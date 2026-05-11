Update am Abend: Pflege in Not, USA im Iran-Krieg

Update am Abend:Pflege in Not, Sorge vor Endlos-Krieg, Wadephul in Afrika
von Annika Heffter
Guten Abend,
Alarmstufe Rot bei den Pflegekassen: "In wenigen Monaten ist das Geld alle", sagt der Vorstandsvorsitzende des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenversicherung, Oliver Blatt. Die Politik müsse unbedingt handeln.
Die USA haben Iran wieder angegriffen, Gegenangriffe folgten unmittelbar. Damit flammt auch die Diskussion wieder auf, was das Land damit bezweckt und wie lange der Krieg noch andauern könnte.
Und: Außenminister Wadephul besucht Tunesien und Algerien, um über die Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft und Sicherheitspolitik zu sprechen.
Hier das Wichtigste des Tages für Sie in Kürze.
Pflegeversicherung vor akuter Finanzierungsnot
- Das ist passiert: Schätzungsweise 500 Millionen Euro fehlen der Pflegeversicherung laut dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) bis Jahresende. Die Ausgaben stiegen fast dreimal stärker als die Einnahmen. Demnach werde es wohl ab Oktober umgehend einen weiteren Bundeszuschuss brauchen, um alle Pflegeleistungen weiter finanzieren zu können.
- Das sind die Zahlen und Hintergründe: In diesem Jahr macht die Pflegeversicherung laut GKV-Spitzenverband ein Gesamtdefizit von 4,4 Milliarden Euro - wenn man das Notdarlehen des Bundes von 3,2 Milliarden Euro mit einrechnet. Im nächsten Jahr werde die Lücke sogar zehn Milliarden Euro betragen. Der GKV-Spitzenverband vertritt die Interessen von knapp 75 Millionen Versicherten.
- Das sagt unser Hauptstadtkorrespondent: Der neue Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) steht vor einer Mammutaufgabe, ordnet ZDF-Hauptstadtkorrespondent Johannes Lieber ein. Eine einfache Lösung, um Beiträge bei der Pflege für die meisten Menschen stabil zu halten, gebe es nicht. Bisher hat sich Linnemann nur gegen Rentenkürzungen für Menschen, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen, ausgesprochen. "Damit hat Linnemann zwar Applaus geerntet, aber noch kein Geld gespart", schreibt Lieber.
Hier die ausführliche Analyse von meinem Kollegen:
Erneut Angriffe zwischen Iran und USA
- Das ist passiert: Die USA haben wieder Ziele in Iran angegriffen - erstmals seit Ende Juli. Laut US-Angaben handelte es sich bei den Zielen um Raketenwerfer der iranischen Revolutionsgarden auf der Insel Larak, die Raketen mit Seeminen in die Straße von Hormus abfeuern sollten. Iran reagierte mit Gegenangriffen auf zwei Stützpunkte des US-Militärs in Jordanien.
- Das sind die Details: Die Insel Larak liegt nahe der Straße von Hormus, um deren Kontrolle die USA und Iran seit Monaten ringen. Nach iranischen Angaben wurden bei dem US-Angriff auf die Insel zwei Menschen getötet und weitere verletzt. Über die Folgen des iranischen Gegenangriffs gibt es unterschiedliche Angaben. Iran spricht von "schweren Schäden" durch Angriffe auf technische Infrastruktur, Wartungseinrichtungen und feindliche Kampfjet-Stellungen. Jordanien und die USA berichten dagegen, alle Raketen seien abgefangen worden.
- Das sagt ein Politik-Experte: US-Präsident Donald Trump hatte im Wahlkampf versprochen, anders als seine Vorgänger keine endlosen Kriege führen zu wollen. Nun drohe ihm das gleiche Schicksal, sagt Politikwissenschaftler Stephan Bierling: "Aus Hybris, aus Hochmut, aus Abenteurertum, aus Selbstglorifizierung einen endlosen Krieg mit dem Iran zu beginnen."
Weitere Einschätzungen des Experten Stephan Bierling bei ZDFheute live:
Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.
Außenminister Wadephul besucht Tunesien und Algerien
- Das ist passiert: Bundesaußenminister Johann Wadephul ist in Tunesien und Algerien zu Besuch. Heute sprach er in der tunesischen Hauptstadt mit seinem Amtskollegen sowie mit Vertretern deutscher Unternehmen im Land und tunesischer Start-ups. In Algerien sind Gespräche mit dem dortigen Außenminister und Wirtschaftsvertretern geplant.
- Das ist der Hintergrund: "Mit Tunesien und Algerien teilen wir zentrale wirtschaftliche und sicherheitspolitische Anliegen", sagte Wadephul am Morgen kurz vor seiner Abreise. Gute Lieferbeziehungen zu Tunesien seien vor allem für die Autoindustrie wichtig. Algerien wird unter anderem als Energiepartner immer wichtiger.
- Das sagt der Geschäftsführer der AHK Algerien: Für deutsche Unternehmen wird Algerien nach Einschätzung der Deutsch-Algerischen Industrie- und Handelskammer immer relevanter. Geschäftsführer Oliver Blank sagt, das Land biete nicht nur umfangreiche Energie- und Rohstoffvorkommen, sondern auch eine junge, gut ausgebildete Bevölkerung, eine vergleichsweise gut ausgebaute Infrastruktur und die Nähe zu Europa.
Meine Kollegin Anne Arend hat sich mit Wadephuls Reise nach Nordafrika genauer beschäftigt und neben Oliver Blank noch mit weiteren Menschen vor Ort gesprochen:
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Das sollten Sie sich mal anschauen
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Ein Lichtblick
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Streaming-Tipps für den Abend
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Rezept des Tages: Auberginen-Röllchen mit Walnussfüllung
Badridschani ist eine georgische Spezialität. Auberginenröllchen werden hierfür von Fernsehkoch Mario Kotaska mit einer cremigen Walnusspaste gefüllt. Dazu gibt es einen leichten Couscous-Salat.
Das Rezept gibt es hier zum Download.
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