Guten Morgen,

die Deutschen haben ein untrügliches Gespür für die Funktionalität ihrer Regierungen. Nicht ob Regierungen streiten, ist dabei das Kriterium, sondern ob aus Streit ein Kompromiss wird. Gemessen daran droht die Koalition aus Union und SPD im Streit um die Rentenreform gerade ihr letztes bisschen Vertrauen zu verspielen. So verfahren ist die Lage, dass eine Mehrheit der Deutschen im neuen Politbarometer nicht an eine baldige Einigung glaubt.

Streit um geplante Rentenreform: Koalition wird sich in den nächsten Wochen einigen ...

Die SPD weiß mit ihrem Widerstand gegen die Abschaffung der bisherigen Rente mit 63 eine Mehrheit hinter sich. Aus der Union kam diese Woche der Versuch, den Konflikt um die Abschaffung der sogenannten Rente mit 63 mit einem Kompromissvorschlag namens "Respekt-Rente" beizulegen. Kaum auf dem Tisch, wischte der kleinere Koalitionspartner SPD den Vorstoß als "nicht hinnehmbar" wieder runter.

ZDF heute Nachrichten, 26.11.2026, 17:00 Uhr 26.11.2026 | 1:36 min

Schlüsselt man auf, aus welchen Anhängerschaften die Ablehnung der Abschaffung der sogenannten Rente mit 63 kommt, fällt auf: Auch eine Mehrheit der Unions-Anhänger ist für deren Erhalt.

Wenn die sogenannte Rente mit 63 abgeschafft wird, finden das ...

"Wir werden uns bald nicht mehr alles leisten können", schrieb der Bundeskanzler den Deutschen in einer so eindringlichen wie ehrlichen Regierungserklärung diese Woche ins Stammbuch. Der Haushalt, den Schwarz-Rot nach quälenden Verhandlungen gerade für 2027 geschnürt hat, spiegelt die Notwendigkeit des Sparens noch nicht wirklich wider.

ZDF heute journal, 25.11.2026, 21:45 Uhr 25.11.2026 | 1:06 min

Mit neuen Schulden in Höhe von 210 Milliarden Euro plant der Bund die zweithöchste Neuverschuldung der Geschichte. Mehr als ein Drittel fließt in den Arbeits- und Sozialetat, aus dem auch die Rentenzuschüsse kommen. Eine Mehrheit der Deutschen hält die hohe Verschuldung für nicht richtig.

Bundeshauhalt 2027: Aufnahme sehr hoher Schulden angesichts aktueller Herausforderungen ...

Im Haushaltsstreit erzielte der kleinere Koalitionspartner SPD große Erfolge und profilierte sich als die politische Kraft, die vor allem die gerechte Verteilung von Wohlstand im Blick hat. Die Union, die antrat, die Bedingungen für die Erwirtschaftung dieses Wohlstands zu verbessern, findet im neuen Haushalt nicht viel davon wieder.

ZDF PolitiX, 26.11.2026, 12:00 Uhr 26.11.2026 | 23:50 min

Insgesamt sind rund drei Viertel unserer Befragten der Meinung, die Bundesregierung tue zu wenig für die versprochene Ankurbelung der Wirtschaft.

Für die Ankurbelung der Wirtschaft tut die Bundesregierung ...

Die Bewertung von Bundesregierung und Kanzler dümpelt auf niedrigem Niveau vor sich hin. Einzig bei Unions-Anhängern überwiegt noch eine positive Bewertung der Regierungsarbeit, bei den Anhängern aller anderen Parteien, auch der SPD, urteilt eine Mehrheit negativ. Wenig Bewegung daher auch in unserer Sonntagsfrage. Die regierende schwarz-rote Koalition hätte weiterhin keine eigene Mehrheit.

Projektion: Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre ...

Enden wir mit einer guten Nachricht - zumindest für den Einzelhandel und alle, die sich zu Weihnachten etwas schenken: Eine Mehrheit der Deutschen will auch in diesem Jahr gleich viel oder sogar mehr als 2025 für Weihnachtsgeschenke ausgeben. In diesem Sinne: Ihnen allen ein schönes Adventswochenende!

Viel Spaß beim Weiterlesen wünscht Ihnen

Stefan Leifert, Leiter des heute journals

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Was heute noch wichtig ist

heute journal update, 27.11.2026, 00:30 Uhr 27.11.2026 | 0:54 min

Bundestag will Haushalt für 2027 verabschieden: Heute soll der Etat fürs kommende Jahr festgezurrt werden. Auch das Haushaltsbegleitgesetz steht auf dem Programm. Damit werden unter anderem die Stromsteuer für alle Verbraucher 2027 auf das europäische Mindestniveau gesenkt, die Bundeszuschüsse zur Rentenversicherung gekürzt und die Regeln zur Anpassung des Grundsicherungsgeldes geändert.

Jusos treffen sich zum Bundeskongress: Beim Treffen des SPD-Nachwuchses heute und am Wochenende gibt sich die Prominenz der Partei in Bochum die Klinke in die Hand. Heute sind Generalsekretär Tim Klüssendorf und Arbeitsminister Alexander Schweitzer zu Gast. Für Samstag hat sich Hubertus Heil angekündigt.

Rabattschlacht am "Black Friday": Mit dem Aktionstag "Black Friday" startet der Einzelhandel heute in das Weihnachtsgeschäft. Der Branchenverband HDE rechnet für heute und den darauffolgenden "Cyber Monday" mit einem Rekordumsatz von 6,2 Milliarden Euro. Das entspräche einem Plus von knapp sechs Prozent zum Vorjahr.

Ausführlich informiert

Warum sich der Seekrieg ausweitet: Die Ukraine attackiert russische Schiffe fernab der eigenen Küste, zuletzt vor Finnland und Libyen. Unsere Kollegen von ZDFheute live fragen in ihrer Sendung: Welche Strategie verfolgt Kiew im Seekrieg? Und was bedeutet das für Europas Sicherheit?

ZDFheute live, 26.11.2026, 19:30 Uhr 26.11.2026 | 42:10 min

Sportlich in den Tag

Drei Jahrzehnte nach ihrer ersten Segelstunde in Cornwall schreibt Doppel-Olympiasiegerin Hannah Mills erneut Sportgeschichte. Als erste Frau überhaupt übernimmt die 38-Jährige in der SailGP-Weltliga das Ruder als Teamchefin und Steuerfrau des neuen Rennstalls der Vereinigten Arabischen Emirate:

Eine Spionageaffäre, der Spygate-Skandal, ein englischer Fußballklub und mittendrin ein deutscher Trainer. Was da im Sommer beim FC Southampton um den deutschen Coach Tonda Eckert passiert ist, hätte durchaus das Zeug zum Krimi. Doch was war da eigentlich los? Der neue "Bolzplatz" bringt Licht ins Dunkel: Wie Southampton in der größten Krise zu Trainer Eckert stand

ZDF sportstudio, 26.11.2026, 17 Uhr 26.11.2026 | 15:42 min

Zahl des Tages

210.000.000.000

Rund 210 Milliarden neue Schulden sind im Kernhaushalt und in Sondertöpfen vorgesehen. Heute will der Bundestag den Etat für 2027 beschließen.

Ein Lichtblick

Sie sind die Erfinder des Punk: 1977 stellten die "Sex Pistols" die Musikwelt auf den Kopf. Bis heute ist London untrennbar mit dem Punk verbunden. Das zeigen Musik, Mode und Jugendkultur.

ZDF heute in Europa, 26.11.2026, 16 Uhr 26.11.2026 | 2:12 min

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... denn die Welt will betrogen sein. „ Anders Celsius, Astronom

Der schwedische Forscher Anders Celsius wurde heute vor 325 Jahren in Uppsala geboren. Er führte das Thermometer mit der Skala von 100 Grad zwischen dem Gefrier- und dem Siedepunkt von Wasser ein.

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Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 27.11.2026 | 2:39 min

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An diesem Freitag gibt es im Norden und Westen ein paar größere sonnige Abschnitte. Sonst ist es meist grau und in Sachsen und Thüringen kann es etwas schneien. Die Höchstwerte liegen zwischen minus vier und plus vier Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Nicola Frowein