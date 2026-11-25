Der Extremismusverdacht gegen eine Partei genügt nicht, um Mitgliedern Waffen zu entziehen. Das hat das Bundesverwaltungsgericht klargestellt - mit Folgen für AfD-Mitglieder.

Weil Extremisten laut deutschem Gesetz keine Waffen besitzen sollen, wurde zwei AfD-Politikern der Waffenschein entzogen. Das Bundesverwaltungsgericht hat geurteilt, ob das rechtens war. 25.11.2026 | 1:41 min

Mitglieder einer politischen Vereinigung dürfen auch dann ihre Waffenerlaubnis behalten, wenn die Vereinigung vom Verfassungsschutz als extremistischer "Verdachtsfall" eingestuft wird. Das hat heute das Bundesverwaltungsgericht entschieden.

Diese Klarstellung ist insbesondere für Sportschützen und Jäger mit AfD-Parteibuch relevant. Denn die Mehrheit der AfD-Landesverbände und auch die Bundespartei gelten derzeit lediglich als extremistischer "Verdachtsfall" und nicht als "gesichert" rechtsextrem.

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Worum ging es in dem Verfahren?

Hintergrund der Entscheidung sind die Klagen zweier bayerischer AfD-Mitglieder. Ihnen hatten die bayerischen Waffenbehörden jeweils die Waffenerlaubnis entzogen, maßgeblich weil sie Anhänger der inzwischen aufgelösten AfD-Jugendorganisation "Junge Alternative" waren. Zum Zeitpunkt der Entziehung galt die "Junge Alternative" als rechtsextremistischer Verdachtsfall.

Die Kläger zogen gegen den Waffenentzug vor Gericht mit dem Argument, dass dieser bloße Verdacht einer verfassungsfeindlichen Bestrebung der "Jungen Alternative" nicht ausreiche.

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Wann kann eine Waffenerlaubnis entzogen werden?

Wer in Deutschland bestimmte Waffen wie Pistolen oder Revolver führen will, bedarf einer Waffenerlaubnis. Eine solche erhält nur, wer sich als "zuverlässig" erweist. An einer waffenrechtlichen Zuverlässigkeit kann es zum Beispiel dann fehlen, wenn man mit Waffen oder Munition unsachgemäß umgeht, wenn man diese unbefugten Personen überlässt oder durch Straftaten auffällig geworden ist. Unabhängig von eigenen Verfehlungen gilt in der Regel auch als unzuverlässig, wer Mitglied einer Vereinigung ist, die verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgt.

Bei der Beurteilung solcher verfassungsfeindlichen Bestrebungen orientieren sich Waffenbehörden oft an den Einstufungen des Verfassungsschutzes, wie der Rechtswissenschaftler Prof. Markus Eisenbarth im Interview mit ZDFheute erklärt. Doch welche dieser Einstufungen rechtfertigen einen Entzug der Waffenerlaubnis? Das war bislang unklar.

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Was hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden?

Das Bundesverwaltungsgericht - und damit das höchste deutsche Verwaltungsgericht - hat nun entschieden, dass die Einstufung einer politischen Vereinigung als rechtsextremer "Verdachtsfall" nicht ausreicht, um deren Mitgliedern eine Waffenerlaubnis zu entziehen. Vielmehr muss für die Waffenbehörde sicher feststehen, dass die betreffende Vereinigung verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgt. Den beiden AfD-Mitgliedern aus Bayern hätte die Waffenerlaubnis also nicht entzogen werden dürfen.

Das Urteil schafft Rechtssicherheit für die Waffenbehörden: Deren Gefahrenvorsorge bleibt insoweit an den Nachweis der Verfassungsfeindlichkeit einer Vereinigung gebunden „ Markus Eisenbarth, Prof. für Waffenrecht, Hochschule des Bundes Kehl

Die Voraussetzungen, unter denen eine waffenrechtliche Unzuverlässigkeit allein wegen der Zugehörigkeit zu einer Partei vermutet werden darf, um Gefahren für die Allgemeinheit zu verhindern, sind also hoch.

Das Gericht stellt außerdem klar: Die Waffenbehörden sind an die Einstufungen des Verfassungsschutzes nicht gebunden. Sie können diese aber als Indiz heranziehen und die Untersuchungsergebnisse der Verfassungsschutzbehörden nutzen, um sich eine eigene Überzeugung zu den verfassungsfeindlichen Bestrebungen einer Partei zu bilden.

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Was bedeutet das Urteil für die AfD?

In dem Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ging es zunächst nur um die damalige Jugendorganisation der AfD. Die Entscheidung hat aber für die gesamte Partei Bedeutung. Denn viele Landesverbände der AfD und auch die Bundespartei gelten derzeit nur als extremistischer Verdachtsfall. Diese Einstufung kann sich aber ändern.

So befasst sich derzeit das Verwaltungsgericht Köln mit der Frage, ob der Verfassungsschutz die Bundes-AfD als "gesichert" rechtsextrem beurteilen darf.

Eine solche Hochstufung würde zwar nicht zwingend dazu führen, dass sämtliche AfD-Mitglieder ihre Waffenerlaubnis verlieren - Indizwirkung hätte sie aber allemal. Insbesondere für Sportschützen und Jäger könnte die Parteimitgliedschaft daher in Zukunft gravierende Konsequenzen haben. In Bundesländern wie Sachsen-Anhalt, in denen der AfD-Landesverband als "gesichert" extremistisch eingestuft ist, entzogen die Behörden AfD-Mitgliedern bereits vielfach die Waffenerlaubnis. Dass das dort rechtmäßig sein kann, bestätigte im August das Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt.

Anna-Katharina König und Samuel Kirsch arbeiten in der ZDF-Redaktion Recht und Justiz.