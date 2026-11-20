Häufung technischer Probleme:Trumps Cyberchef tritt nach IT-Chaos in den USA zurück
Nach den jüngsten Technik-Ausfällen tritt der Nationale Cyberchef der USA zurück. Zuletzt kam es zu Störungen bei Microsoft, der US-Flugsicherung und dem Geheimdienst NSA.
Nach einer Reihe technischer Pannen in den USA scheidet der Nationale Cyber-Direktor des Weißen Hauses, Sean Cairncross, aus seinem Amt aus. Dies teilte ein Regierungsvertreter am Donnerstag (Ortszeit) mit. Präsident Donald Trump habe die Entlassung voll und ganz unterstützt, da Cairncross nicht über die erforderlichen Qualifikationen für diese Aufgabe verfügt habe, berichtete die Nachrichtenagentur AFP.
Seine Nachfolgerin soll Kirsten Davies werden, wie unter anderem Außenminister Marco Rubio auf der Plattform X erklärte. Bisher war sie für die Cybersicherheit im Verteidigungsministerium zuständig.
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Rücktritt vor Machtwechsel im Kongress
Es ist der jüngste Abgang in der Trump-Regierung nach den Verlusten der Republikaner bei den Zwischenwahlen.
Nach Informationen des Portals "Axios" wollte Cairncross keine weiteren zwei Jahre im Amt bleiben. Mit seinem Rückzug wolle er dem Weißen Haus genügend Zeit geben, einen Nachfolger durch den Senat bestätigen zu lassen, bevor die Demokraten im Januar die Kontrolle über den Kongress übernehmen.
Cairncross wurde von Trump nominiert und im August 2025 vom Senat bestätigt. Als Nationaler Cyber-Direktor beriet Cairncross den Präsidenten in Fragen der Cybersicherheits- und Datenschutzpolitik.
Ausfälle bei Microsoft, Flugaufsicht und Geheimdienst
Zuletzt war es in den USA zu einer Häufung technischer Ausfälle gekommen. Wiederholte Störungen bei der Flugsicherung führten zur Streichung Tausender Flüge. Auch mobiles Bezahlen war zeitweise eingeschränkt.
In der vergangenen Woche waren zudem Dienste von Microsoft wie das E-Mail-Programm Outlook weltweit zeitweise gestört. Betroffen waren Unternehmen, Behörden und vermutlich Millionen Privatnutzer. Am Dienstag fiel außerdem ein streng vertrauliches Kommunikationsnetz des US-Geheimdienstes NSA aus, wie die Behörde mitteilte.
Führende US-Regierungsvertreter betonten wiederholt, dass die Vorfälle nicht zusammenhingen und keine Cyberangriffe dahintersteckten.
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