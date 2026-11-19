Das Brüsseler Gipfeltreffen von Briten und Europäern könnte den Brexit ein Stück weit wieder zurückdrehen. Aber schon kleine Schritte der Annäherung kosten lange Diskussionen.

Viele Briten halten den EU-Austritt inzwischen für einen Fehler. Für neuen wirtschaftlichen Aufschwung strebt Premier Burnham deshalb eine engere Zusammenarbeit mit der EU an. 19.11.2026 | 2:09 min

Den Brexit zu kritisieren und sich der EU anzunähern, galt lange als politisches Gift in der Politik Großbritanniens. Doch Premierminister Andy Burnham ficht das nicht an. Er sagt jetzt: "Wir haben durch den Brexit mehr verloren, als wir in den vergangenen zehn Jahren gewonnen haben."

Die Brexit-Fraktion hat der neue Euro-Sound in Westminster kalt erwischt. Eilig formiert sich gerade eine Gegenkampagne. Doch Burnham hat den Ton gesetzt: Britische Haushalte leiden, weil der Brexit die Wirtschaft behindere.

Fast eine Million 16- bis 24-Jährige sind in Großbritannien nicht in schulischer oder beruflicher Ausbildung. Ein Report schlägt jetzt grundlegende Reformen im Bildungssystem vor. 18.11.2026 | 2:07 min

Gemeinsame Interessen

Burnham scheint deshalb ein langfristiges Ziel zu verfolgen: Den Wiedereintritt des Vereinigten Königreichs in die EU. Nicht von heute auf morgen - aber Schritt für Schritt.

Das Ganze folgt dieser Abwägung: Briten und Europäer haben gemeinsame Gegner, militärisch Russland und wirtschaftlich China. Außerdem können Briten und Europäer seit Donald Trump nicht mehr voll auf den Schutz und die wirtschaftliche Partnerschaft der USA vertrauen.

Der Brexit war der erste Dominostein, der in einer weltweiten Entwicklung hin zu mehr Isolationismus und Protektionismus fiel. Genau das haben sich unsere Feinde gewünscht. Russland wollte eine Spaltung innerhalb der Nato – und ein schwächeres Europa, das seinen Plänen in Bezug auf die Ukraine weniger entgegenzusetzen hat. „ Andy Burnham, Premier Großbritanniens

"Man möchte zeigen, dass man nicht nur mitreden will, sondern auch liefern kann", so ZDF-Korrespondentin Andrea Maurer zum Ukraine-Gipfel in Berlin. 19.11.2026 | 2:19 min

Die Briten stehen ohne die Europäer zwischen allen Stühlen und Mächten. Burnham meint: Die Briten seien vor allem wirtschaftlich schwächer, wenn sie sich nicht der EU annäherten.

Er will mehr Wachstum und Arbeit vor allem in deindustrialisierten Landstrichen. Und die meisten EU-Staaten wollen das Vereinigte Königreich schon allein wegen seiner militärischen Fähigkeiten enger an die EU binden.

Lange Zollverfahren belasten Lebensmittelhandel

Wenn Burnham in Brüssel am Freitag EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen trifft, geht es konkret um fünf Themen: ein Abkommen über gemeinsamen Emissionshandel, ein Abkommen über Lebensmittelhandel, ein Jugendmobilitätsabkommen und ferner die Frage, ob die Briten bei "Made in Europe" teilhaben dürfen und wie die künftige Verteidigungszusammenarbeit aussieht.

Mit "Made in Europe" will die EU ihre Industrie stärken und Jobs sichern. In Großbritannien wächst die Sorge vor Nachteilen für Unternehmen. Das Thema belastet die Beziehungen zur EU. 09.10.2026 | 1:55 min

Von einem Abkommen über Lebensmittelhandel würden konkret Unternehmen auf beiden Seiten profitieren: Schokolade, Düngemittel, Fleisch und Käse. Betriebe klagen seit Jahren über teure und langwierige Zollverfahren, die den Handel einschränken. Hier geht’s um Jobs und Umsatz auf beiden Seiten.

Arbeit und Studium für junge Menschen in UK erleichtern

Das Jugendmobilitätsabkommen soll es bis zu 100.000 jungen Leuten zwischen 18 und 30 Jahren einfacher ermöglichen, in Großbritannien oder der EU zu arbeiten, zu studieren, Zeit zu verbringen. Einzelheiten gilt es zu klären - die Umsetzung wird möglicherweise noch ein paar Jahre dauern.

Auch, weil das Thema vielen Briten nicht behagt: Groß die Sorge vor zu viel Einwanderung - so berichtet es die Presse immer wieder. Doch YouGov-Umfragen zeigen nun ein anderes Bild: Fast zwei Drittel der Briten hätten nichts gegen Freizügigkeit mit der EU, ein überraschendes Ergebnis.

Als Reaktion auf das Treffen von Xi, Putin und Trump in Shenzhen empfängt Kanzler Merz Präsident Selenskyj und weitere Verbündete in Berlin. Was sind die Ergebnisse? ZDFheute live ordnet ein. 19.11.2026 | 76:49 min

EU-Beitritt Großbritanniens unwahrscheinlich

Ein Wiedereintritt der Briten in die EU ist trotz neuer Euphorie unter EU-Anhängern in weiter Ferne. Eine ZDF-Umfrage im englischen Rotherham, wo sie 2016 für den Brexit stimmten, zeigt die Stimmung: "Ich will nicht wieder rein, ich hab nichts gegen Europa, aber wir haben uns rausgewählt", sagt ein Brite. "Wir haben uns falsch entschieden, aber so ist es halt", sagt ein anderer. Noch immer ist das Land gespalten, ein Referendum nicht in Sicht.

Doch die Annäherung in kleinen Schritten - von Keir Starmer gestartet, von Andy Burnham nun weiterverfolgt - folgt in weltpolitisch höchst unsicheren Zeiten einer einfachen Logik: Gemeinsam sind wir stärker.

Wolf-Christian Ulrich ist ZDF-Korrespondent in London für das Vereinigte Königreich und Irland.