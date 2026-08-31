Wadephul zu Islands Nein: "Wäre große Chance gewesen"

Außenminister Wadephul hat sein Bedauern über Islands Entscheidung gegen EU-Beitrittsgespräche ausgedrückt. Die EU müsse sehen, wie sie attraktiver für die Nordländer werden könne.

Außenminister Wadephul bedauert, dass sich Islands Bevölkerung gegen Gespräche über einen EU-Beitritt entschieden hat. Man müsse nun überlegen, wie die EU attraktiver werden könnte, sagte er. 31.08.2026 | 1:04 min

Außenminister Johann Wadephul hat sein Bedauern über die Entscheidung der Bevölkerung Islands gegen Gespräche über einen EU-Beitritt ihres Landes geäußert. "Das wäre eine große Chance gewesen, gemeinsam stärker zu werden", sagte der CDU-Politiker am Morgen vor seinem Abflug nach Tunesien. "Für die Europäische Union bedeutet das, wir müssen darüber nachdenken, wie wir attraktiver werden können."

Island lehnt Gespräche für EU-Beitritt ab

Die Einwohnerinnen und Einwohner Islands hatten am Wochenende mehrheitlich gegen eine Wiederaufnahme der Gespräche über einen EU-Beitritt ihres Landes gestimmt. Das Ergebnis des Referendums fiel knapp aus, wie die Auszählung ergab.

Beim Referendum in Island über die Wiederaufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen haben die Gegner eine Mehrheit erreicht. Rund 273.000 Menschen waren wahlberechtigt. 30.08.2026 | 0:20 min

Vor 13 Jahren waren die Verhandlungen unterbrochen worden. Die Gespräche waren damals vor allem an der Debatte um die Fischerei gescheitert - den größten und identitätsstiftenden Wirtschaftszweig der Insel.

Wadephul: Ziel der Norderweiterung nicht vergessen

"Es ist nicht automatisch so, dass jeder in die Europäische Union strebt", sagte Wadephul.

Nicht alle waren in Island gegen die Gespräche mit der EU. 52,8 Prozent der Isländer lehnten neue Gespräche ab, die Befürworter lagen bei 47,2 Prozent. Quelle: dpa

"Und ich denke, das ist ein Anlass dazu, zu schauen, wo wir besser werden können, wo wir an unserer Attraktivität arbeiten können. Das gilt natürlich insbesondere für die wirtschaftlichen Aussichten, die wir bieten. Ich glaube nach wie vor, dass wir das Ziel einer Norderweiterung der Europäischen Union nicht aus dem Blick verlieren sollten. Dazu gehört natürlich Island, aber dazu würde dann auch Norwegen gehören."

Quelle: dpa