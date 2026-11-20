Bei einer Hinrichtung mit der Giftspritze in Texas hat es erneut Probleme gegeben. Der Verurteilte Reinaldo Dennes klagte über Schmerzen bei der lange andauernden Prozedur.

Erneut Probleme bei Hinrichtung mit Giftspritze in den USA. (Symbolbild) Quelle: dpa / Paul Buck

In den USA hat es erneut Probleme bei einer Hinrichtung mit der Giftspritze gegeben. Gefängnismitarbeiter hatten Schwierigkeiten, geeignete Venen für die beiden Infusionsnadeln zu finden, über die das tödliche Medikament verabreicht werden sollte.

Während der Verabreichung der Giftspritze stöhnte der Verurteilte Reinaldo Dennes wiederholt vor Schmerzen. Die Hinrichtung des 70-jährigen Mannes in Texas dauerte mehr als eine Stunde.

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Verurteilter in Texas klagte während Hinrichtung über Schmerzen

Die Gefängnisbehörden erklärten, alle vorgeschriebenen Abläufe seien ordnungsgemäß eingehalten worden. Der Mann wurde um 19:08 Uhr Ortszeit im Gefängnis von Huntsville für tot erklärt.

Er war wegen der Ermordung eines Juweliers im Jahr 1996 bei einem Diamantenraub im Wert von 3,6 Millionen Dollar zum Tode verurteilt worden.

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USA: 39 Hinrichtungen in diesem Jahr

Einem Bericht des "Houston Chronicle" zufolge war die Hinrichtung die letzte staatlich genehmigte Vollstreckung einer Todesstrafe durch die Giftspritze unter dem scheidenden Gouverneur Greg Abbott. Der Republikaner hatte Anfang November die Wahlen verloren und wird im Januar sein Amt an die Demokratin Gina Hinojosa übergeben. Sie hatte sich in der Vergangenheit gegen die Todesstrafe ausgesprochen, als Gouverneurin wolle sie jedoch, dass jeder Fall individuell geprüft werde.

Es war die neunte Hinrichtung in Texas in diesem Jahr. Am selben Tag war in Florida bereits ein 71-jähriger Mann hingerichtet worden. Dort wurde mit 20 Vollstreckungen ein neuer Jahresrekord erreicht. Insgesamt stieg die Zahl der Hinrichtungen in den Vereinigten Staaten in diesem Jahr damit auf 39.

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Christa Pike: Gescheiterte Hinrichtung löst Debatte aus

In den USA hat die Debatte über die Todesstrafe zuletzt wieder an Aufmerksamkeit gewonnen. Anlass war unter anderem der gescheiterte Hinrichtungsversuch an der zum Tode verurteilten Mörderin Christa Pike im Bundesstaat Tennessee im September. Sie hatte die Verabreichung zweier Giftspritzen überlebt, kam auf die Intensivstation und klagte anschließend über schwere Schmerzen und erlitt Folgeschäden.

Auch in Kalifornien ist die Todesstrafe derzeit wieder Thema. Der scheidende Gouverneur und potenzielle Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Gavin Newsom, hat Anfang November alle derzeit in seinem Bundesstaat verhängten 548 Todesurteile in lebenslange Haftstrafen umgewandelt.

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Er habe damit sein verfassungsmäßiges Gnadenrecht ausgeübt, ließ Newsom wissen. In Kalifornien ist allerdings seit 20 Jahren keine Todesstrafe mehr vollstreckt worden, die Entscheidung hatte vor allem symbolischen Charakter.

Quelle: AP, KNA