Sparen oder nicht sparen, das war die Frage beim EU-Sondergipfel zum Haushalt in Brüssel. Ein Ergebnis gab es nicht. Der Gipfel wurde frühzeitig beendet.

Kehrt ohne eine Einigung zum EU-Haushalt aus Brüssel zurück: Kanzler Friedrich Merz. Quelle: AFP | JOHN THYS

Der Brüsseler Sondergipfel zum nächsten langfristigen Gemeinschaftshaushalt der EU wird vorzeitig beendet. "Wir wissen, dass wir heute Abend nicht zu einem Ergebnis kommen", sagte Bundeskanzler Friedrich Merz am Abend in einer Pressekonferenz.

Man habe sich darauf verständigt, dass man das Treffen am Freitagvormittag nicht fortsetzen, sondern gegen Mitternacht zu einer abschließenden Runde zusammenkommen werde. Mit Blick auf den Finanzplan für die Jahre von 2028 bis Ende 2034 sagte Merz:

Wir müssen feststellen, dass die Vorstellungen darüber, wie wir ihn gestalten sollen, noch weit auseinanderliegen. „ Friedrich Merz (CDU), Bundeskanzler

Der Gipfel war von Ratspräsident António Costa für zwei Tage angesetzt worden. Merz und die anderen Staats- und Regierungschefs hatten sich darauf eingestellt, dass er bis Freitagabend gehen kann.

Beim Gipfel in Brüssel verhandelte die EU über den Haushalt für 2028 bis 2034. Deutschland fordert Kürzungen. Eine größere Gruppe lehnt das ab. 26.11.2026 | 1:36 min

EU: Die "Vernünftigen Sieben" pochen auf Sparkurs

Zuvor hatten mehrere Staats- und Regierungschefs deutlich gemacht, dass sie von ihren Positionen nicht abrücken wollen. So pocht Merz gemeinsam mit der Gruppe der "Sensible Seven" - der "Vernünftigen Sieben" - weiter auf einen harten Sparkurs. Trotz der jüngst von EU-Ratspräsident António Costa vorgeschlagenen Kürzung sei der Gesamtumfang von 1,78 Billionen Euro zu hoch, monierte der Kanzler zum Auftakt des Gipfels. "Europa braucht solide Finanzen."

Kurz vor dem offiziellen Beginn des Gipfels hatte sich Merz zuvor mit ähnlich gesinnten Kolleginnen und Kollegen aus den Nettozahler-Staaten Niederlande, Österreich, Schweden, Finnland, Dänemark und Belgien getroffen. Die Gruppe nennt sich seit dem jüngsten Dazustoßen Belgiens "Die vernünftigen Sieben". Damit will sie deutlich machen, dass ein zu großer EU-Haushalt aus ihrer Sicht unvernünftig wäre.

EU-Ratspräsident Costa hat einen neuen Haushaltsentwurf vorgelegt. Es sind um die 204 Milliarden Euro weniger Ausgaben vorgesehen. Kritik kommt unter anderem aus Deutschland. 21.11.2026 | 0:24 min

Meloni: "Lichtjahre" von Einigung entfernt

Ihnen gegenüber steht eine große Gruppe von Ländern, die keine weiteren Kürzungen wollen und hohe EU-Ausgaben für strukturschwache Regionen und die Landwirtschaft verteidigen. Viele dieser Staaten, vor allem in Süd- und Osteuropa, sind Nettoempfänger aus dem EU-Haushalt.

Kritik kommt zudem von Ländern wie Frankreich und Italien, die auch Nettozahler sind, aber Einbußen für ihre Landwirte und Regionen vermeiden wollen. "Wir sind nicht bereit, unsere Unterschrift unter ein Budget zu setzen, in das wir mehr einzahlen, um weniger zu bekommen", machte Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni klar. Man sei noch "Lichtjahre" von einer Einigung entfernt.

EU-Ratspräsident António Costa hat einen neuen Vorschlag für den nächsten langfristigen EU-Haushalt vorgelegt. Die Ausgaben sollen verringert, die Einnahmen erhöht werden. 21.11.2026 | 1:43 min

Entscheidung vertagt - bis kurz vor Weihnachten

EU-Ratspräsident António Costa hatte im sogenannten Beichtstuhlverfahren versucht, die Differenzen zwischen den sehr unterschiedlichen Lagern zu verkleinern. Doch trotz der vertraulichen Gespräche gibt es zunächst keine erkennbare Bewegung in der festgefahrenen Patt-Situation.

Erwartet wird, dass die Verhandlungen nach dem Spitzentreffen in dieser Woche auf Arbeitsebene bis zum Dezember-Gipfel kurz vor Weihnachten fortgesetzt werden. Bei diesem soll dann eigentlich eine Einigung erzielt werden, um eine rechtzeitige Umsetzung zu ermöglichen.

Quelle: dpa