Gescheiterte Hinrichtung: Christa Pike berichtet von Schmerzen

Gescheiterte Hinrichtung in den USA:Pike: "Keinen Moment, an dem ich nicht unter Schmerzen leide"
Der verurteilten Mörderin wurden zwei Giftspritzen verabreicht, doch ihre Hinrichtung scheiterte. Nun äußert sich Christa Pike erstmals selbst und erzählt von starken Schmerzen.
Erstmals seit der gescheiterten Hinrichtung in den USA hat sich die Gefängnisinsassin Christa Pike in einem Statement direkt geäußert. Sie berichtet darin von Schmerzen. "Seit dieser Nacht gibt es keinen Moment, an dem ich nicht unter Schmerzen leide", hieß es in der von ihren Anwälten verbreiteten Stellungnahme.
Die wegen Mordes verurteilte Pike sollte Ende September im US-Bundesstaat Tennessee hingerichtet werden. Sie überlebte. Nach Angaben des Death Penalty Information Center ist in den USA kein vergleichbarer Fall aus der jüngeren Geschichte bekannt, in dem die Hinrichtungsmedikamente verabreicht wurden und der oder die Verurteilte weiterlebte. Pike wachte Tage später in einem Krankenhaus wieder auf.
Pike: Hatte Frieden mit Hinrichtung gemacht
Pike schilderte in dem Statement, dass sie beim Betreten der Hinrichtungskammer Ende September ihren Frieden damit gemacht habe. Tage später sei sie dann alleine und verwirrt in einem Krankenhaus aufgewacht.
Der Schmerz sei nicht nur körperlich. "Er sitzt auch in meinem Kopf und in meiner Seele." Auch habe sie immer noch Schwierigkeiten, zu sprechen.
Pike war 1996 für den Mord an der damals 19-jährigen Colleen Slemmer zum Tode verurteilt worden. Sie selbst war zur Tatzeit 18 Jahre alt. Slemmer war 1995 in einem abgelegenen Gebiet nahe Knoxville über längere Zeit gefoltert und schließlich getötet worden.
Auf Krankenstation im Gefängnis isoliert
Pike schilderte weiter, dass sie nun größtenteils auf einer Krankenstation des Gefängnisses isoliert sei. "Ich habe 28 Jahre in Einzelhaft verbracht, und vieles von dem, was ich heute erlebe, ist eine Wiederholung dieser Situation." Sie versuche, einen Sinn in dem zu finden, was ihr widerfahren sei.
In den USA wird seit der fehlgeschlagenen Hinrichtung wieder intensiv über die Todesstrafe diskutiert. Im vergangenen Jahr waren 47 Menschen hingerichtet worden - die höchste Zahl seit 2009.
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