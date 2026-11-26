Guten Morgen,

über zwei Dinge ist man sich in Brüssel einig. Erstens: Die EU braucht einen neuen Haushalt für 2028 bis 2034. Zweitens: Die EU soll in den kommenden Jahren mehr leisten - etwa in den Bereichen Verteidigung oder Wettbewerbsfähigkeit.

Doch danach hört die Einigkeit auf. Die EU-Kommission hatte einen größeren Haushalt vorgeschlagen - von rund zwei Billionen Euro. Viel zu viel, sagt eine Gruppe von Ländern rund um Deutschland. Die sogenannten Sparsamen zahlen mehr ein, als sie wieder rausbekommen. Und sie bestehen - auch angesichts angespannter nationaler Haushalte - auf massive Kürzungen (auch wenn sie sich uneinig sind, wo denn gekürzt werden soll). Auch ein bereits eingedampfter Vorschlag reicht diesen Ländern nicht.

heute-journal am 22.11.2026 um 23:20 Uhr 21.11.2026 | 1:43 min

Die andere Seite drängt darauf, den Haushalt nicht zu kürzen - etwa auch die Agrarsubventionen im derzeitigen Umfang aufrechtzuerhalten. Darunter Frankreich. So weit, so schwierig.

Doch die Ausgangslage hat sich noch verkompliziert: Der deutsche Bundeskanzler will, dass sich künftig alle EU-Länder an den Ukraine-Hilfen beteiligen. Und da alle Aufrufe bisher nicht viel gebracht haben, soll die Ukraine-Hilfe im EU-Haushalt verankert werden. Sonst, so die Botschaft, werde man dem Haushalt nicht zustimmen. Länder, die stark von EU-Fördermitteln profitieren, aber wenig bis nichts an die Ukraine geben, laufen dagegen Sturm, etwa die Slowakei und Tschechien.

Es dürfte in Brüssel ein Tag mit vielen Einzelgesprächen werden - in der Hoffnung, einen Kompromiss auszuloten. Aber ganz klar nicht mit der Erwartung, heute schon einen zu finden. Erst beim EU-Gipfel vor Weihnachten soll es ernst werden mit der Entscheidung. Der Gipfel heute ist fest eingeplant zum Streiten, ja zum Scheitern. Damit der Druck zur Einigung bis Ende des Jahres steigt.

Einen guten Tag wünscht Ihnen

Isabelle Schaefers, Korrespondentin im ZDF-Studio Brüssel

ZDFheute Update am Morgen : Der schnelle Nachrichtenüberblick zum Start in den Tag Kein Nachrichtenstress, keine Informationslücken: Die wichtigsten Themen des Tages, sorgfältig ausgewählt und verständlich erklärt – als Newsletter. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Was heute noch wichtig ist

heute journal update, 26.11.2026, 00:45 Uhr 26.11.2026 | 1:09 min

Gericht will Erzbistum zu Rekord-Zahlung verurteilen: Das Oberlandesgericht Köln will ein Rekord-Schmerzensgeld für eine Betroffene von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche verkünden. Das Erzbistum Köln soll zwischen 500.000 und 600.000 Euro zahlen, wie das Gericht vor einigen Wochen angekündigt hatte.

Mutmaßliche russische Spionin vor Gericht: Sie soll Informationen an einen Mitarbeiter und Geheimdienstagenten der russischen Botschaft in Berlin weitergegeben haben - gegen eine mutmaßliche Spionin Russlands beginnt heute der Prozess in Berlin.

Urteil im Rechtsstreit um Augenscreening erwartet: Für 14,95 Euro können dm-Kundinnen und -Kunden in manchen Filialen Augen auf Erkrankungen überprüfen lassen. Die Wettbewerbszentrale hat gegen das Angebot geklagt und unter anderem mit dem Patientenschutz argumentiert. Das Landgericht Karlsruhe will heute ein Urteil in dem Rechtsstreit verkünden.

Sportlich in den Tag

Der FC Bayern unter Trainer Vincent Kompany verlor am fünften Spieltag der Champions League beim französischen Klub OSC Lille mit 1:2 (1:0) und hat nach fünf Spielen der Ligaphase weiter nur acht Punkte auf dem Konto. Besonders ärgerlich: In den Rückstand gerieten die Münchner ausgerechnet durch ein Eigentor von Pechvogel Aleksandar Pavlovic. Mehr nachhallen dürften aber die klaren Worte von Kapitän Joshua Kimmich zum Umgang mit Jamal Musiala.

Der ersatzgeschwächte FC Bayern hat beim OSC Lille einen herben Rückschlag erlitten. Am fünften Spieltag der Champions League unterlagen die Münchner durch ein Eigentor mit 1:2. 25.11.2026 | 3:00 min

Hier finden Sie alle Spiele und alle Tore der UEFA Champions League sowie ausführliche Zusammenfassungen der Spiele mit deutscher Beteiligung:

Nachrichten | Sport : Champions League Alle Spiele und Tore der Champions League sowie Highlights der Spieltage und Analyse der Ergebnisse. Hintergründe und Nachrichten zur Champions League.

Weitere Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

In Brüssel eröffnet ein Ableger des berühmten Centre Pompidou: Das Museum Kanal ist eines der größten für moderne Kunst in Europa und der Versuch, mit dieser Kunst Massen anzulocken.

heute in Europa am 25.11.2026 um 16:47 Uhr 25.11.2026 | 2:06 min

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 26.11.2026 | 2:37 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

Am Donnerstag gibt es in der Nordhälfte größere sonnige Abschnitte; an der Ostsee bringen viele Wolken allerdings einige Regen- und Schneeregenschauer. Nach Süden hin dominieren Wolken und im Südosten Bayerns schneit es. Die Höchstwerte liegen zwischen minus vier und plus vier Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion.