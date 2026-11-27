Update am Morgen:Und täglich grüßt der Rentenstreit
von Stefan Leifert
Guten Morgen,
die Deutschen haben ein untrügliches Gespür für die Funktionalität ihrer Regierungen. Nicht ob Regierungen streiten, ist dabei das Kriterium, sondern ob aus Streit ein Kompromiss wird. Gemessen daran droht die Koalition aus Union und SPD im Streit um die Rentenreform gerade ihr letztes bisschen Vertrauen zu verspielen. So verfahren ist die Lage, dass eine Mehrheit der Deutschen im neuen Politbarometer nicht an eine baldige Einigung glaubt.
Die SPD weiß mit ihrem Widerstand gegen die Abschaffung der bisherigen Rente mit 63 eine Mehrheit hinter sich. Aus der Union kam diese Woche der Versuch, den Konflikt um die Abschaffung der sogenannten Rente mit 63 mit einem Kompromissvorschlag namens "Respekt-Rente" beizulegen. Kaum auf dem Tisch, wischte der kleinere Koalitionspartner SPD den Vorstoß als "nicht hinnehmbar" wieder runter.
Schlüsselt man auf, aus welchen Anhängerschaften die Ablehnung der Abschaffung der sogenannten Rente mit 63 kommt, fällt auf: Auch eine Mehrheit der Unions-Anhänger ist für deren Erhalt.
"Wir werden uns bald nicht mehr alles leisten können", schrieb der Bundeskanzler den Deutschen in einer so eindringlichen wie ehrlichen Regierungserklärung diese Woche ins Stammbuch. Der Haushalt, den Schwarz-Rot nach quälenden Verhandlungen gerade für 2027 geschnürt hat, spiegelt die Notwendigkeit des Sparens noch nicht wirklich wider.
Mit neuen Schulden in Höhe von 210 Milliarden Euro plant der Bund die zweithöchste Neuverschuldung der Geschichte. Mehr als ein Drittel fließt in den Arbeits- und Sozialetat, aus dem auch die Rentenzuschüsse kommen. Eine Mehrheit der Deutschen hält die hohe Verschuldung für nicht richtig.
Im Haushaltsstreit erzielte der kleinere Koalitionspartner SPD große Erfolge und profilierte sich als die politische Kraft, die vor allem die gerechte Verteilung von Wohlstand im Blick hat. Die Union, die antrat, die Bedingungen für die Erwirtschaftung dieses Wohlstands zu verbessern, findet im neuen Haushalt nicht viel davon wieder.
Insgesamt sind rund drei Viertel unserer Befragten der Meinung, die Bundesregierung tue zu wenig für die versprochene Ankurbelung der Wirtschaft.
Die Bewertung von Bundesregierung und Kanzler dümpelt auf niedrigem Niveau vor sich hin. Einzig bei Unions-Anhängern überwiegt noch eine positive Bewertung der Regierungsarbeit, bei den Anhängern aller anderen Parteien, auch der SPD, urteilt eine Mehrheit negativ. Wenig Bewegung daher auch in unserer Sonntagsfrage. Die regierende schwarz-rote Koalition hätte weiterhin keine eigene Mehrheit.
Enden wir mit einer guten Nachricht - zumindest für den Einzelhandel und alle, die sich zu Weihnachten etwas schenken: Eine Mehrheit der Deutschen will auch in diesem Jahr gleich viel oder sogar mehr als 2025 für Weihnachtsgeschenke ausgeben. In diesem Sinne: Ihnen allen ein schönes Adventswochenende!
Viel Spaß beim Weiterlesen wünscht Ihnen
Stefan Leifert, Leiter des heute journals
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Was heute noch wichtig ist
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Rabattschlacht am "Black Friday": Mit dem Aktionstag "Black Friday" startet der Einzelhandel heute in das Weihnachtsgeschäft. Der Branchenverband HDE rechnet für heute und den darauffolgenden "Cyber Monday" mit einem Rekordumsatz von 6,2 Milliarden Euro. Das entspräche einem Plus von knapp sechs Prozent zum Vorjahr.
Ausführlich informiert
Warum sich der Seekrieg ausweitet: Die Ukraine attackiert russische Schiffe fernab der eigenen Küste, zuletzt vor Finnland und Libyen. Unsere Kollegen von ZDFheute live fragen in ihrer Sendung: Welche Strategie verfolgt Kiew im Seekrieg? Und was bedeutet das für Europas Sicherheit?
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Drei Jahrzehnte nach ihrer ersten Segelstunde in Cornwall schreibt Doppel-Olympiasiegerin Hannah Mills erneut Sportgeschichte. Als erste Frau überhaupt übernimmt die 38-Jährige in der SailGP-Weltliga das Ruder als Teamchefin und Steuerfrau des neuen Rennstalls der Vereinigten Arabischen Emirate:
Eine Spionageaffäre, der Spygate-Skandal, ein englischer Fußballklub und mittendrin ein deutscher Trainer. Was da im Sommer beim FC Southampton um den deutschen Coach Tonda Eckert passiert ist, hätte durchaus das Zeug zum Krimi. Doch was war da eigentlich los? Der neue "Bolzplatz" bringt Licht ins Dunkel: Wie Southampton in der größten Krise zu Trainer Eckert stand
Zahl des Tages
210.000.000.000
Rund 210 Milliarden neue Schulden sind im Kernhaushalt und in Sondertöpfen vorgesehen. Heute will der Bundestag den Etat für 2027 beschließen.
Ein Lichtblick
Sie sind die Erfinder des Punk: 1977 stellten die "Sex Pistols" die Musikwelt auf den Kopf. Bis heute ist London untrennbar mit dem Punk verbunden. Das zeigen Musik, Mode und Jugendkultur.
Gesagt
Der schwedische Forscher Anders Celsius wurde heute vor 325 Jahren in Uppsala geboren. Er führte das Thermometer mit der Skala von 100 Grad zwischen dem Gefrier- und dem Siedepunkt von Wasser ein.
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Zusammengestellt von Nicola Frowein
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