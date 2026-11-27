Jahrelang kämpft eine Frau, die als Kind von einem katholischen Priester sexuell missbraucht worden war, vor Gericht für ein hohes Schmerzensgeld. Nun bekommt sie eine Rekordsumme.

Wegen eines besonders schweren Missbrauchsfalls wird das Erzbistum Köln zu einem hohen Schmerzensgeld verurteilt. Der Täter war Priester - und Pflegevater. 26.11.2026 | 2:32 min

Das Erzbistum Köln muss einer Betroffenen von sexuellem Missbrauch ein Rekord-Schmerzensgeld von 550.000 Euro zahlen. Das hat das Oberlandesgericht Köln (OLG) entschieden. Es ist die bisher höchste Schmerzensgeld-Summe für ein Missbrauchsopfer der katholischen Kirche - das bisherige Maximum lag bei 300.000 Euro.

Auf das Schmerzensgeld sollen 360.000 Euro angerechnet werden, die die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen (UKA) der katholischen Kirche bereits an die Klägerin ausgezahlt hat.

Klage wurde in erster Instanz abgewiesen

Die Frau hatte auf eine noch höhere Summe geklagt, nämlich auf mindestens 830.000 Euro. In erster Instanz hatte das Landgericht Köln die Klage komplett abgewiesen. Zwar ist unstrittig, dass die Frau in ihrer Kindheit in den 1970er und 1980er Jahren von einem Priester als dessen Pflegetochter schwer sexuell missbraucht wurde.

Das Landgericht Köln hatte jedoch entschieden, dass das Erzbistum Köln für die Verbrechen des Geistlichen nicht haftbar gemacht werden könne, weil dieser "mehr oder weniger als Privatperson" gehandelt habe. Der Priester war 2022 zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden.

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Täter handelte "unter dem Deckmantel" der Kirche

Die Klägerin ging dagegen in Berufung und bekam vom OLG in zentralen Punkten recht. Der Vorsitzende Richter Ralf-Peter Sossna sagte, der Priester habe sich schon in seiner Zeit als Diakon, als er noch nicht zum Pflegevater berufen war, "unter dem Deckmantel seiner kirchlichen Tätigkeit" an die Klägerin herangemacht.

Über seine Stellung als Diakon habe er sich "eine glaubwürdige Legende" geschaffen, über deren Nimbus er überhaupt Pflegekinder bekommen habe. Anders als das Landgericht sehe das OLG daher sehr wohl einen Zusammenhang zwischen der kirchlichen Tätigkeit des Mannes und seinen Missbrauchstaten. Der Senat hat gegen das Urteil keine Revision zugelassen.

Quelle: dpa