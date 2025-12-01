Seit 45 Jahren begeistert die freche Hexe Bibi Blocksberg Jung und Alt. Jetzt gibt es ein neues Abenteuer im Kino zu sehen. Für alle Generationen ist was dabei.

Erneut fliegt die kleine Hexe mit ihrem Besen Kartoffelbrei ins Kino: „Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen“ feierte Premiere in München. ZDF-Reporterin Sophie Burkhardt war dabei und zeigt, warum die Geschichte nichts von ihrem Zauber verloren hat. 01.12.2025 | 2:38 min

"Eene meene mei, flieg' los Kartoffelbrei. Hex-hex!" - Fast jedes Kind und jeder Erwachsene kennt diesen Spruch. Es ist das Kommando, mit dem die kleine Hexe Bibi Blocksberg losfliegt - meist in ein großes Abenteuer. So auch im neuen Kinofilm "Bibi Blocksberg - das große Hexentreffen", der am Wochenende seine Premiere in München feierte.

Seit 45 Jahren begeistert die Junghexe aus Neustadt mit dem blonden Pferdeschwanz und den frechen Sommersprossen Jung und Alt. Erst in Hörspielen, dann als Zeichentrickserie und später auch in Spielfilmen.

Bibi zeigt: Kinder wollen mitbestimmen

Ab dem 11. Dezember gibt es das neue Hexenabenteuer dann auf der großen Leinwand zu sehen. Die Story: Alle 13 1/3 Jahre treffen sich die Hexen auf dem Blocksberg zum Kongress. Bibi (Nala) und ihre Freundinnen Schubia (Carla Demmin) und Flauipaui (Philomena Amarai) dürfen als Küchenhilfen mit dabei sein. Das finden sie ganz schön blöd, denn sie wollen mitbestimmen.

Auch eine Premiere: Gemeinsam mit ihrem Partner René besucht Simone Thomalla die aktuelle "Cirque du Soleil"-Show in Berlin. Harald Glööckler und Luise Bähr waren ebenso dabei. 21.11.2025 | 1:03 min

Das sei auch die Botschaft des Films, sagte Hauptdarstellerin Nala bei der Premiere. "Jugendliche haben auch eine Stimme und sollten auch sagen dürfen, was sie möchten. Es ist ganz wichtig, deren Meinung zu hören", sagte die 13-Jährige, die in der Rolle der Bibi ihr Kinodebüt gibt.

Heike Makatsch als Bösewichtin

Rosalie Thomass spielt Bibis Hexenmutter Barbara Blocksberg, Friedrich Mücke tritt als Papa Bernhard auf. Besonders schaurig: Heike Makatsch als Bibis Gegnerin Servera, die Leiterin des grauen Internats. Sie will die Rechte der Junghexen einschränken.

Schlüpft im aktuellen Kinofilm "Bibi Blocksberg - Das große Hexentreffen" in die Rolle der Bösewichtin: Heike Makatsch spielt Servera. Quelle: action press

Ihre Rolle als Bösewicht habe ihr sehr viel Spaß gemacht, sagte Makatsch auf dem Roten Teppich. "Da kann man dann doch noch ein bisschen mehr psychologisieren und es ist vielschichtig und gleichzeitig darf man aber irgendwie auch auf die Neune gehen", sagte die Schauspielerin.

Um Serveras Pläne zu verhindern, müssen Bibi und ihre Freunde die Althexen auf ihre Seite ziehen. Doch das geht nach hinten los. Schuld daran: Eine verflixt verhexte Hexensuppe. Ob Bibi das wieder geradebiegen kann?

Erst 13 Jahre alt und auf dem roten Teppich gefragt wie ein Star. Teddy Williams hat in einem Weihnachtsfilm eine kleine Rolle. Ihr Vater Robbie ist aber auf etwas anderes stolz. 28.11.2025 | 1:23 min

Nicht nur Kinder können von Bibi lernen

Bibi schlage manchmal über die Stränge und spiele gerne Streiche, sagt Schauspielerin Thomass. Kinder könnten dadurch sehen, dass es in Ordnung sei, Fehler zu machen, solange man danach die Verantwortung dafür übernehme.

Auch Eltern könnten etwas vom Film lernen: "Man versteht den Struggle der Mutter, gleichzeitig macht aber auch sie einen Fehler und entschuldigt sich am Ende bei ihrem Kind", sagte Thomass. "Das bewegt mich total, weil ich glaube, dass es gut ist, wenn Eltern das können."

Untermalt wird die Geschichte mit acht neuen Songs, die aus der Feder von Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Joshua Lange stammen. Das Trio sorgte bereits bei den "Bibi & Tina"-Filmen für den Soundtrack. Auffällig ist auch die jugendliche Sprache: Servera wird von den Junghexen als "creepy" bezeichnet, die Althexen werden nach der Hexensuppe zu "crazy witches". Bibi Blocksberg wird so neu interpretiert und in die jetzige Zeit gehoben.

Zweiter Teil folgt nächstes Jahr

Insgesamt bleibt Bibi Blocksberg sich auch im neuesten Abenteuer treu. Sie spielt gerne Streiche, ist aber auch mutig und hilfsbereit. Deswegen zählen nicht nur Kinder zu ihren Fans, sondern auch Erwachsene.

"Bibi Blocksberg" gehört zu den beliebtesten Hörspielen vieler Kinder - doch nicht nur Lauschen, auch Lesen soll Spaß machen. Genau darum geht es beim bundesweiten Vorlesetag: In der Uni Mainz wurde Kita-Kindern die "Raupe Nimmersatt" vorgelesen. 21.11.2025 | 0:22 min

"Sie ist ein eigenständiges, junges Mädchen, die so ihren eigenen Kopf hat", sagte eine Zuschauerin, die mit ihrer Tochter die Premiere besuchte. Sie habe schon die Kassetten in den 80ern gehört - jetzt sei die nächste Generation dran. "Sie macht manchmal Fehler, aber sie macht’s dann auch wieder gut", sagte eine 7 Jahre alte Zuschauerin.

Bibis Abenteuer gehen weiter. Der zweite Teil ist schon gedreht und soll nächstes Jahr im Herbst erscheinen.

Lindgren-Geschichten feiern Geburtstag : Pippi Langstrumpf: Das stärkste Mädchen der Welt wird 80 Sie ist das stärkste Mädchen der Welt, laut, rebellisch, dabei immer gütig und freundlich. Genau das ist die Botschaft von Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf - seit 80 Jahren. mit Video 1:45

Sophie Burkhart ist Redakteurin im ZDF-Studio in München.