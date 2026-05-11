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die Gen Z geht wieder auf die Straße - diesmal mit großen Polizeiaufgeboten und der Frage, ob die Proteste friedlich bleiben. Währenddessen nähern sich Großbritannien und die EU nach der Brexit-Entfremdung wieder an. Und in Polen sind russische Flugobjekte abgestürzt: Warschau spricht von einer gezielten Provokation.

Zweite Protest-Runde der Gen Z

Das ist passiert: In mehreren Städten im Land sind wieder junge Menschen auf die Straße gegangen. Zu den Aktionen haben unterschiedliche Gruppen aufgerufen, darunter die Bundesschülerkonferenz und "Gen Z regelt". Bei der ersten Protestwelle Ende Oktober hatten zunächst Zehntausende friedlich demonstriert, später kam es unter anderem in Frankfurt am Main zu Krawallen.

Das wird erwartet: Das Bundeskriminalamt hat nach eigenen Angaben vorerst keine konkreten Hinweise auf mögliche Krawalle. Die bekannten Versammlungsanzeigen ließen "keine Rückschlüsse auf eine grundsätzlich unfriedliche Versammlungslage" zu. Um Krawalle zu verhindern, wird auch einiges aufgefahren: In Berlin beteiligten sich laut Polizei zuletzt rund 2.000 Menschen an einer Demonstration am Alexanderplatz, die Polizei war mit rund 1.600 Einsatzkräften vor Ort. Am Nachmittag ist am Brandenburger Tor eine Demonstration der Bundesschülerkonferenz mit bis zu 5.000 Teilnehmenden geplant.

Das sagen die Organisatoren: Die Bundesschülerkonferenz will nach eigenen Angaben konkrete Verbesserungen im Schulalltag erreichen, vom besseren Unterricht bis zu sanierten Toiletten. Isabell Seltenreich von der Bundesschülerkonferenz sagte bei "Volle Kanne": "Uns treibt vor allem die Chancenungleichheit und die Bildungsungerechtigkeit auf die Straße." Man habe sich von "Gen Z regelt" distanziert, wegen der undurchsichtigen Organisationsstrukturen.

Volle Kanne, 20.11.2026, 09:00 Uhr 20.11.2026 | 6:38 min

Das sagt ein Konfliktforscher: "Die Ausschreitungen haben der Bewegung enorm geschadet", meint Andreas Zick von der Universität Bielefeld im Interview mit ZDFheute. Die Bilder überlagerten die eigentlichen Forderungen - und es werde für die Bewegung schwieriger, junge Menschen zu mobilisieren: "Viele junge Menschen werden sich zweimal überlegen, ob sie erneut demonstrieren." Die Organisatoren pauschal verantwortlich zu machen, wäre laut Zick aber falsch.

Großbritannien und EU: Annäherung nach dem Brexit

Das ist passiert: Knapp sieben Jahre nach dem Brexit wollen die EU und Großbritannien in bestimmten Bereichen wieder enger zusammenarbeiten. Bei den Gesprächen zwischen Premier Andy Burnham, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Antonio Costa ging es neben Verteidigung, Sicherheit und Migration auch um Lebensmittel und Klima.

Das sind die Details: Viele Briten halten den EU-Austritt inzwischen für einen Fehler, Burnham strebt für neuen wirtschaftlichen Aufschwung eine engere Zusammenarbeit an. Künftig dürfen sich jährlich 100.000 junge EU-Bürger und ebenso viele Briten unkompliziert für begrenzte Zeit in der jeweils anderen Region aufhalten, etwa zum Arbeiten oder zur Weiterbildung. Ab März 2028 sollen viele Tier- und Pflanzenprodukte ohne Zertifikate und Kontrollen gehandelt werden können. Und die Emissionshandelssysteme beider Seiten sollen verknüpft werden.

Das sagt unser Korrespondent: Andreas Stamm aus unserem ZDF-Studio Brüssel sieht beide Seiten durch Trump, Xi und Putin stärker aufeinander angewiesen als je zuvor, sicherheitspolitisch und wirtschaftlich, wobei vor allem London Brüssel brauche. Der EU käme zudem ein großer Nettozahler für die leere Haushaltskasse gerade recht. Burnham erkläre den Brexit zum Fehler und könne sich sogar einen Wiedereintrittsversuch vorstellen. Stamms Fazit: Annäherung in vielen kleinen Schritten ja, ein Wiedereintritt erst einmal nein. Dafür gebe es "zu viele Hürden und Streitpotenzial".

Neue Beziehungen nach Brexit: Großbritannien und EU wollen wieder näher zusammenrücken

heute in Europa, 19.11.2026, 16:00 Uhr 19.11.2026 | 2:09 min

Russische Flugobjekte in Polen abgestürzt

Das ist passiert: Drei russische Flugobjekte sind während eines Luftangriffs auf die Ukraine in den polnischen Luftraum eingedrungen und abgestürzt. Polens Regierungschef Donald Tusk spricht von einer gezielten Provokation - und sieht einen Zusammenhang zu einem zeitgleich stattfindenden Militärmanöver zur Unterstützung der Ukraine.

Das sind die Details: Nach polnischen Angaben handelt es sich bei zwei der Flugobjekte wahrscheinlich um Marschflugkörper, bei einem weiteren um eine Drohne. Trümmer wurden an mehreren Orten nahe der ukrainischen Grenze gefunden. Verletzt wurde niemand. Die polnische Luftwaffe ließ Kampfjets aufsteigen, ein Krisenstab trat zusammen.

Das ist der Hintergrund: In Polen findet erstmals ein Militärmanöver der sogenannten Koalition der Willigen statt. Rund 2.800 Soldaten aus elf Ländern üben, wie nach einem möglichen Ende des Ukraine-Kriegs ein dauerhafter Frieden gesichert werden könnte. Die Übung wird von Großbritannien und Frankreich geleitet und soll noch bis zum 22. November dauern.

Polnischer Verteidigungsminister: Offenbar russischer Marschflugkörper in Polen abgestürzt

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