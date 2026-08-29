Island stimmt über Wiederaufnahme von EU-Beitrittsgesprächen ab

Vor 13 Jahren wurden Islands Beitrittsverhandlungen zur EU ausgesetzt. Jetzt stimmt das Land darüber ab, sie fortzuführen. Haupt-Streitpunkt bleibt die Fischerei rund um Island.

Island ist hin und her gerissen zwischen Europa und den USA. Trumps Begehren auf die Insel und resultierende Ängste münden in einer Abstimmung, ob Island langfristig EU-Mitglied werden will. 28.08.2026 | 1:54 min

Wie ein Schutzengel thront seine Statue über der isländischen Hauptstadt Reykjavik. Leif Ericsson. Vor 1.000 Jahren entdeckte der Isländer Amerika. Irgendwann endeten die transatlantischen Ambitionen der Wikinger dann. Lange führten die Isländer so ein eher isoliertes und selbstbestimmtes Leben im Nordatlantik.

Jetzt wagen die Befürworter einer EU-Mitgliedschaft einen neuen Vorstoß, um ihr Land zu einem Mitglied der Union zu machen. Die Isländer sollen über die Wiederaufnahme der Verhandlungen mit der Europäischen Union abstimmen. Sie waren 2013 nach einem Regierungswechsel zunächst ausgesetzt und zwei Jahre später ganz beendet worden.

Strittiger Punkt: die Fischereirechte

Einer der strittigsten Punkte damals wie heute: die Hoheit über die reichen, sorgfältig gemanagten Fischgründe rund um Island. Vor allem Fischer lehnen Verhandlungen so ab. "Ich traue diesen Bürokraten in Brüssel einfach nicht", meint Anders Jónsson, der als Maschinist auf einem Fisch-Trawler arbeitet. "So einfach ist das."

Auf Island wird noch immer Jagd auf Wale gemacht. Trotz politischer Widerstände besitzen zwei Unternehmen weiter Lizenzen. Zugleich wächst die Debatte über einen EU-Beitritt. 01.07.2026 | 2:10 min

Für die rund 270.000 Wahlberechtigten geht es bei dem jetzigen Referendum lediglich um die Frage, ob wieder Verhandlungen aufgenommen werden sollen. Doch Isländer wie Anders Jónsson fürchten, von der EU und der Industrie über den Tisch gezogen zu werden. Ministerpräsidentin Kristrún Frostadóttir sagt dazu:

Schwer zu sagen, wie es ausgeht. Aber wir hatten auf jeden Fall sehr intensive Diskussionen in den vergangenen Wochen und haben offen über Dinge gesprochen. Das ist an sich schon wertvoll. „ Kristrún Frostadóttir, Ministerpräsidentin Island

Island hat bereits enge vertragliche Bindungen an Europa. Vor allem über den "Europäischen Wirtschaftsraum" (EWR), über den das Land seit 1994 am EU-Binnenmarkt teilnimmt. Doch Ministerpräsidentin Frostadóttir reicht das nicht. Sie befürwortet eine EU-Voll-Mitgliedschaft.

Er ist das Herzstück der EU: der freie Handel von Waren, Dienstleistungen, Personen und Kapital. Doch der EU-Binnenmarkt funktioniert längst nicht so reibungslos wie angenommen. 28.07.2025 | 1:48 min

Auch über die Nato ist das Land, das keine eigene Armee besitzt, mit dem Westen verbunden. Es war 1949 sogar Gründungsmitglied.

Hoffnung auf mehr Stabilität

Island geht es an sich wirtschaftlich sehr gut. Reiche Fischgründe, boomender Tourismus und günstige Energie aus der vulkanischen Erde sind hilfreich. Das durchschnittliche Einkommen liegt deutlich über dem Schnitt in der EU.

Aber auch die Inflation ist seit langem deutlich höher als in der EU. Die Befürworter von Verhandlungen erhoffen sich eine stabilere Währung und weniger Inflation durch die Annäherung an den Euro, vielleicht sogar dessen Einführung als Landeswährung.

Eine Insel, entstanden aus Feuer und Eis. Bei der Erkundung von der Welt der Vulkane und Geysire lassen Forschende vergangene Welten auferstehen. Doch was macht Island so einzigartig? 29.12.2022 | 44:09 min

Reaktion auch auf Spannungen in der Nato

Viele Isländer wünschen sich auch angesichts der Spannungen mit den USA in der Nato eine engere Gemeinschaft mit der EU. Sie wissen nicht, ob die USA noch ein verlässlicher sicherheitspolitischer Partner sind. Die Diskussionen um den Status der Nachbarinsel Grönland haben die Isländer aufmerksam verfolgt.

Die Gegner fürchten den Verlust der Selbstbestimmung, etwa in der Migrationspolitik.

Wir sollten uns auf andere Sachen konzentrieren. Die Europäische Union ist gerade in einer Phase der Veränderung. Und es ist unklar, in welche Richtung sie geht. „ Áslaug Arna Sigurbjornsdottir, Ehemalige Parlaments-Abgeordnete

Schon jetzt haben über 20 Prozent der Menschen in Island einen Migrationshintergrund. Was etwa zu Diskussionen um den Wohnraum führt, der auch gerade in Island, vor allem in der Hauptstadt Reykjavik, knapp und teuer ist.

Die Abstimmung für oder gegen die Wiederaufnahme von Beitrittsverhandlungen soll laut Umfragen ein knappes Rennen werden. Bei einem Ja würde schätzungsweise zwei Jahre lang verhandelt werden. Dann würde Island neu wählen, um die Zustimmung zum Vertrag zu testen. Ein weiter Weg mit vielen Fallstricken.