüberlegungen später tatsächlich umgesetzt werden. Seitdem sind viele Gespräche geführt worden.

Die Situation ordnete auch ZDF-Korrespondent Wulf Schmiese im heute journal update am 02.12.2025 ein:

02.12.2025 | 1:32 min

Die Ergebnisse dieser Gespräche ließen sich gestern Nachmittag dann an drei Worten ablesen: "Dabei bleibt es." Gemeint ist, dass das Rentenpaket nicht zustimmungsfähig ist, wie es in einem Statement der Jungen Gruppe hieß.

Auf eine Empfehlung, bei der Abstimmung geschlossen dagegen zu stimmen, verzichtete die Führung der Jungen Gruppe gleichwohl. Angesichts der möglichen Folgen - bis hin zum Koalitionsbruch in äußerst fragiler Zeit - müsse diese Abwägung jedes Mitglied für sich selbst treffen.

Über die Haltung der Jungen Gruppe berichtete am 01.12.2025 auch die heute-Sendung:

01.12.2025 | 1:48 min

Eine Probeabstimmung in der Form, dass in der heutigen Fraktionssitzung jedes Mitglied für oder gegen den Entwurf stimmt und dann ausgezählt wird, sei nicht vorgesehen. Lediglich wird darüber abgestimmt, ob der Entwurf eingebracht wird.

Darüber hinaus sind mögliche Abweichler allerdings angehalten, ihre Absicht bis zu einer bestimmten Frist deutlich zu machen. Damit es für die Fraktionsspitze - und womöglich auch den Kanzler - vor der Abstimmung im Bundestag noch einmal die Chance gebe, persönliche Gespräche zu führen - mit mehr oder weniger sanftem Nachdruck.

Die meist gehörte Prognose ist nun: Ein Teil der jungen Abgeordneten werde beim "Nein" bleiben, aber man werde schon darauf achten, dass am Ende trotzdem eine knappe Mehrheit stehe. Mag sein.

Für Friedrich Merz würde es selbst dann wohl erneut ein Moment im Bundestag, der - jedenfalls bei Menschen mit durchschnittlichem Blutdruck - für ungesund hohen Puls sorgen dürfte. Wie schon am Tag seiner Kanzlerwahl, als er erst im zweiten Wahlgang die nötige Mehrheit erhielt.

Zuletzt wurde hier in Berlin viel darüber gesprochen, ob Merz das Instrument der Vertrauensfrage nutzen werde, um für Koalitionsdisziplin zu sorgen. Hinweise darauf gibt es weiterhin nicht, es wäre auch ein denkbar schlechter Zeitpunkt hierfür, so früh in der Kanzlerschaft. Die Vertrauensfrage gilt als eine Art Joker, den man nur im äußersten Notfall ziehen sollte - und am besten maximal einmal.

Doch selbst wenn nicht offiziell "Vertrauensfrage" draufsteht, weiß jeder, dass in Wahrheit eine Vertrauensfrage drinsteckt, in der geplanten Abstimmung zum Rentenpaket. Und zwar: Vertrauen im sehr wörtlichen Sinne. Denn sollte das Rentenpaket durchgehen, müssten die in Aussicht gestellten Reformen danach tatsächlich folgen. Sollte dies nicht gelingen, wäre in der Jungen Gruppe - spätestens dann - der Rest des Vertrauens verspielt.

In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Tag mit gesundem Ruhepuls,

Daniel Pontzen, Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio

Was heute noch wichtig ist

02.12.2025 | 0:45 min

Putin empfängt Wittkoff: Im Zuge der Verhandlungen über den Friedensplan von US-Präsident Donald Trump für die Ukraine wird dessen Sondergesandter Steve Witkoff vom russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau erwartet.

Drohnenabwehr-Einheit der Bundespolizei wird vorgestellt: Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) nimmt heute die neue Drohnenabwehreinheit der Bundespolizei in Dienst.

Rechtsextremismus und demokratisches Engagement: Der "Bundesverband Mobile Beratung" (BMB) stellt seinen Jahresrückblick vor, in dem die Entwicklung von Rechtsextremismus und zivilgesellschaftliches Engagement dagegen im letzten Jahr thematisiert wird.

Ausführlich informiert

Trump legt Maduro Ausreise nah: Die Lage in der Karibik zwischen den USA und Venezuela verschärft sich weiter. Trump empfahl die Meidung des Luftraums, nun werden militärische Aktivitäten der USA befürchtet. ZDFheute live hat am Montagabend nachgefragt:

01.12.2025 | 31:26 min

Der sportliche Tag

Im DFB-Pokal der Männer steigen die ersten vier Spiele des Achtelfinals. Topspiel ist die Partie zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen um 21 Uhr.

Der Biathlon-Weltcup in Östersund wird mit dem 15-km-Einzel der Frauen (15:30 Uhr) fortgesetzt. Der Livestream im ZDF beginnt um 15:05 Uhr.

Ein Lichtblick

Bunt in Berlin: Wem es draußen zu dunkel ist, kann in der Hauptstadt einfach mal tief in die Farbpalette greifen.

01.12.2025 | 1:39 min

Gesagt

Es ist mir völlig egal, ob ihr mich mögt oder nicht. So bin ich nun mal. „ Alexander Eichwald 2022

Ein junger AfD-Politiker hat mit einer Rede für Aufsehen gesorgt, die an den Sprachstil Hitlers erinnert. Ist Eichwald Aktivist, Comedian oder meint er das ernst? ZDFheute auf Spurensuche.

30.11.2025 | 1:14 min

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 01.12.2025 | 1:41 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

Am Dienstag kommt neuer Regen hauptsächlich in den Westen und Norden. Im Südosten bleibt es oft neblig, Richtung Oberrhein und in den höheren Lagen zeigt sich die Sonne öfter. Die Temperaturen erreichen maximal ein bis neun Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Nicola Frowein