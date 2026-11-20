Sieben Jahre nach dem Brexit wollen beide Seiten in bestimmten Bereichen wieder enger kooperieren - von Freizügigkeit bis Emissionshandel. Die Beschlüsse im Überblick.

Viele Briten halten den EU-Austritt inzwischen für einen Fehler. Für neuen wirtschaftlichen Aufschwung strebt Premier Burnham deshalb eine engere Zusammenarbeit mit der EU an. 19.11.2026 | 2:09 min

Die EU will Großbritannien knapp sieben Jahre nach dem Brexit unter Bedingungen eine weitgehende Wiederannäherung ermöglichen. Bei den Gesprächen zwischen dem britischen Premierminister Andy Burnham, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Antonio Costa ging es neben Verteidigung, Sicherheit und Migration auch um Lebensmittel und Klima.





Junge Menschen sollen mehr Freizügigkeit bekommen.

Kontrollen im Lebensmittelhandel werden abgebaut.

Emissionshandel soll verknüpft werden. Das soll sich laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur ändern:

Junge Menschen: Mehr Freizügigkeit

Junge Menschen sollen begrenzte Freizügigkeit bekommen. Die Umsetzung soll aber erst erfolgen, nachdem eine noch ausstehende Einigung über die Angleichung von Regeln für Studiengebühren erzielt wurde.

Derzeit werden junge Studierende aus der EU in Großbritannien deutlich stärker zur Kasse gebeten als einheimische Studierende. Seit Großbritanniens Austritt aus der EU sei die Zahl der Studierenden, die auf der jeweils anderen Seite studieren, zurückgegangen. Insbesondere die der EU-Studierenden im Vereinigten Königreich, sagte ein EU-Diplomat zur Erklärung. Dies beeinträchtige die Beziehungen. Man wolle die Verhandlungen innerhalb der nächsten sechs Monate abschließen.

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Die Spitzenpolitiker haben sich nun zum Gipfel aber auf andere Erleichterungen für junge Menschen geeinigt. Jedes Jahr dürfen sich künftig 100.000 junge Menschen aus der EU und die gleiche Zahl an Briten unkompliziert für begrenzte Zeit in der jeweils anderen Region aufhalten - etwa zum Arbeiten und zur Weiterbildung. Bislang ist das durch die Visavorgaben teils mit enormen finanziellen Hürden verbunden.

Lebensmittel: Weniger Kontrollen

Ab März 2028 sollen zudem viele Tier- und Pflanzenprodukte ohne Zertifikate und Kontrollen gehandelt werden können. Das ist eine wichtige Vereinfachung im Handel mit Lebensmitteln.

Dafür verpflichtet sich Großbritannien zur Einhaltung europäischer Standards - was wiederum Londons Möglichkeiten zu Handelsabkommen mit anderen Staaten wie den USA einschränkt.

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Klimaschutz: Engere Verknüpfung von EU und Großbritannien

Die beiden Seiten wollen zudem ihre Emissionshandelssysteme miteinander verknüpfen. Dies soll sowohl den Klimabemühungen als auch der Wettbewerbsfähigkeit Rechnung tragen. Der Emissionshandel ist ein zentrales Klimaschutzinstrument.

Dabei müssen Firmen Rechte zum Ausstoß klimaschädlicher Gase wie Kohlenstoffdioxid nachweisen. Nach Bedarf können sie damit handeln, was in energieintensiven Branchen als Anreiz dienen soll, Treibhausgase einzusparen.

Quelle: dpa, Reuters