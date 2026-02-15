Update am Morgen: Nawalnys Todestag mit neuen Vorwürfen

Update am Morgen:Nawalnys Todestag - kaum Hoffnung auf ein anderes Russland
von Karl Hinterleitner
Guten Morgen,
zwei Jahre nach dem Tod des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny haben mehrere europäische Staaten neue Erkenntnisse zu den Umständen seines Todes vorgelegt.
Am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz erklärte Nawalnys Witwe Julija Nawalnaja, Analysen von Proben sterblicher Überreste hätten eindeutig das Nervengift Epibatidin nachgewiesen. Russland habe "seine hässliche Fratze gezeigt", so Bundesaußenminister Johann Wadephul in München.
Der damals 47-jährige Nawalny war am 16. Februar 2024 im Straflager IK-3 "Polarwolf" in Kharp, weit nördlich des Polarkreises, unter bislang ungeklärten Umständen gestorben. Offizielle Stellen sprachen von "Herz-Rhythmus-Störungen", Nawalnys Umfeld ging schon damals von gezielter Tötung aus.
Zur Beisetzung am 1. März 2024 in Moskau kamen Tausende. Sie riefen "Russland ohne Putin", trotz massiver Polizeipräsenz. Die Bilder der Demonstranten gingen um die Welt. In den folgenden Tagen gab es zahlreiche Verhaftungen.
Die Repressionen haben sich seither eher noch verschärft. Dennoch halten Nawalnys Unterstützer sein Vermächtnis am Leben - oft unter hohem persönlichen Risiko. Zum ersten Todestag dokumentierten Menschenrechtsorganisationen viele Festnahmen, auch heute wird der Druck der Staatsmacht zu spüren sein. Trotzdem sind Mahnwachen in ganz Russland angekündigt.
Nawalnys Witwe führt die Arbeit ihres Mannes im Exil fort, ruft auf zu Einheit und Mut: "Alexej hat gezeigt, dass Angst kein Argument ist", so Nawalnaja.
Der Name Nawalny ist für viele zu einem Synonym geworden für die Hoffnung auf ein anderes Russland. Dass sich diese Hoffnung bald erfüllen könnte, scheint auch zwei Jahre nach seinem Tod nicht in Sicht.
Herzliche Grüße aus Berlin
Karl Hinterleitner, Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio
Was im Ukraine-Krieg passiert ist
Überleben in der Frontstadt: Beinahe täglich wird Saporischschja in der Südukraine angegriffen. Die Familien, die geblieben sind, bestreiten seit Jahren ihren Alltag im Ausnahmezustand - besonders die Kinder.
Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.
Was heute noch wichtig ist
Karnevalsumzüge entlang des Rheins: Heute steht der Höhepunkt der rheinischen Karnevalssaison an - mit den traditionellen Umzügen unter anderem in Köln, Düsseldorf und Mainz.
Treffen der Euro-Finanzminister: Die Finanzminister der Euro-Länder wollen sich heute in Brüssel unter anderem zur internationalen Rolle der Gemeinschaftswährung austauschen. Thema ist zudem die Frage, wie Europa seine eigene Geldpolitik stärken kann. Für Deutschland nimmt Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) teil.
Orban empfängt Rubio: US-Außenminister Marco Rubio wird heute in Budapest zu einem Treffen mit Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban erwartet. Es soll unter anderem um die Energiepartnerschaft zwischen Ungarn und den USA gehen. Orban gilt als Verbündeter Donald Trumps.
Steinmeier zu Besuch im Libanon: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beginnt heute einen zweitägigen Besuch im Libanon. Er wird in Beirut vom libanesischen Präsidenten Joseph Aoun empfangen werden. Am Mittwoch will Steinmeier die Reise in den Nahen Osten dann in Jordanien fortsetzen.
Ausführlich informiert
Am Sonntag ist die Münchner Sicherheitskonferenz zu Ende gegangen. Zum Abschluss sprach die EU-Außenbeauftragte Kallas. Sehen Sie ihre Rede und Analysen zur Konferenz bei ZDFheute live:
Olympische Winterspiele
Der Olympiatag kompakt mit Medaillen im Skeleton, einer Gold-Hoffnung im Monobob und einer folgenlosen Niederlage im Eishockey. Mehr dazu sehen Sie im Video:
Laura Nolte hat im Monobob Gold im Visier. Nach zwei von vier Läufen geht sie mit einem Vorsprung von knapp zwei Zehnteln in den Finaltag. Außer ihr kämpfen die deutschen Skispringer mit Außenseiterchancen um olympisches Edelmetall: In der neuen Super-Team-Disziplin müsste für Olympiasieger Philipp Raimund und Andreas Wellinger dafür aber alles passen. Im Paarlauf gehen Minerva Hase und Nikita Wolodin für die erste deutsche Eiskunstlauf-Medaille seit 2018 aufs Eis.
- Olympia 2026: Zeitplan und Medaillenentscheidungen
- Die Livestreams zu den Wettkämpfen finden Sie hier.
Ergebnisse, Ankündigungen, Reaktionen und weitere News-Updates finden Sie jederzeit auch in unserem Olympia-Ticker.
Highlights der Fußball-Bundesliga
FC Bayern hält Borussia Dortmund weiter auf Distanz. Mit dem 3:0 beim SV Werder Bremen kontern die Münchner den 4:0-Sieg des BVB am Freitag gegen Mainz.
Außerdem: Wir präsentieren Zusammenfassungen aller Bundesliga-Partien des aktuellen Spieltags - jedes Tor, alle wichtigen Szenen und strittigen Entscheidungen. Dazu ausgewählte Topspiele der 2. Fußball-Bundesliga.
Zahl des Tages
15 Jahre ist es heute her, dass gegen den damaligen Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) Plagiatsvorwürfe wegen seiner Doktorarbeit laut wurden. Am 1. März 2011 trat er daraufhin zurück. Die Universität Bayreuth entzog ihm seinen Doktortitel.
Gesagt
Heute finden in vielen Regionen Deutschlands die traditionellen Karnevalsumzüge statt - etwa in Mainz, Köln oder Düsseldorf. Das Düsseldorfer Motto sei ein politisches Statement, sagte Karnevalspräsident Lothar Hörning: "Wir, der Karneval, stehen für die Vielfalt, wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, bunt zu bleiben - egal, was auf uns zukommt."
Weitere Schlagzeilen
- Anfrage der Linksfraktion: Zoll deckt Tausende Verstöße gegen Mindestlohn-Vorgaben auf
- Europa hat den Weckruf gehört: Sicherheitskonferenz-Chef Ischinger zieht Bilanz
- Gisèle Pelicot: "Diese Geschichte gehört nicht mir allein"
- China drängt auf Kaffeemarkt: Cotti Coffee greift den Coffee to go in Deutschland an
- Politisch motivierte Taten: Rechte Gewalt hat 2025 erneut zugenommen
Terra X - die Wissens-Kolumne
Rassismus in der Schule: Ein Beispiel, wie wir Vorurteilen begegnen können - dieser Frage geht Karim Fereidooni in der Terra-X-Kolumne nach.
Die Nachrichten im Video
Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.
So wird das Wetter heute
Der Montag wird bei minus 3 bis plus 9 Grad sehr durchwachsen, im Norden und Osten mit Schnee, sonst mit vielen Regen- und Graupelschauern sowie kurzen Gewittern. Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.
Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion.
Alles gut? Danke, dass Sie unser ZDFheute Update lesen! Empfehlen Sie das Briefing gerne Ihren Freunden und Bekannten - hier ist der Anmeldungs-Link. Außerdem freuen wir uns weiterhin über Ihr Feedback, was Ihnen besonders gut gefällt und was wir noch besser machen sollten an zdfheute-feedback@zdf.de. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!