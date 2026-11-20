Nach den jüngsten Technik-Ausfällen tritt der Nationale Cyberchef der USA zurück. Zuletzt kam es zu Störungen bei Microsoft, der US-Flugsicherung und dem Geheimdienst NSA.

Trumps Cyberchef tritt nach IT-Chaos in den USA zurück

Nach den jüngsten Technik-Pannen hatte die Trump-Regierung versichert, dass US-Bürger und ihre Systeme sicher seien. Quelle: dpa

Nach einer Reihe technischer Pannen in den USA scheidet der Nationale Cyber-Direktor des Weißen Hauses, Sean Cairncross, aus seinem Amt aus. Dies teilte ein Regierungsvertreter am Donnerstag (Ortszeit) mit. Präsident Donald Trump habe die Entlassung voll und ganz unterstützt, da Cairncross nicht über die erforderlichen Qualifikationen für diese Aufgabe verfügt habe, berichtete die Nachrichtenagentur AFP.

Seine Nachfolgerin soll Kirsten Davies werden, wie unter anderem Außenminister Marco Rubio auf der Plattform X erklärte. Bisher war sie für die Cybersicherheit im Verteidigungsministerium zuständig.

Rubios X-Post Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Eine massive Störung beim US-Softwarekonzern Microsoft hatte weltweit Dienste wie Outlook oder Teams lahmgelegt. 13.11.2026 | 2:40 min

Rücktritt vor Machtwechsel im Kongress

Es ist der jüngste Abgang in der Trump-Regierung nach den Verlusten der Republikaner bei den Zwischenwahlen.

Nach Informationen des Portals "Axios" wollte Cairncross keine weiteren zwei Jahre im Amt bleiben. Mit seinem Rückzug wolle er dem Weißen Haus genügend Zeit geben, einen Nachfolger durch den Senat bestätigen zu lassen, bevor die Demokraten im Januar die Kontrolle über den Kongress übernehmen.

Nach tausenden abgesagten Flügen durften in den USA wieder Flugzeuge starten. Die Behörden sprachen von einer Vorsichtsmaßnahme nach Problemen im Flugkontrollsystem. 14.11.2026 | 1:14 min

Cairncross wurde von Trump nominiert und im August 2025 vom Senat bestätigt. Als Nationaler Cyber-Direktor beriet Cairncross den Präsidenten in Fragen der Cybersicherheits- und Datenschutzpolitik.

Ausfälle bei Microsoft, Flugaufsicht und Geheimdienst

Zuletzt war es in den USA zu einer Häufung technischer Ausfälle gekommen. Wiederholte Störungen bei der Flugsicherung führten zur Streichung Tausender Flüge. Auch mobiles Bezahlen war zeitweise eingeschränkt.

Stundenlang funktionierten Microsoft-Dienste nicht, zahlreiche Unternehmen und Privatpersonen waren betroffen. Die Hintergünde und Folgen analysierte ZDFheute live. 13.11.2026 | 13:33 min

In der vergangenen Woche waren zudem Dienste von Microsoft wie das E-Mail-Programm Outlook weltweit zeitweise gestört. Betroffen waren Unternehmen, Behörden und vermutlich Millionen Privatnutzer. Am Dienstag fiel außerdem ein streng vertrauliches Kommunikationsnetz des US-Geheimdienstes NSA aus, wie die Behörde mitteilte.

Führende US-Regierungsvertreter betonten wiederholt, dass die Vorfälle nicht zusammenhingen und keine Cyberangriffe dahintersteckten.

Was tun gegen die IT-Ausfälle? "Wir brauchen mehr Dezentralität", sagt der IT-Sicherheitsexperte Atug. 14.11.2026 | 3:26 min

Quelle: dpa, AFP, Reuters